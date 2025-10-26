Piden el despido de Pelayo Díaz en 'Bailando con las Estrellas' por su "miserable" acto con Iago García: "No vale todo"

Si algo ha dado que hablar en la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', ha sido los tensos encontronazos, con intercambio de dardos, entre Pelayo Díaz e Iago García. El estilista ha sido muy duro a la hora de valorar los bailes del actor quien, lejos de quedarse callado, le respondía con un ataque.

Uno de los choques más fuertes se produjo cuando el concursante cuestionó el papel del miembro del jurado, al que espetó: "Te estás viniendo muy arriba como juez, no estás en el Supremo". A Pelayo Díaz esto no le sentó nada bien, y no dudó en contestarle de muy malas maneras: "Espero que seas mejor actor que bailarín. Cerrad el pico y poneros a currar, que yo no me explico cómo has podido ganar este concurso en Italia".

En la entrega de este sábado, 25 de octubre, ambos se han reencontrado en el plató de 'Bailando con las estrellas' tras la eliminación del intérprete la semana pasada. Iago García ha regresado al concurso con posibilidades de ser repescado, al igual que el resto de exparticipantes. Por lo tanto, el momento de su valoración por parte del estilista era uno de los momentos más esperados de la noche.

Desde el primer momento que el actor entraba al plató, comenzaban los primeros dardos entre ambos. Valeria Mazza, la copresentadora junto a Jesús Vázquez, le decía a Iago que muchos de sus compañeros deseaban su vuelta para ver cómo continuaba la cruzada entre Pelayo y él. ·"Estamos concentrados en el baile que es lo nuestro, el resto lo dejamos para la televisión", se limitó a contestar el actor.

Pelayo Díaz continúa su cruzada con Iago García

Sin embargo, pese a esto, Pelayo Díaz continuó con la 'guerra' y, de forma irónica, le pedía que dijese uno de sus famosos proverbios. Iago le respondía, contundente: "No estoy haciendo el programa contra ti, estoy haciendo mi propio programa". Lejos de quedarse ahí, el exconcursante de 'Supervivientes' añadía: "Te ha venido muy bien discutir conmigo para por lo menos ponerte en el mapa de la gente que está viendo este programa".

Tras su actuación junto a Inés Miñana, su maestra de baile, se tenía que someter a la valoración del jurado. Todos ellos se mostraron muy críticos con el actor, aunque, una vez más, el más duro fue Pelayo Díaz, quien le asestó un durísimo golpe bajo. "Tienes que saber que no lo has hecho bien. ¿De verdad piensas que bailas bien?", le preguntó el diseñador. A lo que el concursante le respondió con la frase de una conocida canción: "No es amor, se llama obsesión".

El golpe bajo de Pelayo a Iago que enfureció en las redes sociales

Visiblemente molesto con esta contestación, el mimbro del jurado le espetó: "Yo soy un espejo. Si tú me tratas mal, te voy a tratar mal. Pero si me tratas bien, te voy a cuidar. Y yo al principio te estaba cuidando". Ante esto, el actor le soltó que más que un espejo era un "espejo empañado". "Que digas que he sido yo el que ha empezado me parece inverosímil y vamos a dejarlo ahí porque yo estoy haciendo este programa por mí", le dejó claro, haciéndole ver que no iba a entrar en su juego.

Era entonces cuando Pelayo Díaz le lanzaba un duro golpe: "Está claro que sabes hacer televisión. Lo demostraste en Italia en tu paso por 'Gran Hermano' liándote con la cuñada de Albano que sabes hacer televisión y ahora has elegido una guerra conmigo". Ante semejante dardo, Iago decidía no contestar para no darle más pábulo.

Como era de esperar, este momento fue muy comentado en las redes sociales, donde, la inmensa mayoría de usuarios de X, cargaron contra el miembro del jurado por su golpe bajo al concursante.

Pelayo cruza todas las líneas con Iago Garcia con una actitud autoritaria.💥



De valorar un baile a sacar momentos de Iago en GH Italia.⁰

🗣️“Mirame 👀”

“Sabes de tele ya te liaste con la cuñada de Albano”



Quien tiene tu apoyo?



❤️Iago



🔁 Pelayo



#BailandoConLasEstrellas7 pic.twitter.com/05da3mzizS — JR93 (@JoseramonArena2) October 25, 2025

Pelayo ha elegido una presa para justificar su presencia en el programa. No la tenía.

Ha sido sucio lo que ha hecho. No es el más adecuado para hablar de determinados temas #BailandoConLasEstrellas7 — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) October 25, 2025

Basta ya con el bullying de verdad Pelayo.



Le cae mal y le ridiculiza, ya está.



Desde el principio.



#BailandoConLasEstrellas7 — Diego Cabrales (@diegales96) October 25, 2025

Pelayo es un bully, y es una vergüenza que le sigan teniendo de jurado.



Menos mal que Iago no se achanta, porque quizas otra persona no tendría esa templanza y saldría hundida.



Y encima los demás aplaudiendo semejante espectáculo. Vergüenza!#BailandoConLasEstrellas7 — ℓαυяι► 🇮🇱🇮🇹🇪🇸 (@Lauri_ten) October 25, 2025

Me parece vergonzoso lo de Pelayo con Iago, sacando lo q Iago hizo o no en GH Italia... bastante le importará él!! El q más tiene q callar es el q más habla... #bailandoconlasestrellas7 — María S. 🦩 (@MariaSMFA) October 25, 2025

Pelayo no te soportamos. Que tomen nota el programa para la próxima edición. No vale todo por hacer tele. #BailandoConLasEstrellas7 — lucia (@Madrid2605) October 25, 2025

Pelayo es un miserable ,menos mal que Yago le planta cara porque es insufrible.#BailandoConLasEstrellas7 — 🌴Cris ( la de siempre) (@CrisIiaaoaie) October 25, 2025

Numca entendere que una persona tan rancia como Pelayo este de jurado en un programa de #BailandoConLasEstrellas7 en donde se permite poner verde a una persona



Él se ha confundido de reality ...Gran Hermano o Supervivientes son otros días diferentes .



Que sin vergüenza! — Ricardo🧜🏻‍♂️🇮🇨 (@RicardoGal99983) October 25, 2025

La lástima es que no te podamos echar a ti, Pelayo. #BailandoConLasEstrellas7 https://t.co/NyF2vqaoCT — Sonsoles Navarro (@sonsonavarro) October 25, 2025

Lo que está claro, Pelayo, es que quien no tiene ni pizca de educación eres tú y como jurado eres patético.



#BailandoConLasEstrellas7 — MarinaMF (@atenea2380) October 25, 2025

Pelayo es muy sibilino. Si le bailas el agua, todo genial, pero en cuanto le dices algo que no le gusta saca su verdadera cara. #bailandoconlasestrellas7 — ✨ (@ltdc27) October 25, 2025

¿A que viene Pelayo sacando la vida personal de los concursantes? Anda que si le sacan la suya… #bailandoconlasestrellas7 — Mari (@LaCuartaGata) October 25, 2025

Pero por que Pelayo está tan reventado con este tema? Si es que se pone rojo durante media hora y pierde los papeles de una manera vergonzosa #BailandoConLasEstrellas7 — HOTO (@HOTOHOME) October 25, 2025

Pelayo a tu casa. Maleducado. #bailandoconlasestrellas7 — Buceando en la red (@gatunada) October 25, 2025

Pues si de cara a la tele eres así Pelayo no quiero saber por detrás… #BailandoConLasEstrellas7 — Dracarys 🎃🍂🍁🍃🎃 (@Bragasdespartos) October 25, 2025

No se puede tener de jurado a un sujeto como Pelayo que no se mueve por justicia sino por maléfica soberbia.#bailandoconlasestrellas7 — sirena (@taliazul22) October 25, 2025