Encuesta: ¿Quién quieres que sea el concursante salvado de 'OT 2025': Carlos o Laura Muñoz?

'OT 2025' se ha enfrentado este lunes a una de las expulsiones más reñidas después de que la semana pasada Iván Rojo fuera expulsado con creces frente a Claudia. Y es que tanto Max como Salma se han ganado el cariño del público pero solo uno podía continuar en la academia.
La gala 2 de 'OT 2025' arrancaba por todo lo alto con los 15 concursantes cantando "Será porque te amo" de Richi e Poveri. Después llegaba el turno de los dos nominados, Max y Salma de Diego antes de ver el resto de actuaciones con un nuevo trío y duetos.
Después de las actuaciones y de la expulsión de Salma de Diego llegaba el momento de conocer quién se iba a convertir en el tercer favorito de 'OT 2025' tras Cristina y Guille. Y para ello entraba Miriam Rodríguez, la presentadora de 'Conexión OT', al plató con el resultado. Los tres concursantes más votados por la audiencia a través de la app oficial eran Lucía, Crespo y Teyou. Y de los tres el más votado con el 33% de los votos y se convertía en la favorita de la semana es LUCÍA CASANY, que cruzaba la pasarela sin creérselo.
Y tras conocer el favorito de la audiencia era el turno del jurado formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo. Los cuatro decidían quienes cruzaban la pasarela y qué cuatro concursantes se quedaban en duda como nominados.
El primero en ser propuesto para abandonar la academia ha sido Tinho porque pese a que ha transmitido buen rollo según Abraham Mateo es un género que se le atragantó y en el que no le han visto nada cómodo. Después era Leire Martínez la que nominaba a Laura pues aunque creen que es la que más técnica tiene necesitan ver versatilidad en ella. Después era Cris Regatero la que nominaba a Carlos porque aunque el tema le iba como anillo al dedo sienten que se ha confiado y que no ha brillado como debía. Y finalmente, Guille Milkyway se encargaba de anunciar a Max como cuarto nominado de la semana porque había excedido demasiado en lo emocional y teatralidad.
Tras las nominaciones del jurado de 'OT 2025' llegaba el momento de que los profesores tomaran una decisión y Noemí Galera como directora de la academia destacaba que para ellos es muy difícil salvar solo a uno y que esta semana decidían que quién tenía que cruzar la pasarela y salvarse era Tinho por actitud y por su voz.
Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos:
Lucía - Max
Crespo - Carlos
Olivia - Max
Cristina - Carlos
Claudia - Max
Guille - Max
Téyou - Max
Judit - Carlos
María - Max
Guillo Rist - Max
Tinho - Max
De este modo, el concursante salvado por los concursantes era Max por goleada tras obtener 8 votos frente a los tres que recibía Carlos y Laura que se quedaba sin ningún apoyo por parte de sus compañeros. Con ello, los nominados de esta semana son Carlos y Laura. Ambos se jugarán la expulsión la semana que viene.
