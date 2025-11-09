'Bailando con las Estrellas' sorprendió con la expulsión tras un inédito intercambio de bailarines

Este sábado, 8 de noviembre, Telecinco ha emitido la novena gala de 'Bailando con las estrellas'. Nada más arrancar, Blanca Romero y Sara Escudero repetían la coreografía del sábado anterior, enfrentándose a 'El último baile'. La modelo defendió un jive, mientras que la humorista interpretó un chachachá.

Sin embargo, los bailes distaban mucho a los de la semana anterior, ya que se habían intercambiado a sus maestros de baile. Lola González, la directora de coreografías del programa, así se lo comunicaba al inicio de la semana: "Hemos pensado que vamos a hacer un cambio con vosotras. Ha llegado el momento de cambiar de pareja".

De esta forma, Edgar pasó de ser el bailarín de Blanca Romero para serlo de Sara Escudero. Mientras que Rubén dejó de ser el maestro de baile de la cómica para serlo de la actriz y modelo. Aunque las costó asimilarlo, ambas se mostraron entusiasmadas ante este cambio: "Es divertido este cambio, nos atrevemos con todo".

La primera que tuvo que defender su permanencia en el concurso fue Blanca. "Te he sentido menos dentro y con mucha menos energía", le decía Blanca Li tras su actuación. A continuación, llegaba el turno de su compañera, quien, a juzgar por las palabras del jurado, estaba más metida en el papel. "Es la primera vez en 9 semanas que te veo sonreír así", alababa Gorka Márquez. Una opinión que era compartida por el resto de expertos.

Sara Escudero se convierte en la expulsada definitiva de 'Bailando con las estrellas'

Sara Escudero, eliminada de 'Bailando con las estrellas'.

Tras las dos actuaciones llegó el temido momento de las valoraciones. Antes de que tomaran la palabra los jueces, el resto de concursantes han hecho sus apuestas. Todos ellos, a excepción de Jorge González y su pareja de baile, se han decantado por Sara Escudero. Algo que la modelo se ha tomado con mucha deportividad, ya que considera que su compañera se fue por una lesión y se merece esta segunda oportunidad.

Sin embargo, todavía faltaba por conocerse el veredicto del jurado. Julia Gómez Cora se decantó por Blanca Romero, al igual que Pelayo Díaz e Inmaculada Casal. Por el contrario, Blanca Li y Gorka Márquez optaron por salvar a Sara Escudero. De esta forma, con tres votos a favor, la modelo se convirtió en la concursante salvada, mientras que la humorista tuvo que decir adiós a la competición.

Pese a su eliminación, Sara se mostró muy agradecida con los miembros del jurado. "Realmente os doy las gracias, porque yo aquí he aprendido mucho. Yo siempre saco lo bueno de las cosas. Aprendí que, pese a una lesión, puedo remontar y superarme. Así es que os doy las gracias a todos por esta oportunidad".