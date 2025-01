'Caiga Quien Caiga' vuelve a Telecinco 15 años después y con el objetivo de "pegar a izquierda y derecha"

Han pasado quince años desde su última etapa y 'Caiga Quien Caiga' ya tiene todo listo para volver. Vuelve además a la primera cadena que apostó por el formato en los 90 con El Gran Wyoming y posteriormente entre 2005 y 2008 con Manel Fuentes, Arturo Valls y Juanra Bonet. Es decir a Telecinco. Ahora lo hace completamente renovado tal y como El Televisero ha podido comprobar durante su presentación en el plató con Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista como nuevo tridente de presentadores.

Durante la presentación del formato que emitió en Cuatro su última temporada en el año 2010, los encargados del mismo no han dudado en reconocer que tienen "una mochila pesada" detrás que es todo el pasado y el recuerdo que se tiene por el 'CQC' de los inicios. Por ello, quizás han querido contar con un equipo completamente renovado aunque han confesado que hicieron prueba a mucha gente.

"Hubo sobre la mesa nombres, pero queríamos hacer un cambio generacional, empezar de cero. Hacer una mezcla de lo anterior y lo nuevo quizás no nos permitía mirar hacia adelante", destacaba Pablo Abelenda, el director de Contenidos de Warner Bros. ITVP España y productor ejecutivo del programa después de que en El Televisero recordáramos que Arturo Valls confesó haber recibido una llamada para volver al formato. Y de hecho, el presentador si que formará parte de los entrevistados.

Por su parte, Jaime Guerra, el director de contenidos de Mediaset ha querido recalcar que "la presencia de Santi Millán era fundamental, 'Caiga quien caiga' ahora mismo es él". Asimismo, el directivo ponía en valor el trabajo que ha hecho Warner para sacar adelante este proyecto en el que llevan inmersos meses. "Sabían muy bien cuál es el espíritu de CQC que es un programa que debe articularse en la información, en la política, en la crítica social, la investigación, el deporte... en definitiva la actualidad", destacaba.

"Llevamos mucho tiempo para sacar adelante este proyecto. Como productora nos enorgullece mucho hacerlo. Es el programa con el que gran parte del equipo desembarcó en España. Queremos hacerlo bien", proseguía confesando Pablo Abelenda. "Creemos que estamos en un muy buen momento para hacer el programa porque en la televisión española no hay una oferta de este estilo. Cuando se empezó a hacer 'CQC' se empezaron a hacer más programas de reporterismo en la calle, pero nunca ha sido fácil, y ahora creemos que es el momento", defendía el productor.

El máximo exponente de lo que es 'CQC' y si había que exportar lo que se consiguió en el pasado es Andy K, reportero y célebre presentador del 'CQC? argentino. "Tuvimos muchas charlas con Warner para saber qué es CQC. Y para mí tiene que ver con la conexión con el entrevistado y con el público. Cuando empezó el Caiga las cosas eran virales y no había redes sociales. Y ese es el espíritu", comentaba el periodista.

La competencia con 'Lo de Évole' y su apuesta por el domingo

Lorena castell, Santi Millán y Pablo González-Batista en 'Caiga quién caiga'.

'Caiga quien caiga' llega al prime time del domingo para hacer tándem con 'GH: DÚO: el debate' y para hacer frente a programas tan consolidados como 'Lo de Évole'. "Hemos pensado mucho su sitio en la parrilla, y el domingo es un poco el día para resumir la semana. Antes de irte a la cama, ver qué ha pasado y reírnos un poco, irse con una sonrisa a la cama", explicaba Jaime Guerra al respecto. "No hay día bueno, todos son competitivos, cuando no es Évole es otro, el mismo domingo también Cuatro con Iker. Pero por el concepto del programa, creemos que es buena noche", incidía.

A ese respecto, una de las reporteras del nuevo 'Caiga quien caiga', Irene Junquera ha querido poner en valor lo necesario que es en un momento de gran polarización. "Parece que la polarización ha llegado a la tele. O eres de El Hormiguero o de La Revuelta, o de Iker Jiménez u otro... Y CQC para mí es un programa para sentarte en familia y verlo", defendía la periodista.

Con respecto a la emisión del programa, Jaime Guerra también ha avanzado que será en falso directo. "El programa va con la actualidad más inmediata, así que la escaleta y los vídeos se siguen preparando e irá en falso directo grabado el mismo domingo", avanzaba el directivo de Mediaset. Con respecto a la duración ha sentenciado que "lo que necesite el programa, estamos trabajando con 60-80 minutos. Lo que queremos es que tenga ritmo".

¿Qué papel van a tener los políticos en el nuevo 'CQC'?

No hay duda de que uno de los puntos fuertes de 'Caiga quien caiga' siempre ha sido la política. "En el inconsciente colectivo nos quedó más que era de política, pero al final es un magacín, un programa de entretenimiento, un contenedor de formatos", reconocía a ese respecto Pablo Abelenda. Y en ese sentido ha avanzado que Carles Tamayo ('Cómo crear un monstruo') hará cada semana investigaciones sobre estafas. "No está relacionado con la política, pero es un formato. Es una investigación autoconclusiva de una estafa, pero que va a funcionar como una sitcom tipo The Office", avanzaba el productor.

"Queremos estar donde siempre estuvo Caiga, pegar a izquierda, a derecha, y sobre todo respetar a los de abajo. Somos conscientes, como siempre. Pero tanto en las preguntas como en plató vamos a tener sentido común", recalcaba Pablo Abelenda al respecto además de dejar claro que cada semana habrá uno o dos reportajes políticos.

Quién precisamente tratará de tú a tú con los políticas es Violeta Muñoz, una de las reporteras, que ha sido muy clara. "Creo que es un momento guay para que haya este tipo de información y de reportajes. La polarización nos va a matar, y creo que tenemos que salir de ahí. Yo vengo de un sitio como es Carne Cruda que es super crítico, sin crítica no hay información, sino propaganda", sentenciaba. Asimismo han reconocido que quieren sacar a los políticos de su zona de confort como hicieron en su momento con rostros como Esperanza Aguirre.

Santi Millán, el Daniel Craig del nuevo 'Caiga quien caiga'

Con respecto a la elección de Santi Millán como el nuevo líder, Pablo Abelenda bromeaba con que "es un poco como cuando cambian a James Bond, siempre se mira para atrás: si Wyoming era Sean Connery, Manel Fuentes fue Roger Moore, y Santi es Daniel Craig pero con mejor pelazo". "Me enorgullece, y me mete una responsabilidad encima que no quiero asumir, porque esto es un programa coral, y además el peso recae en los reporteros. Son los que patean la calle y traen contenido", confesaba Santi Millán.

"Para mí ha sido un referente en cómo hacer tele, y en este momento tan polarizado mirar las cosas con humor hace falta. Hace falta relativizar las cosas y reírse de todo, empezando por nosotros mismos", añadía el presentador sobre este nuevo reto que vivirá junto a Lorena Castell y Pablo González-Batista. "Estamos en una sociedad tremendamente polarizada, y el humor está justo en el punto medio. Es difícil no encontrarse en el humor, y las gafas de CQC están en el momento perfecto para volver", refrendaba Batista.