Benidorm Fest 2026: TVE confirma los horarios de sus galas y pone cara a los ocho miembros del jurado

Ahora si que sí arranca la semana del Benidorm Fest 2026, la primera edición desligada de Eurovisión. Este lunes, TVE ha ofrecido una rueda de prensa con todos los participantes en la que se han confirmado los horarios de las semifinales y de la final y en la que se ha puesto nombre a los ocho miembros del jurado profesional.

Este martes 10 de febrero se celebrará la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 a partir de las 23:00 horas justo después de 'La Revuelta'. Mientras que la segunda semifinal del jueves 12 arrancará en torno a las 22:55 horas tras la semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona. Y la gran final del sábado 14 de febrero comenzará a las 22:00 horas.

En los últimos días son muchos los que han criticado los tardíos horarios del Benidorm Fest y que no se cuide la marca comenzando y terminando antes las galas, pues concluirán en torno a las 1:15-1:20 horas en las semifinales y a las 0:40 horas en la final. "Opinar es libre, pero sabéis que hay una programación. Es la habitual y se mantendrá la programación habitual de RTVE que se suele ver en La 1. El Benidorm Fest es un grandísimo programa, una apuesta apasionante de esta casa", defendía María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE en la presentación.

Los horarios de las galas del Benidorm Fest 2026:

Primera semifinal (Martes 10 de febrero): De 23:00 a 1:20 horas.

Segunda semifinal (Jueves 12 de febrero): De 22:55 a 1:15 horas.

Gran final (Sábado 14 de febrero): De 22:00 a 00:50 horas.

Post de la gran final: De 00:50 a 1:15 horas.

Este es el jurado del Benidorm Fest 2026

Asimismo, este lunes, RTVE ha desvelado la gran incógnita que quedaba sobre el Benidorm Fest 2026, quiénes formarán parte del jurado profesional. Cabe recordar que ellos decidirán el 50% de la votación final, tanto en las semifinales como en la final.

Como novedad, este año los miembros del jurado no estarán presentes en el interior del escenario del Benidorm Fest, sino que se ubicarán en el recinto del Palau, en una sala privada desde la que podrán realizar una escucha sin interferencias del público. Además se ha revelado que durante las galas estarán aislados sin móviles ni acceso a redes sociales. Además, como ya ocurrió en la pasada edición, el jurado no desvelará sus puntuaciones individuales durante las semifinales para mantener la emoción hasta la final y se limitará a anunciar a sus seis clasificados.

El jurado del Benidorm Fest 2026 estará compuesto por ocho profesionales de la industria musical en español: Alicia García, Dani Ruiz, Sonia Durán, Melanie Parejo, Ignacio Meyer, Javier Llano, Almudena Heredero y Roberto Santamaría, que volverá a ejercer de jurado portavoz como ya hiciera el año pasado.

El jurado profesional, integrado por ocho profesionales vinculados al ámbito musical y de los medios de comunicación, será responsable del 50 % del resultado total de las votaciones. En cada semifinal se harán públicas únicamente las seis candidaturas más votadas por el jurado, anunciadas en orden aleatorio y sin revelar la puntuación concreta obtenida por cada una.

Cada miembro del jurado asignará sus puntos de forma individual —12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 en semifinales, y 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 en la final— y la suma de estas valoraciones, junto al 50 % correspondiente al voto del público, determinará qué seis candidaturas de cada semifinal acceden a la final y, posteriormente, cuál es la propuesta ganadora del Benidorm Fest 2026. En caso de empate en el resultado total, solo se recurrirá al desempate mediante el voto del jurado profesional en los supuestos previstos en las bases del certamen.

Alicia García

Alicia García es una reconocida directiva dentro de la industria musical de nuestro país, con más de veinte años de trayectoria. Ha trabajado en las principales compañías discográficas —Universal Music, Warner Music y Sony Music— donde desempeñó cargos de responsabilidad vinculados a estrategia, marketing y alianzas, colaborando con los managers y artistas clave del panorama musical nacional e internacional.

Es miembro de la Academia de la Música de España, institución en la que ha ejercido como Directora de Acuerdos Estratégicos, y colabora habitualmente en la formación de nuevos profesionales como docente en masters especializados en Industria Musical. Actualmente es Directora de Acuerdos Estratégicos y Patrocinios en Starlite Group, uno de los festivales de música más prestigiosos del país.

Dani Ruiz

Dani Ruiz, productor y compositor nacido en San Fernando (Cádiz), con más de 25 años de trayectoria en la industria musical. Su carrera está marcada por una sólida presencia en el panorama pop nacional, donde ha sido reconocido con múltiples discos de platino, premios Los 40 y otros reconocimientos de la industria. Ha producido y compuesto para artistas como Sebastián Yatra, Abraham Mateo, Ana Mena, Vanesa Martín, Malú, Chanel, Daviles de Novelda, Pastora Soler o Antoñito Molina, entre otros. Además de su trabajo en estudio, Dani Ruiz ha desarrollado una estrecha vinculación con el directo, destacando su labor como director musical de la gira Insomnio Tour de Abraham Mateo, donde trasladó su visión de producción al escenario.

Sonia Durán

Sonia Durán Guarasa, gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFI). Inició su trayectoria en la música a los 10 años desde su faceta artística como cantante en diversas formaciones, al tiempo que se formaba en Música Moderna y Jazz (grado medio) en el Aula de Músics de Barcelona. Posteriormente, orientó su carrera profesional al desarrollo de la industria musical, formándose como técnico superior de sonido y licenciándose en Marketing y Comunicación Digital por la Universidad Politécnica de Cataluña, una combinación que ha definido su perfil entre la creación, la gestión y la comunicación.

En 2015 cofundó Indie Lovers, un proyecto dedicado a la música y los festivales de la escena alternativa, que contó con programa propio en Scanner FM y desarrolló su actividad hasta 2019 como espacio de prescripción y análisis de artistas emergentes, así como de proyectos vinculados a la industria musical. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en distintos ámbitos del sector, desarrollando tareas relacionadas con la distribución, la promoción, la gestión y la comunicación, lo que le ha permitido adquirir una visión amplia y transversal.

Desde 2019 es directora gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFi), donde lidera la defensa y el fortalecimiento de las empresas discográficas y artistas independientes españoles. En el marco de UFi dirige además la gala de los Premios de la Música Independiente (Premios MIN) y participa en el diseño de estrategias orientadas a la profesionalización, la visibilidad y la sostenibilidad de la música nacional.

Además, es miembro de la junta directiva del circuito Girando Por Salas y secretaria de la Federación de la Música de España. A nivel internacional, representa a UFi en distintos foros y espacios de trabajo, colaborando con entidades europeas y mundiales como IMPALA y WIN para el desarrollo y fortalecimiento de este ámbito a escala estatal, europea y global.

Melanie Parejo

Melanie Parejo, directora de Música para el Sur y el Este de Europa en Spotify. Gestiona los equipos editoriales, así como los de relaciones con la industria en países como España, Italia, Polonia, República Checa, Portugal o Grecia, entre otros. Ha impulsado múltiples proyectos en la plataforma como el programa RADAR de talento emergente o las Galas Benéficas de EQUAL para celebrar el talento de las mujeres en la industria de la música. Anteriormente trabajó en Google como responsable de la estrategia con creadores de YouTube.

Roberto Santamaría

Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España (RNE). Anteriormente desempeñaba el cargo de director de Programas de RNE y ha ejercido puestos de responsabilidad en informativos de varios Centros Territoriales de RTVE. Ha trabajado como redactor y presentador de programas en TVE y en RNE, ha presentado el programa musical ‘Cinco pistas’ (Radio 5) y el micro espacio musical ‘Vida de artista’ (Radio 5).

Ignacio Meyer

Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision, la compañía de medios en español líder a nivel mundial. En su rol actual, Meyer supervisa el contenido y las operaciones del portafolio de propiedades principales de la compañía en los Estados Unidos, el cual abarca cadenas como Univision, UNIMÁS, Galavisión y TUDN, además de las estaciones de televisión local y las plataformas de audio de Univision. Con una trayectoria de más de 20 años en la industria de los medios, la música y el entretenimiento, Meyer ha cosechado importantes reconocimientos por su labor profesional. Entre estos destacan su inclusión en la lista Latin Power Players de Billboard en los años 2022 y 2023, así como su distinción como Ejecutivo del Mes por parte de Billboard.

Javier Llano

Javier Llano, periodista y miembro de la Academia de la Música de España. Tiene más de 25 años de experiencia en cargos directivos en medios de comunicación. Es responsable de programación musical en CADENA 100, y fundador y creador de Rock FM y MegaStar. Ha recibido galardones como el Micrófono de Oro, en 2009, Premio Ondas 2019 y Premio Bravo de Radio 2019.

Almudena Heredero

Almudena Heredero ha estado involucrada en el sector musical desde hace más de veinte años. Licenciada en Criminología, pronto enfocó su trayectoria profesional hacia otra de sus pasiones, la música. Durante más de una década estuvo al frente de Primavera Pro, el encuentro para profesionales de la industria de la música organizado por Primavera Sound, hasta que en 2022 asumió el reto de dirigir la primera edición de Primavera Sound Madrid.

A caballo entre su Madrid natal y Barcelona, Heredero también está ligada a citas como el Festival Internacional de Jazz de Madrid JAZZMADRID –donde es directora artística adjunta–, la iniciativa Madrid es Moda de la Asociación Creadores de Moda de España, las Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas y la Música organizadas por el INAEM –donde supervisa la producción– o el Pabellón de España en la Cuatrienal de Escenografía y Espacio Escénico de Praga –donde ha coordinado la participación de España desde 2015–. En 2024 coordinó la programación musical del Pabellón de España, País Invitado de Honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México.

Actualmente es presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM); forma parte de la Comisión Ejecutiva en la Junta Directiva de la Academia de la Música de España y es vocal de igualdad del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura. También es profesora invitada en los masters de gestión cultural y/o industria musical en las universidades Carlos III (Madrid), Universidad Complutense (Madrid) y Fundación Santillana (Madrid).