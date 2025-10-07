Encuesta: ¿Quién quieres que sea el concursante salvado de 'OT 2025': Carlos o Laura Muñoz?

'OT 2025' se ha enfrentado este lunes a una de las expulsiones más reñidas después de que la semana pasada Iván Rojo fuera expulsado con creces frente a Claudia. Y es que tanto Max como Salma se han ganado el cariño del público pero solo uno podía continuar en la academia.

La gala 2 de 'OT 2025' arrancaba por todo lo alto con los 15 concursantes cantando "Será porque te amo" de Richi e Poveri. Después llegaba el turno de los dos nominados, Max y Salma de Diego antes de ver el resto de actuaciones con un nuevo trío y duetos.

Después de las actuaciones y de la expulsión de Salma de Diego llegaba el momento de conocer quién se iba a convertir en el tercer favorito de 'OT 2025' tras Cristina y Guille. Y para ello entraba Miriam Rodríguez, la presentadora de 'Conexión OT', al plató con el resultado. Los tres concursantes más votados por la audiencia a través de la app oficial eran Lucía, Crespo y Teyou. Y de los tres el más votado con el 33% de los votos y se convertía en la favorita de la semana es LUCÍA CASANY, que cruzaba la pasarela sin creérselo.

Con un 33% de los votos, habéis decidido que 💙LA FAVORITA DE LA SEMANA 💙 sea 🥁 ✨ LUCIA CASANI ✨ ¡Por lo tanto, queda libre de nominación esta semana! ✨ Téyou y Crespo se han quedado a nada de ser los favoritos de la #OTGala3 💥 Síguelo en DIRECTO en @primevideoes 👉🏻… pic.twitter.com/d6tbf5zN9c — Operación Triunfo (@OT_Oficial) October 6, 2025

Y tras conocer el favorito de la audiencia era el turno del jurado formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo. Los cuatro decidían quienes cruzaban la pasarela y qué cuatro concursantes se quedaban en duda como nominados.

El primero en ser propuesto para abandonar la academia ha sido Tinho porque pese a que ha transmitido buen rollo según Abraham Mateo es un género que se le atragantó y en el que no le han visto nada cómodo. Después era Leire Martínez la que nominaba a Laura pues aunque creen que es la que más técnica tiene necesitan ver versatilidad en ella. Después era Cris Regatero la que nominaba a Carlos porque aunque el tema le iba como anillo al dedo sienten que se ha confiado y que no ha brillado como debía. Y finalmente, Guille Milkyway se encargaba de anunciar a Max como cuarto nominado de la semana porque había excedido demasiado en lo emocional y teatralidad.

Tras las nominaciones del jurado de 'OT 2025' llegaba el momento de que los profesores tomaran una decisión y Noemí Galera como directora de la academia destacaba que para ellos es muy difícil salvar solo a uno y que esta semana decidían que quién tenía que cruzar la pasarela y salvarse era Tinho por actitud y por su voz.

Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos:

Lucía - Max

Crespo - Carlos

Olivia - Max

Cristina - Carlos

Claudia - Max

Guille - Max

Téyou - Max

Judit - Carlos

María - Max

Guillo Rist - Max

Tinho - Max

Vota en la encuesta: ¿Quién quieres que sea el tercer salvado de 'OT 2025': Carlos o Laura?

De este modo, el concursante salvado por los concursantes era Max por goleada tras obtener 8 votos frente a los tres que recibía Carlos y Laura que se quedaba sin ningún apoyo por parte de sus compañeros. Con ello, los nominados de esta semana son Carlos y Laura. Ambos se jugarán la expulsión la semana que viene.

¿Y tú quién quieres que sea el concursante salvado de esta semana: Carlos o Laura? ¡VOTA YA!