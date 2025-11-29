Entrevista a Jorge González, con la losa de ser el "alumno aventajado" de 'Bailando con las Estrellas': "Nos ha creado estrés y presión"

La final de 'Bailando con las estrellas' llega este sábado a Telecinco, y tras cerrar esta segunda edición con una audiencia media positiva del 12,2% de share y 903.000 espectadores, afronta su gala decisiva. Con este impulso, el programa encara su desenlace más reñido con Jorge González, Nerea Rodríguez, Anabel Pantoja y Nona Sobo (vota aquí a tu favorito) dispuestos a defender tres coreografías cada uno en la noche más exigente del formato.

En esa recta final, Jorge González y su maestra, Gemma Domínguez, llegan como una de las parejas más compenetradas y sólidas del concurso. "Parece mentira que estemos aquí; pensábamos que nos echarían a la primera", confiesa el artista en exclusiva, mientras ella reivindica la evolución conjunta: "Nos hemos hecho un equipo, una pareja, y de esta experiencia me llevo a un amigo para siempre". Ambos describen la semana previa como un maratón de estrés y preparación, con tres bailes —dos repetidos y uno totalmente nuevo— que obligan a conjugar ensayos, ruedas de prensa, pruebas de vestuario y grabaciones, todo ello sin perder la química que los ha convertido en uno de los dúos más equilibrados del formato.

A las puertas del último duelo, Jorge y Gemma también reflexionan sobre la convivencia, la parte de reality y el papel del jurado, que según nos cuentan, ha sido "exigente pero cuidadoso", manteniéndolos siempre en el top 3. Defienden igualmente la polémica clasificación de Anabel Pantoja en la final, impulsada por un público que ha sido determinante en esta edición. "Si el público lo elige, el público tiene la razón", nos afirma Jorge, recordando que la audiencia es el corazón del programa y quien, este sábado, tendrá la última palabra para decidir quién levanta el trofeo en una final que promete espectáculo, emoción y la esencia del baile en su máximo nivel. De todo ellos ha podido hablar este portal con Jorge González y Gemma Domínguez. La entrevista completa, a continuación.

Llega la final de 'Bailando con las estrellas' y estamos con dos de las estrellas del concurso. Jorge y Gema, ¿cómo estáis?

JORGE - Ay, pues muy nerviosos ya. Parece que esto se acerca. Quién nos diría que el primer día que empezábamos conociéndonos, y pensábamos: "A ver si nos van a echar a la primera, la segunda, la tercera". No sabíamos y ahora nos vemos aquí.

GEMMA - En la final.

JORGE - Unidos a muerte.

GEMMA - Somos ya un equipo. Y bueno, venimos a darlo todo.

¿Cómo habéis congeniado entre vosotros?

JORGE - Es que si yo era disciplinado, que ya me conocéis un poco, es que ella es la Ferrari. O sea, ella la han apodado como la Ferrari de la edición porque es un todoterreno. Entonces claro, para mí ha sido como terapia de choque.

GEMMA - Sí, ha sido terapia de choque. Pero muy bien. Él es muy trabajador. Sí que es verdad, pues eso, que yo lo bueno es que yo lo he apretado mucho y ha respondido a todo. Sí que es verdad que alguna vez he tenido que decir: "Bueno, es verdad, descansa".

JORGE - A veces le he tenido que decir: "Para".

GEMMA - Yo creo que hemos hecho pareja y somos el equipo que somos ahora mismo que, como dicen, somos una de las parejas más compenetradas. De esta experiencia me llevo lo que hemos vivido, pero, sobre todo, me llevo a Jorge y un amigo para siempre.

En la gala final vais a tener que interpretar tres bailes. ¿Cómo estáis afrontando los entrenamientos para esta final, que además es en directo?

GEMMA - Pues está siendo una semana con mucho estrés porque hay que hacer tres bailes, hay que sacar tres bailes hacia adelante. Además, tenemos más acontecimientos que tenemos que atender durante la semana, con lo cual no nos dejan estar pendientes de solo las tres coreos.

¿Acontecimientos del concurso te refieres?

JORGE - La rueda de prensa, pruebas de vestuario, grabaciones...

GEMMA - Llega la final y hay que estar pendiente de muchas cosas, no solo del ensayo.

JORGE - Sí que es verdad que son dos bailes repetidos, pero hay que recordarlos porque por ejemplo en mi caso a lo mejor no son bailes tan recientes. Y luego el otro sí que es un baile final nuevo y muy exigente.

¿Qué pistas nos dais de este nuevo?

JORGE - Es como si te metieses en un mundo.

GEMMA - Como si te metieras en la historia del trayecto de Jorge y Gema a lo largo del programa.

JORGE - Y además metiéndole un poco de mi esencia, de dónde vengo yo. Del mundo del arte, del mundo del espectáculo, del show, del teatro. Entonces, quizás puede ir un poco por ahí. Puede que mi historia empiece de quién soy.

¿De un niño a lo mejor?

JORGE - No, pero de donde vengo y terminé en su mundo, de dónde estoy en este momento.

Jorge, tú estás acostumbradísimo ya a que te juzguen tras concursar antes en 'OT', 'La Voz' y el Benidorm Fest, ¿cómo lo has llevado en esta ocasión?

JORGE - Es que en este programa me he sentido muy poco juzgado y tengo que decir la verdad y es que el jurado a mí me ha cuidado muchísimo en el sentido de que siempre ha sido una palabra bonita. No hemos bajado mucho de puntuaciones, siempre hemos sido primero, segundo, tercero, primero, segundo, tercero. Siempre hemos estado en un Top 3 y eso la verdad es que he estado en muchos concursos y de todos he salido como muy airoso, ¿no? Que es como: "Jorge está en todos los programas". Oye, sí, pero es que estoy o primero o segundo o tercero, o sea que...

¿Dirías que es el jurado que mejor te ha tratado siempre?

JORGE - De los últimos años, sí. Ya sabes por dónde voy.

GEMMA - Nos han exigido mucho porque ha sido el alumno aventajado y por eso hemos tenido que dar mucho más de nosotros semana tras semana, pero nos han cuidado.

JORGE - Eso ha sido duro, porque desde el primer día me decían: "Jorge, esperamos mucho de ti, eres el alumno aventajado". Eso a nosotros nos ha creado estrés y presión.

Claro, tenían expectativas sobre vosotros altísimas.

JORGE - Cuando alguien tiene expectativas sobre ti, estás como acorralado. Por lo demás, muy bien.

GEMMA - Siempre nos han reconocido el trabajo, ya no solo a él, también a mí, que es de valorar y muy contentos.

JORGE - Creo que es de las pocas veces que yo, cuando valoraban al no profesional, también valoraban a la profesional, tipo: "Qué bien montas las coreografías, qué buena profesora eres". Y eso, creo que se nota.

En el concursante se nota la influencia del bailarín...

JORGE - Es que sin ella yo no podría haber hecho lo que yo he hecho.

GEMMA - Bueno, ni yo si no hubiera sido Jorge mi pareja, tampoco creo que hubiera llegado hasta aquí. Hemos hecho un match, no sé quién ha elegido esto.

JORGE - No lo sé, pero le damos las gracias a quien hizo que esto fuese posible.

Además de la parte de talent show, también hay una parte reality que hemos visto en esta edición. Ha habido de todo, incluso piques.

JORGE - Bárbara con el jurado tuvo pique, Blanca también tenía alguna cosa, Manu Tenorio también tenía alguna cosa y Iago también con Pelayo...

¿Cómo habéis vivido estos momentos de reality?

JORGE - No le gusta a nadie un momento tenso.

GEMMA - Hay veces que entre compañeros hay cosas que pasan durante la gala que durante la semana son diferentes. Hemos creado una familia y cuando salimos de la gala somos todos amigos, nos vamos a comer...

JORGE - Y he conocido gente que voy a tener siempre que ellos quieran y que me van a tener, porque de verdad he conocido gente muy guay.

En esta semana, de cara a la final, se ha hablado mucho de Anabel Pantoja, por esa salvación, por ese nombramiento de finalista gracias al público. La gente lo comparaba con lo que pasó con Belén Esteban en 'Mira quién baila' hace mucho tiempo

JORGE - Yo creo que no tiene nada que ver. O sea, Anabel ha sido la que más curra, probablemente. La que mejor humor tiene, la que mejor actitud tiene... A pesar de esos comentarios ha ido a la escuela con su mejor sonrisa, dando un mensaje de: "Yo puedo".

GEMMA - Cada uno creo que aquí ofrecemos una cosa. Nona tiene una elasticidad increíble, Nerea y Jenny hacen portes increíbles, nosotros ofrecemos semana tras semana la esencia del baile, ella es carismática.

JORGE - Ella tiene poderío.

GEMMA - Ella tiene todo eso que no se aprende, que viene de casa aprendido

JORGE - Y sí creemos que es merecida estar aquí, porque ha trabajado como todos.

GEMMA - Se merece esta final igual que el resto porque al final ha trabajado como todos. Es la persona que se ha llevado peores comentarios del jurado y que, a pesar de eso, llega cada lunes y ensaya como cualquier otro todas las horas porque trabaja como cualquiera de nosotros. Cada uno en su nivel, ella para nosotros ha sido una gran pionera en este concurso. Sobre todo Jorge lo puede decir.

JORGE - Es como una madre y me ha hecho mucha terapia.

¿Cómo sentís que el jurado os valore y que por el apoyo del público ella os pueda adelantar por la derecha?

JORGE - Pues que el público, si es lo que le gusta y es lo que quiere, el público tiene la razón.

GEMMA - Al final el programa es gracias a todas las personas que nos ven y nos apoyan y si realmente a Anabel la apoya mucho en el público, pues también te digo que gracias a ella podemos estar aquí.

JORGE - Esto es como en todos los sectores. Ni los número uno de ventas en discos son los mejores, pero es lo que la gente quiere escuchar, ni la mejor película es la más taquillera. Al final, la demanda y el público es el que elige y decide y aquí, si están eligiendo a Anabel, pues están eligiendo a Anabel.

GEMMA - Yo creo que la gente nos quedamos un poco con lo que nos toca el corazón y lo que nos hace sentir.

JORGE - Y nos hace mucha ilusión ser junto a Anabel, los únicos dos que nunca han estado nominados porque el público les ha llevado hasta aquí, entonces nosotros estamos felices.