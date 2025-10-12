Iago García se encara así a Pelayo Díaz, que traspasa los límites en 'Bailando con las Estrellas'

El paso de Iago García por 'Bailando con las estrellas' está dando mucho de qué hablar. En opinión de algunos miembros del jurado, el actor no tiene un buen nivel de baile, y, aunque ha mejorado con respecto a los primeros programas, está muy por debajo del nivel de sus compañeros.

Aunque, sin lugar a dudas, el más crítico con él ha sido Pelayo Díaz, quien ya se mostró muy duro con Iago García en las galas anteriores. Sin embargo, en a entrega de este sábado 11 de octubre, la tensión entre ellos ha estallado, y es que el actor no ha dudado en pararle los pies, intercambiándose ambos fuertes ataques, protagonizando el momento más tenso de la noche.

Al estilista no le ha hecho ninguna gracia las palabras que el concursante le ha dedicado a lo largo de la semana, y así se lo ha hecho saber en directo. "En el vídeo he escuchado lo que me dijiste la semana pasada. Has demostrado tu poca educación y tu poca profesionalidad. Lo que me compete, tristemente, es hablar de lo mal que bailas y hoy he apuntado que te falta precisión, que tus pasos son torpes, que te veo perdido y que lo único que salva este baile es Inés Miñana", ha empezado diciendo, muy duro, Pelayo Díaz.

Iago García le para los pies a Pelayo Díaz tras su dura valoración

Sin dar crédito a esta durísima valoración del influencer, Iago García no se quedaba callado y le respondía de la misma manera. "Pelayo me parece que te estás viniendo muy arriba con tu posición de juez, no estás en el Supremo", le ha espetado, sin pelos en la lengua. Una contestación que, como cabía esperar, mosqueaba más si cabe al miembro del jurado.

"Espero que seas mejor actor que bailarín. Cerrad el pico y poneros a currar, que yo no me explico cómo has podido ganar este concurso en Italia. Estos vienen aquí cobrando un sueldazo y se piensan que vamos a aplaudir todo lo que hagan, y no, aquí hay que ganarse el sueldo", sentenció Pelayo Díaz. Finalmente, Jesús Vázquez se vio obligado a intervenir para calmar un poco las aguas.