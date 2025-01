Jordi Évole, ante la crispación entre Broncano y Motos y el lío con Lalachus: "Lo que molesta es lo que representa"

'Lo de Évole' regresa este domingo, 19 de enero a La Sexta. El aclamado programa de entrevistas presentado por Jordi Évole vuelve a la pequeña pantalla a partir de las 21:30 horas, dispuesto a ofrecer una nueva temporada llena de revelaciones y conversaciones sinceras. En esta ocasión, el periodista catalán inaugurará el regreso de la temporada con uno de los rostros más conocidos y queridos de la televisión: Juan y Medio. El popular presentador y actor será el primer invitado de un ciclo que promete abordar temas de actualidad, política, y sociedad, con el estilo característico de Évole, que combina cercanía, provocación y una profunda reflexión.

El regreso de 'Lo de Évole' se presenta como un formato que, a lo largo de los años, ha logrado capturar la atención de los espectadores por su capacidad para tratar temas complejos de forma accesible, mientras mantiene un tono de diálogo directo y humano. Con Juan y Medio como primer invitado, se espera una conversación que explore tanto su faceta profesional como su lado más personal, tocando temas que van más allá del entretenimiento y buscando el trasfondo de sus experiencias en la televisión y la vida.

De todo ello, hemos hablado en exclusiva en El Televisero con Jordi Évole, en una convocatoria especial en Sevilla, hasta la que se ha desplazado nuestro equipo. ¿Cómo enfrenta esta nueva temporada? ¿Por qué Juan y Medio es el primer invitado? ¿Cómo ve la batalla televisiva entre Broncano y Motos? ¿Debe ser la blasfemia un delito? ¿Qué opina de que María Patiño y Belén Esteban fichen por La 1? ¡Nos responde a todo, en exclusiva!

Jordi Évole, estamos aquí en Sevilla presentando la nueva temporada de 'Lo de Évole'. Juan y Medio es el protagonista invitado de la primera entrega. Muchas veces los profesionales que se dedican a la tele se ven salpicadas por la crispación política, como por ejemplo estamos viendo con Pablo Motos o Broncano. Sin embargo, nos sorprende que Juan y Medio no sea uno de ellos. ¿Cuál crees que es la clave de que él no haya sido "censurado"?

JORDI - Bueno, porque yo creo que se toma la vida de una manera muy sana y es intentando disfrutarla, sabiendo lo privilegiados que somos. Creo que eso es básico para no caer en la crispación. Creo que a mí me queda todavía mucho que aprender, pero gracias a ejemplos como el de Juan, poco a poco voy encontrando la senda esa de vivir la vida, también la profesional con tranquilidad, con mucha pasión, pero igual sin ese estrés que sí que he vivido en otros momentos y esa intensidad que a veces te lleva la actualidad o un tema polémico o un invitado difícil, digamos que ahora estoy en otra etapa y esa etapa es mucho más disfrutona.

No nos sorprendería que Broncano y Motos apareciesen en el CIS como preguntas tipo: ¿A qué programa irías primero: al de Pablo Motos o al de Broncano? ¿Pablo Motos es de derechas? ¿Broncano es de izquierdas? No sé si tú tienes la respuesta a estas preguntas tan polémicas hoy en día y que están sonando tanto.

JORDI - No tengo la respuesta. A mí me parece que es una buena noticia que se esté produciendo esta especie de... Yo más que enfrentamiento, hablaría de una coincidencia en el horario de dos productos televisivos brillantes. El otro día, Broncano, por ejemplo, recogía un premio, y se lo dedicaba a 'El hormiguero' y decía: 'Gracias, porque no estoy haciendo con ironía esta dedicatoria, sino que le estoy diciendo gracias porque gracias a vosotros nosotros nos hemos superado y hemos querido ser mejores. ¿Por qué? Porque teníamos delante a un rival que es muy bueno'.

Pablo Motos y 'El Hormiguero' llevan una trayectoria de la que muy pocos programas en España pueden presumir. Me parece que son dos personas inteligentísimas, televisivamente muy potentes, cada uno con su estilo y creo que está siendo bueno para los dos esa especie de pugna, esa especie de rivalidad que creo que entre ellos no existe realmente. Ellos personalmente seguramente se encuentran en un bar y se toman una caña la mar de tranquilos. Luego está cómo se inflan los globos de esas cosas, cómo estamos cada día viendo titulares de si hoy ha ganado este por una décima y lo otro. Hombre, yo creo que ahí, sinceramente, están ganando los dos.

Hace poco, en las Campanadas, vimos la escena de Lalachus con la estampita de la vaquilla del 'Grand Prix'.

JORDI - No, no. Yo estaba viendo las Campanadas. Vi las Campanadas en La Primera y en ese momento, en ningún momento me pareció una ofensa. Yo tengo las alarmas más o menos puestas cuando veo que se está yendo el coche de la carretera. No lo vi en ningún momento, es que no lo vi venir. Es que luego cuando vi la polémica, que además salió como al cabo de dos días, yo pensé: "¿Realmente les ha molestado la estampita o les ha molestado a Lalachus?".

¿Tú la blasfemia la ves motivo de delito o de denuncia en este caso?

Yo creo que lo que molesta es lo que representa Lalachus. Representa una España con la que mucha gente no se siente identificada y representa una España que está fuera de la normatividad que hemos vivido durante muchos años, esa dictadura del físico. O sea, Lalachus nos ha demostrado que con un físico que nada tiene que ver con el estándar o con lo que entendemos por físico estándar, puedes tener una carrera televisiva estupendísima porque superas con creces a cualquier otra compañera o compañero gracias a tu talento, a tu humor, a tu inteligencia, a tu capacidad de improvisar y salir muy favorecida de esa improvisación, y a mí Lalachus me parece de las mejores cosas que le ha pasado a la televisión pública de este país en los últimos años.

Estamos viviendo el despegue de RTVE. ¿Qué piensas de que quizás 'Sálvame' ficha por Televisión Española?

JORDI - Más que 'Sálvame', creo que se está hablando de que fichan Belén Esteban y María Patiño para hacer las tardes con Marc Giró. Bueno, no lo sé, yo creo que Marc Giró, de entrada, ahora ya tiene un formato que lo ha rodado muy bien, primero en la plataforma, luego en el segundo canal, en La 2, y ahora ya dándole la alternativa en La 1, después de Broncano, pero vamos, que Marc Giró a mí me parece uno de los mejores comunicadores que tenemos en España, de la personas más inteligentes, rápido, culto, divertido y se puede enfrentar al formato que le echen. Si es la tarde, la tarde. Si es la noche, la noche, si es la mañana, la mañana.

¿Y con María Patiño también?

JORDI - ¿Por qué no? Igual en otro momento hubiese tenido más prejuicios con eso, pero ahora no estoy en ese momento. No sé, me gustaría verlo y luego juzgarlo pero... ¿Por qué no con María Patiño? Pues igual lo hace la mar de bien. Creo que, además, tanto María Patiño, como Belén Esteban, le han dado la vuelta al marcador. Están ahora en un mood que no tiene nada que ver con aquel mood más crispado que a veces mostraban en 'Sálvame' o en otros programas del corazón. Creo que las dos han hecho una evolución también hacia un lugar más disfrutón de la vida y de la televisión.