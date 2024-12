Telecinco lanza la primera promo de 'Caiga quien caiga', que regresa con este equipo de presentadores

El regreso de 'Caiga quien caiga' es una de las grandes bazas de Telecinco de cara al arranque del 2025. Tras el anuncio de su vuelta a la programación, ahora, los espectadores han podido ver una de las primeras promociones que anuncia su próximo estreno. Previsiblemente para enero, aunque no hay nada confirmado oficialmente.

Ha sido durante la noche dominical cuando, a través del debate de 'Gran Hermano', Mediaset ha aprovechado para lanzar el primer spot. "La actualidad política, social, deportiva y del mundo del espectáculo, tanto a nivel nacional como internacional, regresa de la mano de 'Caiga quien caiga'. Un icónico programa que revolucionó por completo la historia de la televisión", ha prescrito Ion Aramendi.

"¡Vuelve 'CGC' a Telecinco con Santi Millán, Lorena Castell y Pablo G. Batista!", ha escrito por su parte la cuenta del grupo audiovisual en X, donde también se ha difundido. Precisamente los tres se harán cargo del espacio como presentadores. Algo que ya desveló la cadena hace unas semanas.

Así pues, en el vídeo que han podido ver los espectadores de Telecinco tiene cabida el mítico traje negro de los rostros de 'Caiga quien caiga'. De hecho, en la promoción se puede ver una figura humana que se acerca a un maletín. En su interior, un traje, el micrófono del formato y las características gafas de sol negras que todo reportero del programa lleva.

Tras abrir ese maletín, el rostro de la promoción aparece ya vestido y con el micrófono en mano. Un vídeo sin locución, acompañado de una música de tensión y luego de guitarra eléctrica que deja entrever el tono del espacio y su próximo estreno en Telecinco 15 años después de emitirse el último programa.

Habrá que esperar para conocer la fecha del esperado retorno, ya que, como primera promoción oficial, ésta carece de una fecha concreta para el estreno. No obstante, éste no se retrasará mucho. Según avanzó Algo Pasa TV, Mediaset habría retrasado el estreno de 'Caiga quien caiga' hasta el mes de enero. Una fecha que no es baladí puesto que coincidiría con la reestructuración que prepara el grupo de comunicación.

Además, esta fuente también adelantó que los reporteros de la nueva etapa de 'Caiga quien caiga' serían Irene Junquera, Ana Francisco, Paula Púa, Luis Fabra y Carles Tamayo.