Arturo Valls vuelve con ‘Mask singer 4’ con un lamento por su horario y un guiño a David Broncano

Llegó el gran día. El mayor secreto de la televisión vuelve a nuestras vidas. Este miércoles, vuelven las máscaras y vuelve ‘Mask singer’. Tras año y medio desde la última edición, el programa revelación del 2020 regresa a Antena 3 con su cuarta temporada de nuevo con Arturo Valls como maestro de ceremonias y con un renovado plantel de investigadores con la continuación de Los Javis y la incorporación de Alaska y Ana Milán.

La cuarta edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ llega cargada de novedades. Esta temporada mantendrá los dobles desenmascaramientos en sus galas, lo que hará cada entre del programa tenga el doble de emoción relevando la identidad de dos máscaras tal y como el propio Arturo Valls recalca en la entrevista exclusiva que nos ha concedido en El Televisero.

Así, antes del estreno de este miércoles, hemos podido hablar con Arturo Valls sobre la cuarta edición de ‘Mask singer’, «la mejor de todas» según asegura él mismo. Una edición en la que veremos muchos piques entre los investigadores por descubrir quiénes se encuentran bajo las máscaras.

Asimismo, Arturo Valls no duda en cuestionar los horarios de las ofertas de prime time en favor de la batalla que se vive en el access prime time entre ‘La revuelta’ de David Broncano y ‘El Hormiguero’. Además no se contiene en dejar claro lo que piensa del éxito del programa de La 1.

Vuelve ‘Mask singer’ tras más de un año de espera desde que se grabó. ¿Cómo definirías esta cuarta temporada? ¿Qué es lo que nos espera?

Bueno para mi es la mejor temporada de todas. Es verdad que suena a tópico pero es lo que sentimos cuando la estábamos haciendo. Cada año tratas de mejorar el anterior y dar un plus para que el espectador siga viendo el programa y creo que este año hemos dado un paso adelante en todos los sentidos. Y luego encima las nuevas investigadoras están fantásticas.

El delatador que ya se estrenó en la anterior edición nos va a dar grandes momentos este año porque hay mucha competitividad entre todos y tanto Ana Milán como Alaska han dado mucha guerra a Los Javis. Y además volvemos a tener dos desenmascaramientos por programa lo que hace que la tensión y la emoción no se pierda durante toda la noche. Al final lo que la gente espera es ver ese momento de quitar la máscara y al tenerlo por partida doble es como el éxtasis.

¿Más allá del delatador y las nuevas investigadoras hay algún cambio más en la mecánica?

La mecánica no cambia después de los cambios que ya se introdujeron como lo de tener doble desenmascaramiento y que haya máscaras que se incorporarán más adelante. Lo que si hay este año que creo que va a dar juego y va a ser chulo de ver es que hay duetos de las máscaras con los cantantes famosos.

¿Cómo has visto a Ana Milán y Alaska como investigadoras? ¿Crees que el hecho de haber sido máscaras les hace tener alguna ventaja?

Ha sido genial tenerlas, las dos se han metido en el juego desde el minuto uno y como te digo han dado batalla a los Javis porque todos quieren ganar los prismáticos de oro. Y luego claro, el hecho de haber sido máscaras les da un plus porque tienen cierta experiencia y tienen ese punto de vista que los Javis por ejemplo no tienen que es el haber estado dentro. Entonces creo que se fijan mucho más en los gestos corporales y en cómo se mueven cada una de las máscaras.

El hecho de que el programa se grabara hace un año puede hacer que alguna broma, chascarrillo o incluso algún personaje que estuviera de actualidad ahora se pueda ver desactualizado. ¿Temes que eso pueda pasar factura?

Si te soy sincero yo estaba rezando mucho para que no se hubiera muerto ninguna de las máscaras (risas). Más allá de eso, al final no jugamos con la actualidad, el humor de este programa va más allá y los chascarrillos yo creo que son cosas intemporales por lo que espero que no que no haya nada así que pueda descuadrar. Yo creo que no corremos ese riesgo o al menos es la sensación que tengo.

Una de las críticas que se le está haciendo a Antena 3 en este inicio de temporada es la hora a la que está iniciando sus prime time. ¿Temes que eso pueda pasar factura y afectar a las audiencias de un programa que ha sido líder con grandes datos?

Ese es el mayor miedo que hay ahora porque es verdad que parece que estamos en una época en la que el prime time ya no existe. Lo que era access prime time se ha convertido en el verdadero prime time y las ofertas que antes considerábamos prime time arrancan ya casi en la hora del late night y al final eso pues claro que afecta a la hora de medir los espectadores.

En ese sentido hace unas semanas Roberto Leal e Iñaki López se atrevieron incluso a cuestionar a Atresmedia por arrancar ‘López y Leal, contra el canal’ a las 23:30 horas, lo que suponía 45 minutos después de lo anunciado tras haber alargado ‘El Hormiguero’. ¿Crees que se debería intentar conciliar más con los horarios?

Es lo que digo que parece que se ha priorizado lo que era el access prime time y eso al final afecta a las audiencias de lo que viene después. En nuestro caso además que es un programa que interesa ver en directo porque luego es lo que se va a comentar al día siguiente en los colegios, trabajos o en el bar pues claro que se hace complicado para la gente poder ver estas ofertas si se tienen que despertar a las 7, 8 de la mañana. Pero espero que no nos afecte demasiado. Y al final es algo que no depende ni de mí ni del equipo, son cosas de cadena y ahí poco podemos decidir.

Lo que no hay duda es que estamos viviendo un inicio de temporada interesante con la guerra entre ‘La Revuelta’ de Broncano y ‘El Hormiguero’. ¿Cómo ves tú esta guerra que se ha creado? ¿Has podido ver el programa de Broncano?

Claro que lo he visto, es un gran programa. Y todo esto lo hemos vivido con mucha expectación. Al final para los que nos dedicamos a esto que haya rivalidad es sano porque cuanta más competencia tienes hace que te pongas las pilas y ofrezcas un mejor producto al espectador. Y luego con respecto a lo que ofrece Broncano creo que es muy buena noticia para la televisión, y en concreto para la tele pública, que se ofrezca otro tipo de comedia y de contenidos que quizás no se han visto hasta ahora.

Al final creo que una de las grandes cosas que está consiguiendo ‘La revuelta’ es que gente que no conectaba con la televisión lo esté haciendo. Además el hecho de que esté funcionando tan bien demuestra que otro tipo de tele es posible y que podemos arriesgar más. Es un mensaje también para los productores y los directivos de las cadenas para que dejen de pensar en la «señora de Cuenca» con todo el respeto del mundo para ella, pero se piense que también se puede apostar por programas para otro tipo de público. Al final si ofreces algo que los jóvenes quieren ver, los jóvenes ponen la tele.

No sé si el hecho de que esté funcionando tan bien ‘La Revuelta’ te genera expectativas e ilusión porque ese público pueda conectar también con ‘That’s my jam’ que también se estrenará próximamente en La 1.

Sí, tengo muchas ganas de que se estrene ‘That’s my jam’ porque además creo que nos ha quedado muy guay esta temporada. Espero que funcione y que sea positivo para el programa. Ojalá haya arrastre de ‘La revuelta’ y la gente nos de una oportunidad cuando llegue.

Y no paras de trabajar porque además también te veremos al frente de la segunda temporada de ‘El 1%’ en Antena 3. ¿Qué nos puedes adelantar?

Pues también tengo muchas ganas de ponerme a manejar otra vez esa especie de coliseo y de circo romano y de concurso y la posibilidad que te da de jugar con los concursantes, de hablar con ellos y de tratar también de jugar a las respuestas. Empezaremos a grabar creo que a inicios de año pero poco más sé.

Mediaset está preparando el regreso de ‘Caiga quién caiga’, ¿no sé si te han llamado para que puedas estar en él? ¿Y qué opinas de que el programa vuelva catorce años después con toda la situación política que vivimos actualmente?

Pues si, la verdad es que si hubo algún tipo de contacto y de interés por ver si podía estar, y aunque no tengo contrato de cadena mi vinculación con Antena 3 me hacía imposible poder estar. Pero yo agradecido de que me llamen y encantado de la vuelta del programa que creo que también es un formato que pega mucho con la crispación que vivimos y me parece muy buena noticia que vuelva un formato así en el que se hacen preguntas incómodas, que se cuestiona al poder y que hace esa crónica satírica de todo lo que ha pasado en la semana. Creo que es un formatazo, que encima fue el que me vio nacer, pero por circunstancias pues no puedo estar.