Pelayo Díaz se desmarca de 'El tiempo justo' con lo que sentencia de Adara en 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero ha vuelto a convertirse en protagonista, tal y como quizás buscaba, al activar una vez más el protocolo de abandono en 'Supervivientes All Stars'. Un día después de que decidiera permanecer en el reality, en 'El tiempo justo' analizaban su situación y Pelayo Díaz era el único que se salía un poco del redil con respecto a la opinión predominante en sus compañeros.

"Como ya saben Adara activó el protocolo de abandono y a la misma velocidad decidió quedarse en Honduras. La concursante está viviendo una montaña rusa de emociones y especialmente desde que expulsaron a su madre. La pregunta es ¿se siente sola o quiere que le hagan un poquito de casito?", preguntaba César Muñoz antes de dar paso al vídeo.

En dicha pieza se recordaba como Adara Molinero pedía a la organización abandonar el reality y cómo después daba marcha atrás a su decisión. "No tenía que haber venido, me siento atrapada, me quiero ir. No quiero estar más aquí", decía entre lágrimas por el fuerte temporal al que han tenido que enfrentarse los concursantes en los últimos días. Pero después en la gala con Sandra Barneda decidía mantenerse en el programa.

Tras la emisión de las imágenes, todos los colaboradores de 'El tiempo justo' daban la cara por Adara Molinero siendo Pelayo Díaz el único que cuestionaba un poco la actitud de la concursante. "Es comprensible porque la última vez que Adara estuvo en Honduras lo pasó muy mal y yo creo que este año ha ido por la madre que era el sueño de Elena volver y cuando se ha visto sola en un entorno hostil pues se quiere ir", defendía Belén Rodríguez.

"Es que cuando hay tormenta lo ves todo negro, quieres que te abduzca un ovni", apostillaba Pelayo Díaz. "Pero están todos en la misma situación que ella. Bravo por Adara por rectificar pero están todos en las mismas circunstancias y todos están apostando por ella", sostenía por su lado Alejandra Prat. "Alejandra lo fácil es rendirse pero estar allí y seguir hacia adelante no sabéis lo que es el hambre y la lluvia", apostillaba Olga Moreno.

Belén Rodríguez dando la cara por Adara en 'El tiempo justo'

Pelayo Díaz, claro sobre Adara Molinero: "No me está gustando nada"

"Yo no la justifico porque no me está gustando nada su concurso pero...", trataba de decir Pelayo Díaz antes de que César Muñoz volviera a hacer la pregunta que muchos se hacen. "Habrá gente que piense que está sobreactuada Adara, ¿en esas condiciones en las que estás se puede?", cuestionaba el copresentador. "No, lo preocupante es que no esté sobreactuada y que tengas esa pérdida de control", le contestaba Joaquín Prat.

A lo que Belén Rodríguez aseveraba que es imposible fingir ese ataque de ansiedad y que además la que queda mal con estas imágenes es la propia Adara. "¿Pero no os parece que una persona que ha hecho tantos realitys debería tener mucho más no sé, control, y saber por donde pueden ir los tiros?", cuestionaba Pelayo Díaz. "Pero ella es capaz de controlarse y luego hizo una gala estupenda. Que no se vaya Adara porque sino nos vamos nosotros también", añadía Belén. "Pues sí porque la que da contenido es ella", añadía Olga.

Por último, Joaquín Prat se pronunciaba para decir algo que también es incuestionable. "Antes decías que está en un entorno hostil pero propiciado por ella misma en parte", destacaba el presentador. "Bueno, o la gente que le busca. Ayer despertó Sonia [Monroy] gracias a Adara porque si no se hubiera peleado ayer con Adara todos se preguntarían si está en 'Supervivientes All Stars', yo creo que no se acuerdan ni los directores del programa", concluía Belén mientras Pelayo le rebatía por lo de que un concursante despierta por otro. "Esto de que algunas personas despiertan por otras es un alegato un poco bluff", le espetaba.