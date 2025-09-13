¿Quién es Matías Roure, el concursante de 'Bailando con las Estrellas' y camarero de 'First Dates'?

Telecinco estrena este sábado la nueva edición de 'Bailando con las estrellas' en la que trece famosos demostrarán cada semana sus dotes en el mundo del baile y tratarán de alzarse con la victoria tomando el relevo de María Isabel. Uno de los que luchará por el triunfo será Matías Roure.

El argentino forma parte del casting de esta edición de 'Bailando con las estrellas' junto a Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Jorge González y Aless Gibaja.

Nacido en 1983 en Córdoba (Argentina), Matías Roure, de 41 años se mudó a España hace 17 años con la intención de buscar mejores oportunidades a nivel laboral. Primero se afincó en Alicante donde empezó su pasión por el mundo del surf. Pero finalmente se mudó a Madrid.

En Alicante trabajó de portero de discoteca como ya hiciera previamente en su ciudad natal. Poco a poco fue realizando más labores, desde camarero a coctelero, relaciones públicas y hasta gogó en alguna ocasión.

Tras trabajar detrás de la barra, Matías Roure consiguió su gran oportunidad cuando entró a formar parte del staff de 'First Dates', el dating de éxito de Cuatro presentado por Carlos Sobera. Al principio lo compaginó con su trabajo como entrenador personal.

El argentino acumula más de 47.000 seguidores en redes sociales, siendo muy activo en plataformas como Instagram. Un medio que aprovecha para compartir un poco de sí mismo y de su día a día. Gracias a esta red social ha demostrado que otra de sus pasiones es la música.

Gracias a su trabajo en 'First Dates' conoció a la que ha sido su única pareja reconocida. Hablamos de Lidia Torrent, la hija de Elsa Anka, que ejerció de camarera del programa de citas en sus orígenes. La pareja estuvo unida durante tres años hasta que ella empezó una relación con el futbolista Jaime Astrain.