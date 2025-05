Generalizada sentencia a 'That's My Jam', el nuevo concurso con Arturo Valls que ha estrenado TVE

Tras cancelar su estreno de la semana pasada, La 1 ha estrenado este martes su nueva apuesta de entretenimiento con Arturo Valls. Así, 'That's my jam: que el ritmo no pare' ha dado el salto a la cadena pública tras una primera temporada en Movistar Plus+ siguiendo los pasos de 'La Revuelta' de David Broncano.

'That’s my jam: que el ritmo no pare' es un gran show musical, producido por RTVE en colaboración con LACOproductora, en el que dos equipos formados por invitados estelares compiten en divertidas pruebas para demostrar sus habilidades musicales con mucho humor.

Con 'That's my jam: que el ritmo no pare', Arturo Valls da el salto al prime time de TVE como maestro de ceremonias de esta adaptación del formato de éxito internacional creado por Jimmy Fallon, con grandes invitados estelares y una banda de música en directo.

En el primer programa de 'That's my jam' Eva Soriano, Carlos Baute, Angy y Raúl Pérez se enfrentaban a divertidas y locas pruebas en las que tendrán que demostrar sus conocimientos y habilidades musicales.

En el ‘Un, Dos...Test’ descubrirán que los títulos de las canciones podrían ser otros y que ninguna inteligencia artificial canta como Shakira o Perales; o ‘Micros Fuera’ pisando fuerte, aunque no todos con el mismo garbo. Además, las parejas tendrán que darse las mejores pistas en ‘Vinilo en Vilo’: ¿Qué hace feliz a Billie Eilish? ¿Qué une a Adele con Céline Dion? Los espectadores lo sabrán antes de que llegue el Karaoke Imposible, donde Rocío Jurado puede sonar a reguetón y un concursante interpreta la misma canción con “mil” caras distintas.

Lluvia de aplausos a TVE por su apuesta por 'That's my jam'

Y tras el estreno de 'That's my jam: que el ritmo no pare' las redes sociales se han llenado de mensajes y de aplausos a TVE por apostar por un formato como este. Pero sin duda lo más celebrado es que sea Arturo Valls el maestro de ceremonias del programa.

Otros no obstante piden a TVE que lo emita en otro día como el viernes para que lo pueda ver toda la familia y sea más consumido.

Arturo es un gran acierto #ThatsMyJam1 — Marta📚❤️‍🩹 (@martattack123) May 6, 2025

Oye pues este tipo de programa siempre es divertido y entretiene. #ThatsMyJam1 — Alkatranck (@alkatranck) May 6, 2025

Arturo Valls es la leche 🤣🤣🤣🤣#ThatsMyJam1 — Señora Rochester (@Sra_Rochester) May 6, 2025

esto deberían darlo los viernesssss para que lo viera aún más gente porque es ENTRETENIMIENTO DE CALIDAD #ThatsMyJam1 — heyhey (@hicrocodrile) May 6, 2025

Que bueno es Arturo Valls y muy divertido y entretenido #ThatsMyJam1 — Pablo Barbajosa (@PBarbajosa) May 6, 2025

Oye, pues está divertido esto de #ThatsMyJam1 — Sleepy Ambition (@vamonos_atomos) May 6, 2025

Qué maravilla que me gusten tantos programas de la 1 y que encima no tenga que comerme bloques gigantes de publi 👏👏👏 #ThatsMyJam1 — Serendipia en el Caos ✵ (@serendipiacaos) May 6, 2025

esq este programa es lo más #ThatsMyJam1 — heyhey (@hicrocodrile) May 6, 2025

No me puede gustar más el formato, cómo lo presenta Arturo Valls, y el juego que están dando las invitadas #ThatsMyJam1 pic.twitter.com/mVmQwNviul — Rosquilleto 🫠 (@Sir_Rosquilleto) May 6, 2025

Oye pues me gusta mucho #Thatsmyjam1

Que bien producido además!

Enhorabuena @rtve — Mario Gómez (@magomedissimo) May 6, 2025

Pues me está gustando🎤🙃💃🏼

Por ahora la prueba que más la del micro volador y vinilos🤭😂#ThatsMyJam1 pic.twitter.com/GSlRQkRy4C — ✨🦉LaBuhita🦉✨ (@ari_labuha7) May 6, 2025

Me meo de la risa con #ThatsMyJam1 🤣🤣🤣🤣🤣 — Khamsin (@khamsintv) May 6, 2025

Me meo de la risa con #ThatsMyJam1 🤣🤣🤣🤣🤣 — Khamsin (@khamsintv) May 6, 2025