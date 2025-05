Arturo Valls deja este recado a 'La Familia de la Tele' tras su llegada a TVE: "Hay que bajar el grito"

La 1 de TVE se prepara para llenar de ritmo y diversión las noches de los martes con el estreno de 'That's My Jam: que el ritmo no pare', a partir de este martes 6 de mayo. Este nuevo concurso musical, presentado por Arturo Valls, es la adaptación española del exitoso formato estadounidense creado por Jimmy Fallon. En cada episodio, dos equipos de famosos se enfrentarán en una serie de retos musicales cargados de humor y espectáculo, con el objetivo de alzarse con el codiciado radiocasete dorado.​

El programa contará con la participación de reconocidas figuras del panorama musical y artístico como Amaia, David Bustamante, Chanel, Paco León, Danna Paola, Maribel Verdú o Rozalén, entre muchísimos otros. Los concursantes se someterán a pruebas como "Micros fuera", "Do Re Mix", "Air Guitar" o "Karaoke Imposible", donde deberán demostrar su habilidad para reconocer canciones, hacer mímica, bailar y mostrar sus conocimientos musicales. Todo ello acompañado por la Jam Band, liderada por Víctor Elías, que aportará música en directo durante el programa.​

Con una duración de 75-80 minutos por episodio, 'That's My Jam: que el ritmo no pare' busca ofrecer un espectáculo lleno de música, humor y entretenimiento para toda la familia. La producción, a cargo de RTVE y LACOproductora, ha sido tan bien recibida que incluso ha recibido elogios de Jimmy Fallon y servirá como modelo en mercados internacionales . Este nuevo formato reemplaza al 'Late Xou' de Marc Giró en la parrilla de los martes por la noche en La 1, apostando por un contenido fresco y dinámico que promete conquistar a la audiencia española.

De todo ello hemos hablado en exclusiva con el presentador del concurso, Arturo Valls, que se muestra ilusionado por este nuevo reto en RTVE. Nos habla de algunos de los participantes, como Amaia Romero, que vuelve al concurso después de haber triunfado en su primera temporada en Movistar Plus+. Además, preguntamos a Valls por la llegada de 'La familia de la tele' a las tardes de La 1, un tema sobre el que tiene una opinión muy clara. Por último, nos confiesa si volvería a dos de sus trabajos más añorados, 'Ahora Caigo' y 'Camera Café'.

'That's My Jam, que el ritmo no pare'. Tú eres el que no paras, Arturo Valls.

Efectivamente, ahí voy cambiando de género, de registros, incluso de cadenas. Mi padre ya dice: "Lo del jam", "¿Cuándo será lo del jam?". Sí, es que me gustaba mantener la esencia del título original, que también cuenta un poco que es un formato internacional que hace Jimmy Fallon en Estados Unidos, en la NBC, y que compramos los derechos, hemos hecho la adaptación aquí en España y también me molaba mucho el nombre. Sobre todo, porque estuvimos dando vueltas para la traducción y es muy complicado. Lo del jamón, la mermelada… O sea, este es mi rollo.

¿Qué tal con Jimmy Fallon?

Bueno, pues increíble, la verdad. Es un referente en el mundo del entretenimiento. Hubo conversaciones previas, pero la que moló fue la de después, cuando ya vio el programa y en una de las videoconferencias que hicimos, estamos hablando con uno de los productores de allí y se asomó él por detrás, entró en plano ahí: "Motherfucker, congratulations". "Tío, me vas a quitar el puesto", decía. Y yo súper emocionado.

¿Hablabais en inglés?

Sí, sí.

¿Qué tal llevas el inglés?

Regular.

Eres el Jimmy Fallon español ahora mismo.

Soy el Jimmy Fallas. Yo soy más Jimmy Fallas.

Hemos visto que hay un montón de famosos. Creo que es un plantel de 32 famosos en esta temporada. Hemos visto algunos nombres brutales, Chanel, Amaia, que repite. ¿Quién ha sido uno de los que tengas en mente cuando piensas en esta segunda temporada?

Gente sorprendente. Por ejemplo, Palomo Spain, diseñador de moda. Aparte, se notaba porque me escribió luego diciéndome: "Es el programa donde mejor me lo he pasado" y eso se notaba, porque al tío le gusta cantar y canta increíble, entonces nos dejó a todos ahí sorprendidos. Luego ha habido parejas que también nos han sorprendido por la química que, de repente, tenían. Imagínate, María del Monte y Xuso Jones, son dos mundos que, de repente, eran pura comedia. Amaia, no la de La Oreja de Van Gogh, ¿sabes que se juntan? Sí, vuelve Amaia a La Oreja. Yo ya lo sabía, pero no quise decir nada. No, nuestra invitada es Amaia Romero, que vuelve a hacer una actuación increíble. Es fascinante la calidad vocal que tiene y como aquí se trata muchas veces de cambiar versiones, de cómo la cantaría este cantante o cómo sonaría esta canción en este estilo... Hay retos musicales muy divertidos.

No hubiera estado mal que viniera Amaia Montero con Leire, en el mismo equipo.

Imagínate, que son muy amigas. Sí, sí, sí. Hubiera estado genial. Yo creo que se intentó con Amaia Montero, hubiera sido brutal. Pero lo que ocurre con este programa es que vamos a ver gente que no se toma muy en serio y que no tiene miedo a cambiar su personaje público y atreverse a cantar de otra manera, a cantar de otro formato, a ponerse una peluca. Esto es un poco la grandeza del reto que tiene el programa y mucha gente de la industria musical todavía dice: "No, no, no me saques de lo mío, que a mi público lo tengo acostumbrado a una cosa". Yo soy todo lo contrario. A mí me gusta ofrecer. Cuento chistes, hacía 'Ahora caigo', ahora me intento hacer una peli o me cambio de programa. A mí me gusta cambiar de registro, pero hay gente que no, que es como muy fiel a lo suyo por una cuestión de comodidad.

Te he escuchado antes que decías que te habían propuesto volver, por ejemplo, a 'Ahora caigo' y a hacer la serie de 'Cámera café'. ¿Por qué tú decides no hacer esto?

Porque ya está hecho, porque ya lo he disfrutado, porque ya me lo he pasado bien y porque encuentro más estimulante el reto de enfrentarte a algo nuevo, a ver qué aprendo de aquí, qué me aporta esto, cómo me va a nutrir, porque al otro ya le has sacado, digamos, el jugo, ¿no?

¿Hay todavía señoras que te dicen por la calle lo de "la Gallina"?

ARTURO - Eso me sigue pasando. "¿Cuándo vuelve 'Ahora Caigo?". Digo: "Madre mía"… Me dicen: "Es que pasábamos todas las tardes contigo". Bueno, pero tienes que asumirlo, tienes que vivir con eso. Claro, si es que si estás todo el rato haciendo lo que la gente espera de ti, es más aburrido, simplemente es eso.

¿Hay algún programa de tu carrera o alguna serie o proyecto que tú dijeras: "Sí que me gustaría volver a pasar por ahí"?

En todo me lo he pasado muy bien, pero…

¿Te queda una buena sensación de querer más en algún proyecto?

Yo te diría que no, porque las veces que he estado me he ido satisfecho. Insisto que encuentro más estimulante o enfrentarme a algo nuevo. Que te ofrezca algo más fresco y que haya más retos, porque el otro ya le has sacado el partido.

Justo cambias de cadena, en este caso, porque este programa estaba en Movistar, ahora en TVE, que ahora mismo está viviendo una revolución total con nuevos formatos. También llega 'La familia de la tele', estaría bien traer a alguno de ellos.

También se intentó con Belén Esteban. Es que Belén me parece pura comedia. No sé qué pasó. No recuerdo si había alguna cosa contractual. No recuerdo qué pasó. Pero me hubiera encantado.

Belén Esteban, ¿con quién hubiera estado?

Con María Patiño, por ejemplo, que vengan ya las dos, de dúo cómico, que tienen mucha comedia. Además, están muy bien.

¿Cómo ves la llegada de ellos a Televisión Española?

Pues vamos a ver, con expectación, a ver cómo modulan ese tono, porque hay una cosa ahí en el volumen, en el grito, que creo que habría que bajar un poco, por lo menos yo hablo como espectador, pero creo que luego tienen cabida, porque son puro entretenimiento. Se ha demostrado que durante muchos años han sido líderes de audiencia y eso nos dice que hay mucho público que les compra.

Está el debate de si pueden encajar en lo público o no, pero al mismo tiempo se habla de informar, formar y entretener en este sentido.

Claro, por eso te digo que yo lo único que veo es que habría que modular un poquito el tono, porque tampoco tiene sentido ficharlos para que hagan otra cosa, porque entonces es desvirtuar el personaje. Si ficho a esta persona no le voy a decir que haga informativos o que tenga un tono excesivamente serio. Eso me ha pasado a veces, que a mí me han contratado para hacer cosas y me decían: "Anda un poquito más serio". Digo: "Pues entonces contrata a Matías Prats". Bueno, que también es muy cachondo, pero me entiendes, entonces aquí a mí me parece bien porque ya te digo que han sido sinónimo de entretenimiento. De esto se trata.

'Mask singer'. Está confirmada la quinta temporada. ¿Qué tal va esto?

Pues ahí, esperando ya. Sobre todo las máscaras. Los personajes no sé quién va a venir.

Bueno, jurado sí, ¿Se sabe eso ya o no?

Ah, ¿se sabe?

¿No se sabe si los Javis repiten ni nada?

No me hagas un Cayetana, eh. Hablé con los Javis… (risas). Pues, efectivamente, viene Amaia Montero de jurado (bromea...). Esto ya lo sabía desde hace tiempo… No tengo noticias.

¿Habéis empezado a rodar o no?

No. A principios de junio, sé que hay cambios en los investigadores, ahí lo dejo. Y de las máscaras no tengo ni idea, claro.

¿Y 'El 1%'?

'El 1%' está recién grabado, digamos, y esperando a encontrar fecha para estreno y ha quedado un programa increíble.

Mucha gente dice que le gustaría verlo por las tardes.

Ah, mira. Ostras, pero 100 personas todas las tardes. Hay que hacer una versión más reducida. No estaría mal.

Arturo, ¿estás ahora con algún proyecto de ficción?

Bueno, estamos rodando 'Rafaela y su loco mundo', una serie que produzco y en la que también tengo un personaje que es una fantasía absoluta. Una serie que ha escrito Aníbal Gómez de 'Ojete Calor', que se verá en Atresplayer. Ingrid García-Jonsson es la protagonista. Y las amigas de Ingrid García-Jonsson son tres adolescentes: Joaquín Reyes, Carlos Areces y Aníbal Gómez. Está siendo el rodaje más loco de mi vida. Está siendo divertidísimo.

Y volviendo a 'That's my jam', ¿en casa haces versiones locas de algún tema?

Ahora ya no, pero el momento en el que grabamos el programa estaba todo el rato pensando cómo cantaría Mecano si fuera un heavy, cómo cantaría no sé quién… Estaba todo el rato pensando en eso, divertidísimo.

¿Quién es tu cantante favorito?

Pues soy mucho de música negra. Michael Jackson, Marvin Gaye, Stevie Wonder. Esta onda me gusta mucho. Ahora estoy loco con Catriel y Paco Amoroso, dos argentinos que han surgido y son referencias de Bowie, de Michael Jackson, de Stevie Wonder, hacen funky.

Te queremos volver a ver en 'Tu cara me suena', ahora que dices esto

Bueno, nunca se sabe. Imitar a Bertín Osborne con él al lado. Eso estaría bien.