Gala 4 de 'OT 2025': Lista completa de canciones e invitados, a qué hora es y dónde verlo hoy por TV en directo

Cuando está a punto de cumplirse un mes desde su estreno, 'OT 2025' llega este lunes a su Gala 4. Tras las expulsiones de Iván Rojo y Salma de Diego, este lunes toca decir adiós a otro de los concursantes de esta edición siendo Carlos y Laura Muñoz los que se juegan su continuidad en la academia.

Este lunes 13 de octubre, Prime Video emitirá en directo a partir de las 22:00 horas la primera gala en España así como en seis países de Latinoamérica (México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú) con Chenoa como maestra de ceremonias.

La Gala 4 de 'OT 2025' comenzará con la actuación grupal de los 14 concursantes que siguen en la academia al ritmo de "Sin miedo" de Rosana. Justo después llegará el turno de los nominados con Carlos cantando "Que te quería" de La Quinta Estación y Laura Muñoz haciendo versionando "I Surrender" de Céline Dion.

Después el resto de concursantes cantarán a dúo sus canciones entre las que encontramos temas de artistas muy diversos como Los Amaya, Lady Gaga y Bruno Mars o Bad Bunny, ABBA y Aitana y Sebastián Yatra, entre otros. Será entonces cuando el jurado compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero decidirán qué concursantes pueden cruzar la pasarela y qué cuatro se quedan como posibles nominados. Uno de ellos será salvado por los profesores y el otro por sus propios compañeros. Los otros dos se jugarán su permanencia el próximo 20 de octubre.

Pero además, después de que Juanjo Bona fuera el primer invitado de esta edición, 'OT 2025' recibirá este lunes sobre el escenario a dos nuevos invitados: los cantantes Dani Fernández y Valeria Castro, que interpretarán el tema "¿Y si lo hacemos?".

Actuaciones de la gala 4 de 'OT 2025':