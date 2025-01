El inesperado palo de Arturo Valls a Telecinco ante la guerra entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

Arturo Valls aterrizó por primera vez en 'La Revuelta' este martes con el objetivo de protagonizar una corta intervención, pero David Broncano frustró sus planes. El presentador quería irrumpir en el espacio de La 1 para promocionar 'El trono', su corto nominado a los Premios Goya y desaparecer rápidamente, pero terminó enfrentándose a las preguntas del humorista, con alguna que otra inesperada pulla.

"A la mierda mi excusa, ¿es un bidet? Mi excusa era el trono, ahora te cuento", lamentó el invitado nada más ver que lo que había a un lado del escenario no era un inodoro, gancho que iba a utilizar para promocionar 'El trono'.

Arturo Valls da donde duele a Telecinco ironizando sobre su crisis de audiencia

Y aunque dejó claro que solo iba a interrumpir 'La Revuelta' durante unos minutos, Broncano terminó reteniéndolo en el sofá. "Yo tengo el carnet platino de ‘El Hormiguero’, yo puedo ir ahí o al programa que quiera, de hecho vengo ahora de Telecinco y no se han enterado...", bromeó Arturo Valls.

Aquí no se tira nada. Como si fuésemos sobrados de invitados 😅#LaRevuelta @ArturoValls pic.twitter.com/vMNeA7shhG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 21, 2025

"No saben qué ha pasado, como aquello ahora mismo… bueno", añadió sin terminar la frase mientras se rompía en una carcajada, claramente ironizando con la difícil etapa de audiencias que atraviesa el grupo de Fuencarral. "Por una vez no te vas a salir con la tuya, te presento, te hago una entrevista y todo", insistió el de Jaén.

Entonces, David Broncano le confesó la ilusión que le haría que él fuese el primero en coincidir en el mismo día de emisión apareciendo en 'La Revuelta' y en 'El Hormiguero', y el valenciano pareció encantado. "Voy a intentarlo", aseguró Arturo Valls. "Eso le pasó a Jorge Martín, ah no no…", bromeó el presentador, recordando la polémica de hace unos meses del programa con Pablo Motos.

"Tengo una relación abierta en la tele"

"No estás ni en Antena 3 ni en La 1", aclaró más tarde David Broncano, y su invitado terminó pronunciándose sobre su salida de Atresmedia después de tantos años. "Muy buena relación con Antena 3, ha sido un matrimonio. Y ahora iniciando una buena amistad con Televisión Española, tengo relación abierta en la tele", terminó asegurando el antiguo presentador de 'Ahora Caigo', que dará próximamente el salto a TVE con 'That's my jam'.