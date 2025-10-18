Telecinco anuncia un giro de 180 grados en 'Bailando con las Estrellas' que cambia su mecánica

'Bailando con las estrellas' encara la sexta gala de su tercera edición, la segunda en Telecinco. Y lo hace con una novedad inesperada que sorprenderá a sus concursantes tras la nueva expulsión de dos de los famosos que quedaron en zona de peligro.

La sexta gala de 'Bailando con las estrellas 2025' comenzará con "El último baile", en el que Blanca Romero afronta por primera vez la Zona de Peligro después de haber vivido un tenso momento la semana pasada cuando Jesús Vázquez le echó la bronca por pedir ser la expulsada.

Quien se enfrenta a este último baile por segunda semana consecutiva es Bárbara Rey. La vedette volverá a luchar por quedarse en el programa tras haber vivido una crisis con su maestro de baile, Abel.

'Bailando con las estrellas' sorprenderá con un cambio en la mecánica y la visita de Vanessa Romero

Pero además en la gala que conducirán una semana más, Jesús Vázquez y Valeria Mazza se anunciará un cambio que alterará por completo el rumbo del concurso, una sorpresa que dejará a los concursantes desconcertados y que impactará de lleno en su futuro en el programa. Además, la actriz Vanesa Romero ('La que se avecina') se unirá al espectáculo como Bailarina por una Noche.

A continuación, Jorge González, Nona Sobo y Tania Medina, que ya han conseguido el ansiado 10 del jurado, buscarán revalidar su liderazgo. Nerea Rodríguez intentará alcanzar esa puntuación perfecta.

Mientras Anabel Pantoja ofrecerá una nueva actuación tras conquistar al público con su divertido jive de la semana pasada. En el otro extremo, Iago García y Matías Roure afrontarán la gala con el objetivo de mejorar unas valoraciones que los situaron en la parte baja de la tabla.