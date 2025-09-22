Sonia Monroy no se calla y desenmascara el show de Adara Molinero con la complicidad de 'Supervivientes'

Adara Molinero suma un nuevo frente abierto en 'Supervivientes All Stars' tras su amago de abandono. Una cuestión que ha levantado ampollas entre sus compañeros, especialmente en Sonia Monroy quien, tras una dinámica propuesta por el reality, ha estallado contra la joven, cuestionando sus habilidades como concursante.

Todo ha comenzado durante la repartición de la prueba de recompensa ganada por Torres. Tras su victoria, el reality le ha propuesto dividir el suculento premio entre sus compañeros. Así ha sido. Y es que, según iban pasando por el set habilitado, éstos debían hacerse con el trozo que quisieran de recompensa y llamar al siguiente.

Precisamente en dicha dinámica de 'Supervivientes All Stars' Sonia Monroy ha estallado al no ser llamada previamente por Miri Pérez Cabrero quien, en su lugar, ha elegido a Adara Molinero. "Estoy súper decepcionada. De Fani me lo esperaba que la he visto que iba bastante traicionera, pero de Miri no que estamos bastante unidas", ha comentado en un primer momento.

Poco después, ya junto a sus compañeros, Sonia Monroy ha saltado: "Estos días he estado muy unida a ella y pensé que me iba a llamar, pero que no pasa nada. No estoy enfada, solo decepcionada". Una queja que Adara no ha pasado por alto. "A mí me está chirriando algo. Vamos a ver: ella puede coger pizza, no coge pizza y coge y le echa la culpa a su amiga, le reprocha y le dice que si está decepcionada. Yo no entiendo nada", ha compartido la concursante de 'Supervivientes All Stars'.

Ante este posicionamiento de Adara en su contra, Sonia Monroy le ha arreado: "No le estoy echando la culpa, puedo estar decepcionada, chica. Tranquila tú. No digas cosas que no he dicho". El rifirrafe entre ambas no se ha quedado ahí y es que, poco después, Sonia Monroy se ha visto envuelta en un conflicto a raíz de su nominación. En esta ocasión, Adara Molinero le ha afeado a Sonia su nominación del jueves diciendo: "¿En qué momento has tenido un problema conmigo? No hay razón de peso. Me ha nominado porque quiere que me vaya".

Como réplica, Sonia Monroy ha desenmascarado su show activando el protocolo de abandono para finalmente quedarse: "Yo nominé a quien me dio la gana. Yo no quiero que te vayas, la que quiere irse eres tú que, aparte, después del dramón de 'me quiero ir', aquí estás". "¿De qué hablas? No seas maleducada", le ha espetado la principal aludida.

Ante ello, la intérprete de 'Salvaje', le ha arreado: "Maleducada tú que no me dejas hablar". "A mí me tratas bien, Sonia", le ha pedido Adara ante lo que Monroy ha contestado: "Y tú también me tratas bien, Adara. Cuando yo veo un concurso lo que más odio de un concursante es el "me quiero, me quiero ir". Y mira, cuando pasó eso (su evacuación), me alegré. A Adara no la veo disfrutando, está todo el rato quejándose".