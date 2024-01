El hijo de Concha Velasco, ante lo ocurrido con Susanna Griso: «Qué horror de entrevista»

Manuel Velasco, el hijo más mediático de Concha Velasco, ha acudido este miércoles a ‘Espejo Público’ para recordar y honrar la memoria de la histórica actriz junto a Susanna Griso. El equipo del programa matinal de Antena 3 ha preparado un viaje por distintas épocas de su vida a modo de tributo.

Y aunque el invitado se ha mantenido fuerte a lo largo de la entrevista, al final de la misma no ha podido evitar derrumbarse. Ha ocurrido cuando ha desvelado que constantemente se sigue comunicando con ella y lo que le dijo al oído antes de fallecer: «En el último momento, con Paquito en la habitación del hospital, yo le dije una cosa al oído. Le dije: ‘ya puedes tener conversaciones con ángeles, no sé si será un fantasma o no, pero es un ángel, estoy segurísimo'».

Mientras lo verbalizaba, Manuel Velasco ha roto en llanto. «Ya no puedo hablar más, soy tonto. Siempre hago igual, empiezo muy bien las entrevistas y luego acabo como si fuera el niño doliente», ha lamentado. Mientras, Susanna Griso se ha echado a llorar también y a Gema López se le han empañado los ojos. «No llores Susanna, que va a parecer esto un programa al que va la gente a llorar», ha apostillado el hijo de Concha Velasco con algo de humor.

Acto seguido, y una vez repuesto, Manuel no ha tardado en venirse abajo nuevamente y en directo cuando le han hecho entrega de unas pertenencias de su madre que se conservaban en su antiguo camerino en Antena 3. «Nosotros hemos querido tener de alguna manera una representación de lo que era el camerino de tu madre aquí en Antena 3 y a mi me gustaría que tú lo abrieses», le ha dicho Gema al tiempo que le daba en mano una caja.

«¿Esto estaba aquí en Antena 3?», ha reaccionado sorprendido. Dentro de esa caja se encontraba la Virgen de las Angustias y la Esperanza de los Estudiantes por las que Concha Velasco sentía una gran devoción, un pintalabios y un frasco de perfume. «Ay, esto huele a ella, no digo la marca pero es el perfume de mamá. Este es su olor. Ay, Dios mío, qué horror de entrevista», ha sollozado muy afectado por la emoción. «Es muy fuerte», ha añadido sin dar crédito. «Tú sabes que los olores son lo último que se pierde en los recuerdos», ha comentado Susanna Griso.