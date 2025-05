Cuántos programas tiene 'That's My Jam' con Arturo Valls en TVE: Lista de invitados y mecánica del concurso

Tras cancelar su estreno la semana pasada por el gran apagón, TVE lanza este martes a las 22:50 horas una de sus nuevas apuestas de entretenimiento. Hablamos de 'That's my jam: que el ritmo no pare', su nuevo show musical y de humor con Arturo Valls al frente.

'That's my jam' da el salto al prime time de TVE después de una primera temporada en Movistar Plus+ siguiendo los pasos de otros programas que han dado el salto al abierto como 'Martínez y Hermanos' o la propia 'La revuelta' de David Broncano tras la que se emitirá ahora en La 1 desde este martes.

Cabe decir que TVE cuenta con ocho entregas de 'That's my jam: que el ritmo no pare'. En su salto a La 1, la cadena junto a LACOproductora han readaptado el formato pasando de durar 45 minutos como en la versión original de Jimmy Fallon a una duración en torno a los 80 minutos sin perder el ritmo.

'That’s my jam: que el ritmo no pare' es un gran show musical en el que dos equipos formados por invitados estelares compiten en divertidas pruebas para demostrar sus habilidades musicales con mucho humor. El formato es la octava versión internacional del formato, que se ha adaptado o se está adaptando en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Mongolia y Oriente Medio.

Así funciona la mecánica del nuevo programa de Arturo Valls en TVE

Arturo Valls junto a la Jams Band, la banda de 'That's my jam' encabezada por Víctor Elías

En cada entrega, dos equipos de celebrities compiten, cara a cara, en una noche de música, juegos y actuaciones inolvidables para hacerse con el preciado premio del programa: el radiocasete dorado. 'That’s My Jam: que el ritmo no pare' incluye tres grandes bloques: juegos, retos musicales y un gran duelo final. Aunque el azar manda y cada programa es distinto.

‘Micros fuera’, ‘Do Re Mix’, ‘Y pega la vuelta’, ‘Air Guitar’, ‘Un dos test’, ‘Vinilo en vilo’… son algunos de los divertidos juegos en los que el reconocimiento de canciones, la mímica, el baile o los conocimientos musicales serán clave. En el segundo bloque llegará el ‘Karaoke Imposible’, en el que una ruleta digital decidirá a qué desafío musical se enfrentará cada invitado.

‘Chorros de Voz’ es la prueba final que lo decide todo. Cada pareja se enfrentará al desafío de terminar la letra de una canción correctamente o acabar completamente empapada.

El programa tiene su propia banda de música en directo, la Jam Band, formada por músicos de primer nivel y dirigida por Víctor Elías. Su papel es fundamental: participa en la mayor parte de los juegos y acompaña a los artistas en sus interpretaciones finales. Además, permite que, en cualquier momento, Arturo y los invitados se arranquen con improvisaciones musicales. Junto a Elías (piano y teclados), en la banda están Aurora García (voz), Mikel Irazoki (bajo), Rubén Tajuelo 'Rosco' (voz y guitarra), Goiko Martínez (batería), Fernando Simón (guitarra), Jaime Vaquero (sampler, percusión digital) y Pirata (saxo y teclado).

Lista completa con los 32 invitados de 'That's my jam'

En cada programa de 'That's my jam' dos parejas de famosos competirán entre sí. Amaia, Ana Guerra, Aníbal Gomez, Angy, Beatriz Luengo, Carlos Baute, Carolina Iglesias, Chanel, Coti, Danna, David Bustamante, Eduardo Casanova, Eduardo Navarrete, Elena Furiase, Elena Rivera, Eva Soriano, Grison, Maria del Monte, María Jose Llergo, Maria León, Maribel Verdú, Marta Sánchez, Maxi Iglesias, Paco León, Palomo Spain, Raul Pérez, Rozalen, Ruth Lorenzo, Secun de la Rosa, Vicco, Vicky Martín Berrocal y Xuso Jones pisarán el plató del programa, inspirado en un club nocturno con público. Un lugar perfecto para que los invitados vivan una experiencia imprevisible y disparatada, jugando y divirtiéndose con Arturo Valls.