'Caiga quién caiga' presenta a su nuevo trío de presentadores en Telecinco: "Nadie nos esperaba"

Es una de las grandes bazas de Telecinco para 2025 y parece que será uno de sus primeros estrenos. Y es que la cadena de Mediaset no ha parado de intensificar la promoción del nuevo 'Caiga quién caiga'. Tras lanzar una primera promo, ahora la cadena ha estrenado otro anuncio en el que ya aparecen sus nuevos presentadores.

15 años después de la última versión del célebre programa, 'Caiga quién caiga' regresa a la que fue la primera cadena en emitir el espacio de los "hombres de negro". Eso sí por primera vez el programa mezclará a hombres y mujeres después de que Cuatro emitiera una temporada puramente femenina en el año 2010.

Así, después de una primera promo que se centró en las míticas gafas del programa, ahora Telecinco muestra el primer anuncio con el nuevo trío de presentadores completamente de negro: Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González-Batista.

"Nadie nos ha invitado. Nadie nos esperaba. Pero aquí estamos... Caiga quien caiga", aseguran los nuevos presentadores de 'Caiga quién caiga' en esta promo al ritmo de "Come On" de The Hives.

Por ahora se desconoce cuándo y cómo llegará el nuevo 'Caiga quién caiga' a la cadena de Mediaset. Y es que el programa producido por Warner ITVP. España ('First dates', 'Pesadilla en la cocina') se ha emitido en las sobremesas de los fines de semana, en el prime time y en el late night.

Cabe recordar que el nuevo equipo de reporteros de 'Caiga quién caiga' está formado por Carles Tamayo, Dani Fez, Violeta Muñoz, Paula Púa, Ana Francisco, Luis Fabra, Irene Junquera y Alba Moreno y el argentino Andy K.

Todas las etapas y presentadores de 'Caiga quién caiga'

'Caiga quién caiga' regresará así en 2025 con la que será su quinta etapa en nuestro país. La primera de todas fue la que se emitió entre 1996 y 2002 con El Gran Wyoming, Juanjo de la Iglesia y Javier Martín con reporteros como Pablo Carbonell, Sergio Pazos o Tonino. La segunda se emitió entre 2005 y 2008 con Manel Fuentes, Arturo Valls y Juanra Bonet como presentadores y reporteros como Christian Gálvez, Gonzo, Castelo o Eugeny Alemany, entre otros.

La tercera etapa fue la que se emitió durante una única temporada en el prime time de La Sexta en el año 2008 con Frank Blanco, Toni Garrido y Juanra Bonet como presentadores y la incorporación de Miguel Martín o Niño y Fox como reporteros. La cuarta y última etapa hasta la fecha fue la que emitió Cuatro en el 2010 con Ana Milán, Silvia Abril y Tania Sarrias de presentadoras con Raúl Gómez y Nacho García como reporteros.