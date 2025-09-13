¿Quién es Sara Escudero, la humorista que participa en 'Bailando con las estrellas' en Telecinco?

'Bailando con las estrellas' regresa este sábado a Telecinco con el estreno de su segunda edición en el que trece nuevos famosos tratarán de demostrar sus dotes con el baile y relevar a María Isabel como el ganador del talent de baile más exitoso de la televisión. Entre ellos se encuentra la humorista Sara Escudero.

Sara Escudero forma parte del casting de 'Bailando con las estrellas' junto a Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Jorge González, Iago García, Matías Roure y Aless Gibaja.

Sara Escudero nació en Ávila en 1981, y aunque empezó a estudiar Medicina en la Universidad de Salamanca, decidió dejar la carrera para trasladarse a Madrid y cursar estudios en teatro.

Pero su vida dio un giro cuando conoció el mundo del stand-up comedy. Fue a partir de 2007 cuando no paró de hacer monólogos y sketches participando en formatos tan conocidos como 'Comedy central' y sobre todo en 'El club de la comedia'.

Poco a poco su fama fue a más entrando a formar parte de 'La hora de José Mota' y cuando se incorporó al equipo de 'Zapeando' como colaboradora y posteriormente en 'Hazte un selfi' en Cuatro.

Sara Escudero también ha colaborado en el programa 'Cero en historia' durante seis temporadas, y presentó 'Arranca en verde' y 'Dfiesta' en La 2 y 'Enredad@s' en el access de La 1 junto a María Gómez.

En el teatro la hemos visto con obras como Te elegiría otra vez (dirigida por ella misma) y con el monólogo SARA ES...CUDERO, mientras que también ha sido directora de cine con cortometrajes como "Dorothy" , "Ninette y un billete de 50" , "Por error", "Chica, Tiempo al tiempo" y "La paz" .

Y como actriz también ha demostrado ser una artista multidisciplinar al aparecer en la gran pantalla, como en la película "Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra" y en el cortometraje "Actos por Partes" .

Por si fuera poco, Sara Escudero ha desarrollado también su vena literaria y ha publicado varios libros: En ocasiones veo frikis (2014), Clericó (2016) y No estás a la altura (2018).