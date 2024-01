Juanjo Puigcorbé se planta ante lo afirmado por Susanna Griso de él y corta: «No es verdad»

El actor Juanjo Puigcorbé, que ahora ha vuelto a lo grande a la televisión con ‘Entre tierras‘ en Antena 3, ha acudido este lunes a ‘Espejo Público’ con Susanna Griso para hablar de sus recientes e incendiarias declaraciones en las que reniega de su etapa en la política y de la mano negra que le ha impedido trabajar en los últimos siete años.

El intérprete catalán dejó de lado durante un tiempo el mundo de la interpretación, saltó a la política hace siete años para implicarse de lleno en esta faceta y defender los postulados independentistas. Fue concejal con Ada Colau como alcaldesa y designado diputado delegado de cultura en 2015, pero en 2018 su idilio con Esquerra Republicana de Cataluña se rompió por acusaciones de maltratar a sus subalternos y le pidieron su dimisión.

Ahora, como decimos, Juanjo Puigcorbé reniega de esa etapa porque la experiencia ha sido francamente mala y ha denunciado la existencia de una o varias manos negras que le ha impedido trabajar en su tierra natal. «Me siento mucho mejor tratado en Madrid que en Cataluña», llegaba a responder en los medios la pasada semana. Y es que, tras salir de la política a las bravas, se ha encontrado con una cancelación y lleva mucho tiempo sin trabajar en Barcelona.

«Pensé que era la oportunidad de hacer algo distinto y la etapa de diputado de cultura la pasé bien, descubrí la cantidad de talento que hay en España. De la noche a la mañana salió este informe que es absolutamente falso. Y me amenazaron que si no dimitía filtrarían ese informe falso a la prensa» Pusieron tres anónimos que decían que era soberbio y que generaba estrés y no me dieron la oportunidad de desmentirlo. No me dejaron responder jamás», ha explicado ante las cámaras de ‘Espejo Público’.

«¿Por qué se hace esto? Yo sé cosa de mis jefes y la manera más fácil de no dejarle hablar es no darle trabajo en ningún sitio», ha añadido. «¿Cómo es posible que no pueda trabajar en mi tierra donde yo he empezado mi carrera?», se ha preguntado muy descorazonado.

Acto seguido, Puigcorbé ha impugnado el titular dado por Susanna Griso. «He visto que ponías un titular de ‘está vetado en teatro’. No, no es verdad. Yo no estoy vetado», ha desmentido. «¿No estás cancelado?», ha reaccionado ella. «Que yo sepa no», ha insistido. «Pero has estado siete años sin trabajar», ha subrayado la presentadora. «Eso es otra cosa, es decir, no me llaman para trabajar, lo cual no quiere decir que esté vetado, que son dos cosas distintas eh», ha aclarado Juanjo, que, a la pregunta de por qué alguien como tú ha pasado siete años sin trabajar, no ha sabido dar una respuesta clara.