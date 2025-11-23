Encuesta: ¿Quién debe ser el ganador de 'Bailando con las Estrellas 2025': Jorge, Nona, Nerea o Anabel?

'Bailando con las estrellas' ofreció este sábado su semifinal en Telecinco en la que conocimos a los cuatro finalistas de esta edición después de dos expulsiones muy dolorosas a las puertas de la gran final que se celebrará la próxima semana. Así serán Jorge González, Nona Sobo, Nearea Rodríguez y Anabel Pantoja quién se jueguen la victoria.

Nada más arrancar la gala tuvo lugar el primer 'Último asalto' con Tania Medina y Nona Sobo, las nominadas de la semana anterior, enfrentándose por mantenerse en el talent presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Una vez más la decisión estuvo en manos del jurado, que estuvo bastante dividido con dos votos a favor de Tania y tres de Nona, que logró mantenerse.

Una vez se produjo la primera expulsión, todos los semifinalistas se enfrentaron a dos bailes en los que los votos del jurado se sumarían a los del público y de ahí se conocería la lista final de finalistas y las dos parejas que se tendrían que enfrentar al 'Último baile' para conseguir la última plaza de la final.

Tras la suma de todos los votos, Jorge González, Nona Sobo y Anabel Pantoja, con mucha indignación de las redes pues consideraban que no merecía llegar a la final, se clasificaban directamente. Mientras que Nerea Rodríguez y Blanca Romero quedaban en duda y era el jurado quién decidía quién pasaba y quién no.

Finalmente, Nerea Rodríguez contó con el apoyo de Inmacula Casal, de Gorka Márquez, de Julia Gómez-Cora y de Blanca Li mientras que Pelayo Díaz fue el único que votó a favor de que fuera Blanca Romero la que pasara a la final. De esa manera, la actriz y presentadora se quedaba fuera de la gran final.

De esta manera, los cuatro finalistas que lucharán por la victoria en 'Bailando con las estrellas 2025' y por relevar a María Isabel serán Jorge González, Nona Sobo, Anabel Pantoja y Nerea Rodríguez. ¿Y tú quién quieres que gane? ¡VOTA YA!