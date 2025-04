TVE cancela a última hora el estreno de 'That's My Jam' con Arturo Valls y lo sustituye por esta oferta

Tras el apagón masivo que dejó a toda España y Portugal sin luz y sin comunicación entre 6 y 10 horas, TVE vuelve a trastocar su programación de este martes 29 de abril. Por la mañana ha cancelado la emisión de 'Mañaneros 360' y por la tarde 'La familia de la tele' sigue sin poder estrenarse. Y por la noche tampoco se emitirá 'That's my jam: que el ritmo no pare'.

Así, tras alterar toda su programación del lunes con especiales informativos desde las 14:30 horas hasta casi la 1 de la madrugada; este martes TVE seguirá informando minuto a minuto de todas las consecuencias del apagón y de los lugares en los que todavía la luz y la línea telefónica sigue sin volver o dando problemas.

Por la mañana, TVE ha anunciado que alarga la duración de 'La Hora de La 1' hasta las 12:00h cuando arrancará un especial informativo con Alejandra Herranz y Lluis Guilera. Y lo mismo sucederá a las 15:50h con otro especial con Marta Carazo y Lluis Guilera en el primer tramo de 'La familia de la tele'. Y en prime time, parece que La 1 emitirá otro especial en lugar de 'That's my jam: que el ritmo no pare'.

Así, el nuevo programa de Arturo Valls que tenía previsto su estreno para este martes 29 de abril a las 22:50 horas queda cancelado. "Debido a la actualidad informativa, el estreno de 'That's my jam', previsto para esta noche, se pospone", anuncia.

Por el momento, TVE no ha dado a conocer si 'La Revuelta' de David Broncano también faltará a su cita con la audiencia como sucedió este lunes o si en cambio podrá emitir un nuevo programa al igual que hizo 'El Hormiguero' este lunes con Juan y Medio como invitado.

Así es 'That's my jam', el nuevo programa de Arturo Valls

En cada entrega, dos equipos de celebrities compiten, cara a cara, en una noche de música, juegos y actuaciones inolvidables para hacerse con el preciado premio del programa: el radiocasete dorado.

'That’s My Jam': que el ritmo no pare’ incluye tres grandes bloques: juegos, retos musicales y un gran duelo final. Aunque el azar manda y cada programa es distinto.

‘Micros fuera’, ‘Do Re Mix’, ‘Y pega la vuelta’, ‘Air Guitar’, ‘Un dos test’, ‘Vinilo en vilo’… son algunos de los divertidos juegos en los que el reconocimiento de canciones, la mímica, el baile o los conocimientos musicales serán clave. En el segundo bloque llegará el ‘Karaoke Imposible’, en el que una ruleta digital decidirá a qué desafío musical se enfrentará cada invitado.

‘Chorros de Voz’ es la prueba final que lo decide todo. Cada pareja se enfrentará al desafío de terminar la letra de una canción correctamente o acabar completamente empapada.

El repertorio musical incluye canciones españolas e internacionales, para que los espectadores también puedan jugar y cantar en casa.