El equipo de 'La Revuelta' pide perdón por el error con el último programa que ha recibido quejas

'La Revuelta' regresó este lunes a su horario habitual tras dos emisiones consecutivas saltando al prime time de La 1, y en el caso del jueves, incluso al late night por culpa del Real Madrid-Celta de Vigo. Y como cada noche, David Broncano arrancó el programa bromeando con sus colaboradores y charlando con el público. Pero lo que no sabía es que en esta ocasión se vería obligado a disculparse por uno de sus comentarios.

Nada más dejar a un lado el bombo del programa y ponerse al día con Grison, Ricardo Castella y el resto, el presentador comenzó a hablar con Rafael Valderas, uno de los asistentes entre el público. La sorpresa llegó cuando el espontáneo confesó que es uno de los concejales de Cervillego de la Cruz, una pequeña localidad de Valladolid que tan solo cuenta con 91 habitantes, según datos del INE de 2024.

'La Revuelta' confunde un municipio de Valladolid y tiene que pedir disculpas

"Es un pueblo muy bonito", recalcó el espectador ante las cámaras de 'La Revuelta' junto a su mujer. "Queremos que se hable de Cervillego de la Cruz y que la gente sepa que en pueblos como el nuestro hay muchas oportunidades para vivir tranquilos y felices", insistió el concejal, que le lanzó entonces una camiseta con el escudo municipal al presentador para que la conservase entre el atrezo.

No busques más, ya tienes plan de vacaciones para este verano: Cervillego.



Destino perfecto para una escapada romántica, un viaje con amigos o futura sede de las Naciones Unidas, Cervillego no se pone límites. #LaRevuelta pic.twitter.com/LICYlRz16Z — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 20, 2025

"Yo nací en Valladolid y yo no conozco Cervillego", subrayó entonces Sergio Bezos, iniciando las bromas entre el equipo del programa, tras las cuales Broncano pidió mostrar fotos en pantalla del municipio. "Me está gustando Cervillego", resolvió el humorista mientras observaban una imagen aérea del pueblo. Pero mientras avanzaban por su búsqueda de imágenes en la red, hubo una instantánea que les dejó impactados.

"¿Qué es eso?", preguntó el presentador de 'La Revuelta' algo extrañado al ver la formación rocosa que Bezos apodó como "La Venus de Cervillego" por su similitud con la famosa escultura. "No me suena", espetó rápidamente el concejal, que no parecía ubicar la imagen en su pequeño municipio. "Eso es un señor que se quedó ahí esperando", bromeó Grison de fondo.

"Pedimos perdón"

Y aunque la mujer de Valderas quiso explicar de fondo, sin demasiado éxito, que la imagen era de otro pueblo, no ha sido hasta este martes cuando el espacio de La 1 ha decidido rendir cuentas ante su error, pues un usuario de X les ha señalado de lleno por su confusión entre municipios. "Ayer salió esta imagen cuando se habló de Cervillego de la Cruz...", comenzó señalando la cuenta 'Los viajes de Tomasa' en la red social.

"No está en Cervillego, sino en el termino de San Vicente de Palacio, cerca otro torrejón, el de Sarracín, y junto al cauce seco del río Trabancos, y tiene 800 años de historia", subrayó el perfil de X, haciendo que 'La Revuelta' contestase inmediatamente con una disculpa. "Pedimos perdón", publicó el programa desde su cuenta oficial para zanjar la confusión.