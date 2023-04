«Me pones mucho»: Omar Ayuso deja a Broncano con esta cara al hacerle este comentario

Este lunes, 24 de abril, ‘La Resistencia‘ ha comenzado la semana recibiendo la visita de Omar Ayuso y Toni Acosta. Los actores han acudido al programa de Movistar Plus+ para presentar su obra de teatro, ‘El Sonido Oculto’, del dramaturgo estadounidense finalista del Premio Pulitzer Adam Rapp.

Sin embargo, el momento más sorprendente de la entrevista se ha producido cuando Omar Ayuso se ha declarado David Broncano. «Te tengo que decir una cosa y lo tengo que hacer ya. Lo digo mogollón y la gente se sorprende. Pero David, me pareces un tío muy atractivo», le ha confesado, ante la sorpresa del presentador, que no daba crédito a lo que escuchaba.

«En la calle lo digo de otra forma, digo que me pones mucho. No es en plan lascivo», ha añadido el actor. Mientras que el cómico ha asegurado que su invitado «también es muy atractivo». «Oye tal vez soy la siguiente actriz…», agregó Omar Ayuso, pero el presentador le comentó que «el casting está cerradísimo. Hemos dado con la triprotagonista ya». De esta forma, hacía referencia a su pareja, la actriz Silvia Alonso.

Sobre ésta, el invitado le reconoció que «a mí ella me encanta. Has conseguido una cosa muy difícil si la has encontrado, cuídala». «Sí, es muy guapa y buena persona», sentenció David Broncano, quien recibió a su chica hace unas semanas en ‘La Resistencia’.

Toni Acosta y Omar Ayuso protagonizan ‘El Sonido Oculto’

Toni Acosta y Omar Ayuso protagonizan ‘El Sonido Oculto’, en el Teatro Pavón de Madrid. Se trata de un thriller psicológico de Adam Rapp, finalista del Premio Pulitzer, que llega a España bajo la adaptación de Juan Carlos Rubio.

Julia Martín es una profesora de escritura en la Universidad de Salamanca. Entre libros conoce a Hugo Barroso, un misterioso estudiante que la visita buscando inspiración para su novela. Será Hugo quien inspire a Julia para que ésta le pida un favor casi inconcebible. Julia y Hugo cargan cada uno con su propia historia.