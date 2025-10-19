'Bailando con las Estrellas' sorprende con estas dos expulsiones y pierde a un peso pesado de la edición

Telecinco anunciaba un giro sorpresa en 'Bailando con las estrellas' para este sábado en su sexta entrega. Y nada más arrancar el programa Jesús Vázquez y Valeria Mazza anunciaban que este sábado no habría una sino dos expulsiones.

De este modo, además de la expulsión de Bárbara Rey y Blanca Romero, que quedaron nominadas la semana pasada y se tenían que enfrentar al ultimo baile al principio del programa, los dos peores clasificados al final de la noche también tendrían que volver a bailar para conquistar al jurado.

Así, al inicio Bárbara Rey junto a su pareja, Abel Gil ha bailado un tango argentino mientras que Blanca Romero volvía a deleitar a todos con un foxtrot junto a Edgar Sztuce. Y después de los dos bailes los jueces tenían que tomar una decisión.

Y por primera vez en toda la edición, Inmaculada Casal, Gorka Márquez, Blanca Li, Pelayo Díaz y Julia Gómez Cora coincidían al decidir que la concursante que tenía que permanecer en el concurso era Blanca Romero. De esa forma, Bárbara Rey se convertía en la cuarta concursante expulsada, sin contar a Sara Escudero que tuvo que abandonar por su problema con la pierna que le impedía seguir bailando.

"Lo más maravilloso ha sido encontrar a Abel, aunque todo ha sido positivo. Soy una mujer de más de 70 años y pensé que no podría tener la agilidad y fortaleza suficientes, pero aquí estoy", reconocía Bárbara Rey antes de decir adiós a la aventura de 'Bailando con las estrellas'.

Iago García, segundo expulsado dd 'Bailando con las estrellas'

Y tras sumar los votos del jurado y del público, las dos parejas que se tenían que enfrentar al segundo "último baile" de la noche eran las formadas por Iago e Inés y Nerea Rodríguez y Genís, a pesar de que la ex de 'OT 2017' había sido la tercera mejor votada por el jurado con 44 puntos. Algo que Julia Gómez Cora denunciaba como injusto.

Finalmente, después de que las dos parejas volvieran a enseñar sus coreografías, el jurado decidía que el concursante que tenía que abandonar 'Bailando com las estrellas' es Iago García.

Y para acabar la noche, Jesús Vázquez revelaba la segunda bomba de esta gala: llega la segunda oportunidad. Así la semana que viene se producirá la repesca de uno de los expulsados.