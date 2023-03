El momento embarazoso de David Broncano por lo que exhibió su novia Silvia Alonso en ‘La Resistencia’

La actriz acudió a ‘La Resistencia’ y no dudó en desvelar detalles de su relación con David Broncano, que intentó parar su discurso

Silvia Alonso volvía este miércoles a ‘La Resistencia‘ para promocionar su nueva película. La actriz acudía al programa de su novio, David Broncano, donde no dudaba en sacar a la luz las partes más íntimas y hasta le hacía un regalo que oficializaba, más si cabía, su relación ante un teatro lleno que no podía dejar de aplaudir y gritar.

Pero antes de ponerse a hablar de ellos y de darle el presente, la joven narraba la sinopsis de su película: «Un chico cuando besa a las chicas, ve el futuro con ellas. Entonces va continuamente conociendo a mujeres, dicen que es un crápula porque todo el rato lo va dejando todo, porque nadie sabe que ve el futuro. Un día por error me besa a mí y ve que soy la mujer de su vida, pero soy la novia de su mejor amigo».

¿Entonces la película está basada en hechos reales o no?



🌳Vaya🌳jardín🌳🌳@Silvinha_ac pic.twitter.com/22TWLsZotT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 1, 2023

«Un poco como te pasó a ti», apostillaba ella a continuación provocando las risas y los aplausos del público. Desde ese momento, David Broncano ya sabía que el programa se le iba a acabar yendo de las manos por culpa de su chica, que llegaba a ‘La Resistencia’ a por todas y aireaba hasta el extremo su relación con el presentador.

Los espectadores de las butacas, ante tantas alusiones a su relación, aplaudían a más no poder, lo que provocaba la reacción del presentador: «Está yendo bien la entrevista». Silvia Alonso, mucho más relajada, le ponía en un aprieto al soltar: «Al final follamos aquí». La naturalidad con la que hablaban de su relación llegaba hasta tales niveles que ella confesaba que se le hacía raro llamarle David.

Tras esto, llegaba el momento en el que la intérprete le hacía entrega a David Broncano del regalo, que se negaba a enseñarlo. «Esto es gravísimo, esto no se puede enseñar. Una cosa es que normalicemos las movidas pero otra son cosas privadas. Estás loca», bromeaba. Pero ella le arrebataba el regalo de las manos y se lo enseñaba al público.

Pues si llevamos 87 programas esta temporada, calculo que ese dibujo to wapo se va a quedar ahí casi 70 programas más. @Silvinha_ac pic.twitter.com/di4kmW2WhO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 1, 2023

«Hace un año tuve covid, era su cumpleaños y te hice un cuadro con mucho amor, basado en una foto nuestra», empezaba contando a la audiencia de ‘La Resistencia’: «Me pareció un regalo increíble porque él me quedó bastante bien pero yo podría ser cualquiera. Te sirve para el pasado, para el presente, para el futuro… Lo pones en casa y venga quien venga puede ser cualquiera».

Aunque parecía algo molesta: «Me dijo que no lo ponía en casa porque no quería poner nada figurativo. Lleva un año en un cajón y he pensado que como aquí pones todo lo figurativo que te trae todo el mundo, lo podías poner aquí«. Ella lo enganchaba en la mesa de David Broncano y, para que no pareciera una chica cualquiera, le pegaba encima una foto de carnet suya.