Jodi Évole regresa a La Sexta para romper prejuicios con Juan y Medio y con este aviso a Ayuso

Jordi Évole vuelve a la noche de los domingos de La Sexta con el estreno de la sexta temporada de 'Lo de Évole'. Antes de su regreso, la cadena ha presentado este jueves todos los detalles de la nueva temporada en una presentación celebrada en Sevilla, y a la que ha acudido El Televisero.

Carmen Ferreiro, la directora de entretenimiento de Atresmedia ha sacado pecho de lo que consigue cada año el programa de Jordi Évole. "Es un formato rompedor, que podemos decir con orgullo que por cinco años consecutivos es lo más visto de laSexta", destacaba la directiva.

"Quiero poner en valor las bondades y lo bueno que tiene, más allá de Jordi Évole, porque en estos tiempos de crispación, es un oasis para las charlas pausadas, con distintos perfiles y maneras de pensar. Gracias a la verdad que tiene Jordi y que consigue, nos cuentan cosas que jamás han contado. Es uno de los valores, la verdad y el estar en la conversación social", proseguía destacando Ferreiro.

Y justo en plena rueda de prensa, Jordi Évole decidía paralizarlo todo para llamar en directo a Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía. "He estado llamándoles alguna vez pero allí no me cogen el teléfono, no sé si se lo coge a usted la señora Ayuso", le soltaba el presentador a lo que el político respondía que "sí". "Pues la próxima vez que hable con ella, dígale que también nos gustaría hacer algo con ella, cuando podamos, que yo creo que va a ser siempre después de que lo hagamos con usted", le pedía el catalán.

Juan y Medio, primer invitado de 'Lo de Évole' para romper los prejuicios

Tras ello, Juanma Moreno ha agradecido a Jordi Évole que abra su nueva temporada con un andaluz que tan bien representa a su tierra y a Canal Sur como Juan y Medio. "Habrás comprobado que Juan y Medio es muy inteligente y muy solvente. Estamos muy orgullosos de la labor que hace el programa, siempre con mucho humor", le comentaba el presidente de la Junta de Andalucía.

Y precisamente sobre Juan y Medio, Jordi Évole no ha dudado en decir que a él mismo le ha roto los prejuicios que tenía hacia su programa. "Hace unos años hubiese rajado del programa de Juan y Medio, hubiese hablado desde el esnobismo, y me encanta que la realidad me haga cambiar de opinión", explicaba el catalán sin pudor. "

"A mí la conversación con Juan me enriqueció muchísimo. Puede parecer que estoy vendiendo la moto y no es el caso. Es un tío que me parece que hace algo bueno por la sociedad, con un sector de la sociedad que no se trata como se merecen. Hay mucho paternalismo con la gente mayor y mucha condescendencia y él no la tiene. Y les hace bromas que a otros no se las permitírian. Antes tenía esa imagen 'del programa de los viejos de Juan y Medio' y creo que hemos pecado todos de elitistas", proseguía confesando Évole.

Y aunque habían grabado otras entrevistas antes, para Jordi Évole tenían que arrancar temporada con el presentador de 'La tarde aquí y ahora'. Además son muchos los espectadores que le han escrito tras saber que el invitado será Juan y Medio. "Creo que tenemos una obligación en los medios de intentar descrispar el ambiente porque a veces colaboramos a que se crispe. Y tenemos casi la obligación de entregarle al espectador contenidos positivos. Y el programa del domingo es claramente eso. Un contenido que cuando acabe no digas: 'Qué mierda es el mundo'. Sino: 'Estoy contenta de vivir en una sociedad en la que hay gente que piensa en la gente mayor'. Eso hace comunidad y nos hace mejores. A mí eso me hace mejor", añadía.

Con respecto a la selección de invitados, Jordi Évole ha sido claro. "Los elegimos pensando en lo que nos gusta a nosotros", reconocía. "Las buenas entrevistas las hacen los invitados. Por eso dejé 'Salvados', para hacer otra cosa que casi no sabía lo que era, creo que ahora le hemos encontrado el sentido al programa. Un espacio agradable para hablar sobre la vida", añadía el presentador.

"Ese clima solo se crea si el entrevistador es capaz de crearlo. Él no lo va a decir pero para eso estoy yo. Parte de la gran labor que hace Jordi es crear ese clima para que el invitado se sienta cómodo, se olvide de las cámaras y se sienta en una charla entre amigos", ensalzaba por su parte Carmen Ferreiro.

"Yo creo que si el invitado viene a no jugar, la entrevista está muerta. Puedes hacer lo que quieras, que si el invitado viene de culo... Pero cada año nos encontramos con una situación en la que nadie viene de culo a nuestro programa", añadía Jordi Évole al respecto.

De Lolita a Pepe Mújica o Dani Martín

Más allá de la entrevista a Juan y Medio, esta temporada ‘Lo de Évole’ seguirá innovando tanto desde el punto de vista formal como de contenido, y abordará los grandes temas que nos afectan a todos, con las relaciones humanas como hilo conductor. La relación entre padres/madres e hijos/hijas, el hecho de ser padre/madre o no serlo, hacerse mayor, la vejez, la pérdida… son temas que aparecerán de forma recurrente en las historias que contarán los invitados.

Entre otros, Jordi Évole charlará con:

Pepe Mujica, expresidente de Uruguay: la última charla de uno de los personajes que más nos ha marcado profesional y personalmente.

Lolita: personaje fundamental de la cultura popular de este país. Abre el programa confesando que tenía muchas ganas de que Jordi la entrevistara y lo demuestra con creces entregándose a una entrevista sincera y desnuda.

Dani Martín, cantante y exlíder de ‘El Canto del Loco’: pasaba sus veranos de infancia en un camping como el que visitará con Évole. Juntos tienen una charla llena de verdad y sin pudor.

Eduard Fernández: en su año más exitoso profesionalmente, el actor repasa las luces y las sombras de su carrera y su vida.