Nona Sobo, de 'Entrevías' a su billete a la final de 'Bailando con las Estrellas' ante el pase de Anabel: "No hay nada que hacer"

La final de 'Bailando con las estrellas' llega esta noche y Telecinco se prepara para despedir su segunda edición con una audiencia media positiva del 12,2% de share y 903.000 espectadores. Con cuatro finalistas que representan estilos y evoluciones muy distintas, la batalla final promete ser la más igualada hasta la fecha.

Entre ellos, Nona Sobo y su maestro, Max Stryjski, llegan a la final cargados de adrenalina y satisfacción por haber alcanzado un objetivo que, en el fondo, soñaban desde el inicio. "Obviamente queríamos estar en la final, era nuestra motivación en cada ensayo", nos reconoce Max, mientras Nona admite que, pese al alto nivel de la edición, siempre guardó la esperanza de llegar hasta el último programa. La actriz que alcanzó su popularidad gracias a 'Entrevías' ha asegurado en esta entrevista en exclusiva con El Televisero, que este proceso le ha cambiado profundamente: "Este programa y Max me han enseñado a valorarme, a fluir más y a entender que no tengo límites". Su mayor reto, confiesa, ha sido enfrentarse al juicio constante en directo, distinto pero tan intenso como el de la industria del cine.

Ambos desvelan haber vivido las valoraciones del jurado con respeto y calma, destacando que siempre han recibido comentarios constructivos. También reflexionan sobre el papel del público, protagonista esta semana tras las acusaciones de tongo por la posición de Anabel Pantoja en la final. Nona lo tiene claro: "Si el público le apoya no hay nada que hacer; la evolución de Anabel es evidente y se merece la final". Con esa misma energía encaran su último baile, un número "muy intenso", mezcla de estilos y cargado de cardio, con el que esperan conquistar a quienes, desde casa, decidirán el desenlace de la edición. De todo ello ha podido hablar este portal con Nona Sobo y Max Stryjski. Entrevista completa, a continuación.

Llega la final de 'Bailando con las estrellas', ¿cómo estáis?

MAX - Muy bien, con muchas ganas de estar en esa final.

NONA - Con mucha adrenalina.

Al principio del programa, ¿os imagináis llegar al final?

NONA - En el fondo, en el fondo sí. Y después ya lo vimos un poco más crudo.

¿Cuándo visteis el nivel de algunos?

NONA - Sí, hay mucho nivel. Yo creo que en este año ha habido mucho nivel. Entonces ahí ha sido muy difícil, pero en el fondo, obviamente, esperábamos y queríamos estar en la final.

MAX - Eso fue nuestra motivación durante todo el proceso, todo el currazo que hemos metido en todos los bailes de estar en esa final. Y mira, lo hemos conseguido, así que, de verdad, tenemos una emoción muy positiva por estar en esta final.

Nona, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de ti misma? Porque no eres bailarina profesional.

NONA - Ojalá, porque ahora me encanta el baile, creo que es un mundo precioso, muy duro, porque tú lo ves súper bonito y es muy duro, sobre todo el baile deportivo. Es increíblemente duro, de verdad. Y sí que es verdad que este programa siempre lo digo, pero es que es la verdad. Este programa y, sobre todo, Max, me han ayudado a valorarme y a creerme más conmigo misma y a decir: "No tengo límites", porque yo veo un bache pequeño y ya me pongo nerviosa, pero sobre todo he aprendido a fluir más y a no tomármelo tan personal todo. Yo he estado en el mundo cine y sí que es verdad que también estás muy expuesta y muy juzgada, pero un programa en directo nunca había estado y la verdad es que también es muy duro, sobre todo mentalmente.

¿Dónde te has sentido más juzgada, en el cine o aquí?

NONA - A ver, es diferente, pero sobre todo aquí es en directo. También depende de un público, no solo del jurado. Entonces, ahí quizás te va más directamente a la piel.

Dices que te has sentido juzgada en el cine también mucho, pero ¿dentro de la industria o por el público te refieres?

NONA - Dentro y fuera también por el público. Obviamente estás en una pantalla y siempre te juzgan. O sea, ya desde el casting te juzgan. En plan, positivamente, pero siempre los artistas tenemos esto, que nos juzgan día tras día, entonces es un poco duro de llevarlo, pero sí que es verdad que, sobre todo, me han ayudado mucho en creer más en mí misma, en creérmelo y en que no hay límites.

¿Cómo habéis vivido las valoraciones del jurado?

MAX - A ver, yo soy bailarín, nosotros estamos juzgados todos los días. Encima en las competiciones hay muchos más jueces. Entonces, personalmente, siempre valoro las palabras del jurado. Creo que los dos también nos hemos tomado todos los comentarios del jurado muy bien, porque al final, ellos son personas, tienen su opinión, son los profesionales. Entonces, nunca hubo un día que nos haya extrañado los comentarios del jurado, porque encima siempre eran muy positivos y muy constructivos. Nunca hemos pensado en decir nada en contra del jurado.

También hay un cuarto jurado, que es el público desde sus casas y ha habido acusaciones de "tongo" por haber llevado a la final a Anabel Pantoja. ¿Cómo vivís esto y lo que ha pasado con Anabel?

NONA - Mira, yo no soy mucho de redes sociales, yo lo intento, pero me cuesta un poco. Entonces sí que es verdad que el tema público lo hemos subestimado un poco, pero realmente ahí nos hemos dado cuenta, sobre todo en la nominación, que tenemos mucho apoyo del público y sí que es verdad que quizás se malentendía que tener buenas puntuaciones por tema jurado no significa que nos vayamos a salvar siempre. Entonces, el tema público costaba más, pero la verdad es que nos hemos dado cuenta de todo el apoyo.

MAX - El apoyo del público ha sido increíble, porque de verdad, ellos valoran eso en sus casas, ven todas las actuaciones. Entonces, tener ese apoyo, nos da un subidón total en nuestro baile. Nos ha ayudado muchísimo.

A Anabel le han comparado con Belén Esteban, que llegó a la final y ganó, de hecho, el programa de 'Mira quien baila', gracias al apoyo del público.

NONA - Claro, si hay apoyo del público no se puede hacer nada, pero también yo creo que el público también se da cuenta de todo el proceso que tiene ella, de toda la evolución, no solo de baile, porque es un programa de baile, pero no deja de ser un programa. Entonces, Anabel, lo bueno que tiene es toda la evolución del baile, todo el programa de show que hace. Lo tiene todo. Entonces, es bueno para ella y entiendo que también se merezca estar en la final.

MAX - Encima también es una figura bastante conocida. Tiene mucha experiencia en la tele. Tampoco podemos mentirnos con el hecho de que es una persona que está en la final por los votos. A ver, obviamente, porque esta mujer lleva muchísimos años en la tele.

¿Podéis darnos alguna pista del baile que vais a hacer en la final?

MAX - Va a ser muy intenso. Es un tema bastante guay. También podría decir que es una mezcla de dos estilos.

Tiene mucho cardio, ¿no?

NONA - Sí, eso siempre.