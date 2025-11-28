Entrevista: Nerea Rodríguez valora 'Bailando con las Estrellas' y si Anabel Pantoja merece estar en la final

'Bailando con las Estrellas' afronta este sábado su gran final en Telecinco tras firmar una segunda temporada con audiencias positivas. El talent show cierra su segunda edición como líder de la noche de los sábados, con una media del 12,2% de share y 903.000 espectadores. Con Jorge González, Nerea Rodríguez, Anabel Pantoja y Nona Sobo (vota aquí a tu favorito) como finalistas, la edición llega a su desenlace más competitivo, donde cada pareja deberá defender tres coreografías para conquistar al jurado y al público.

Entre los aspirantes al título, Nerea Rodríguez y su maestro, Genís Betrian, hacen balance en esta entrevista exclusiva a El Televisero de una aventura que describen como intensa y emocionante. "Estamos muy felices de haber llegado hasta aquí; ha sido una experiencia que nos ha unido muchísimo", nos resume Nerea, que nos reconoce sentimientos encontrados ante la despedida. La química entre ambos ha sido una de las claves de su recorrido: "Congeniamos desde el primer día, somos casi la misma persona trabajando y sintiendo", asegura Genís, que destaca la capacidad de esfuerzo y la evolución emocional de su compañera.

Para la final, la pareja apuesta por un número único que mezcla tango argentino, samba, bolero contemporáneo y arriesgados portés, envueltos en una historia de superación y reivindicación. Sobre la parte de reality que siempre acompaña al formato, acentuada estos días por el debate en torno a la clasificación de Anabel Pantoja, Nerea lo tiene claro: "Se lo merece como cualquiera de nosotros; todos hemos evolucionado muchísimo".

La extriunfita celebra el papel del jurado, que considera "constructivo, positivo y muy arropador" durante toda la competición. Con esta combinación de técnica, emoción y narrativa, ambos llegan dispuestos a firmar una de las actuaciones más potentes de la noche decisiva. De todo ello hemos podido hablar con Nerea Rodríguez y Genís Betrian en la entrevista completa, que puedes leer a continuación.

Llega la gran final de 'Bailando con las estrellas'. ¿Qué balance hacéis de todos estos meses?

NEREA - El balance yo creo que es buenísimo, estamos muy felices de haber llegado hasta aquí, de todo nuestro paso, de la evolución que hemos tenido, pero también tenemos un poquito de nervios, un poco de tristeza porque ya se acaba y ha sido una experiencia muy intensa que nos ha unido mucho, tanto a nosotros como pareja, que ya nos amamos y nos tenemos para el resto de la vida, como con el resto de compañeros, tanto bailarines, como concursantes, como todo el equipo. Al final, tenemos sentimientos encontrados.

¿Os conocíais de antes?

NEREA - No, no.

¿Y cómo ha sido esta química a lo largo de los meses? ¿Quién ha influido más a quién?

NEREA - Yo creo que al final yo soy la alumna, entonces tiene sentido que él me haya influido más a mí, pero yo creo que desde el primer día congeniamos súper bien, de hecho creemos que somos como de esas parejas que tenemos una química que se ve en el escenario y eso, a la hora de bailar y de contar las historias que contamos en cada baile, hace que todo sea más bonito y más especial. Nosotros estamos muy contentos de que nos haya tocado juntos.

GENÍS - Sí, la verdad, no hubiera habido un concurso igual si no hubiera sido con ella, desde luego, porque somos la misma persona, lo decimos un montón de veces entre nosotros. Por la manera de ver las cosas, de trabajarlas, de sentirlas, somos muy iguales en ese aspecto.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Nerea?

GENÍS - Yo tenía muchas referencias de ella, de que era muy currante, pero no me imaginaba hasta el nivel que era y hasta lo emocional a lo que se lo llevaba todo. Y la verdad que sorpresa, pues eso, el sacrificio que le pone a las cosas y lo capaz que es de adquirir nuevos conocimientos.

¿Estás de acuerdo?

NEREA - No sé. Es que analizarse a una misma es como difícil. Estaba escuchando..

¿Por dónde va a ir vuestro baile final? Dadnos alguna pista.

NEREA - Nosotros podemos decir que solo hacemos una canción, pero dentro de esa canción bailamos varios estilos. Hay pasos de varios estilos. Genís es el más indicado para decir qué estilos mezclamos.

GENÍS - Sí, trabajamos un poco tango argentino, un poco de samba, bolero contemporáneo, muchos portés, porque es nuestro sello también, arriesgando en portés, porque vamos a darlo todo.

NEREA - Es muy arriesgado el baile y luego en cuanto a historia que a nosotros nos gusta en cada baile tener una historia, es verdad que creemos que este baile cuenta una historia de superación, de lucha, incluso de reivindicación, podríamos decir.

Tras convertirse Anabel Pantoja en finalista ha sufrido críticas y acusaciones de "tongo" en su clasificación y han recordado mucho cuando Belén Esteban llegó también a la final de 'Mira quién baila'. ¿Cómo vivís vosotros esta parte de reality del concurso?

NEREA - Es que yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es que sea un programa de televisión y tenga una parte de reality y otra cosa es que Anabel haya llegado a la final cuando se lo merece. Para mí cualquiera de los cuatro somos justos ganadores porque todos hemos evolucionado un montón, porque todos hemos hecho cosas que creo que jamás nos hubiéramos imaginado que podríamos llegar a hacer y para mí Anabel es una merecida finalista.

Es verdad que yo para mí en mi corazón creo que al final tendríamos que ser cinco y tendría que estar aquí Tania también, pero por lo demás me parece que todo es muy justo, que haya tenido una evolución increíble y que se merece estar aquí, igual que el resto. Y luego, en cuanto a la parte de reality, al final, cuando aceptas un programa de televisión, sabes a lo que vas, es verdad que a veces no sabes según qué cosas, pero bueno, al final, ya está. A mí me ha costado, de repente, yo estaba llorando en una esquina y venían unas cámaras a grabarme y no estoy acostumbrada a eso, pero bueno, entiendes que es el programa, que nada se hace a malas y que nada lo hacen por perjudicarte y hasta lo respetas. Al final, creo que todos tenemos que respetarnos en un equipo y entender el trabajo de unos y el trabajo de otros.

Tú ya tienes experiencia de que te juzguen mucho en televisión. ¿Cómo lo has vivido en esta ocasión? ¿Cómo ha sido el jurado de diferente?

NEREA - De que me juzguen, sí. Yo este jurado lo he amado mucho. Sí, nos han tratado muy bien. Siempre hemos estado como ahí en el top tres, top cuatro en casi todas las galas y las últimas cuatro hemos estado los primeros hasta la semifinal, que ahí ya hemos dado un pequeñito traspiés, pero no pasa nada. Bueno, aún estábamos terceros, pero no nos quejamos. Pero es verdad que todo lo que nos han dicho ha sido siempre muy positivo, muy constructivo. Todas las críticas han sido para mejorar cosas que saben que podemos llegar a hacer y yo me he sentido muy arropada por ellos.