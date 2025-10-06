Clamor absoluto contra 'OT 2025' por quién ha sido el segundo expulsado: "Que mal vota España"

Si la semana pasada Iván Rojo fue el primer expulsado de 'OT 2025' con uno de los porcentajes más altos de la historia del programa, este lunes se ha vivido una expulsión mucho más reñida entre Max y Salma demostrando que la audiencia estaba muy dividida.

Después de ser nominados la semana pasada junto a Crespo y María Cruz, que eran salvados por los profesores y sus propios compañeros respectivamente, ambos se han enfrentado este lunes a un duelo muy doloroso pues ambos se tienen mucho cariño.

Para tratar de mantenerse una semana más dentro de la academia de 'OT 2025', Max ha versionado "Tu refugio" de Pablo Alborán con un speech inicial a modo de teatro mientras que Salma de Diego ha tratado de encandilar al público con su preciosa versión de "Lo saben mis zapatos" de Pablo López.

La audiencia pudo votar durante toda la semana para salvar a su nominado favorito. Pero además, durante la gala Chenoa informaba a todos los espectadores de 'OT 2025' que tras las actuaciones de los nominados se abría la posibilidad de ofrecer un voto extra para salvar a uno de los concursantes como ya sucediera en la edición anterior.

Después de todas las actuaciones de sus compañeros, llegaba el momento más triste de la noche. Finalmente, Chenoa anunciaba que la concursante salvada con el 58% de los votos era Max frente al 42% de los votos que obtenía Salma de Diego.

#OTGala3 sois absolutamente unos imbeciles sin criterio — lucía ☕ (@luciuvve) October 6, 2025

Salma no merecía irse pero seguimos cancelando gente y haciendo funas absurdas. La parte tóxica que es el fandom de OT me da mucha pena #OTGala3 — Yoshi Olivera 🤎✨🇲🇽 (@Yosahandi_O) October 6, 2025

Hasta aquí llega OT2025, SALMA eres increíble y merecías mucho más #OTGala3 — Darlan - EDAABP (@darjgonz) October 6, 2025

Enhorabuena, habéis echado a la mejor actuación de la noche y habéis salvado a al peor, Max nominado #OTGala3 — Adri Stark👨‍⚕️🏨🚑 (@Apuca86) October 6, 2025

si no sabéis votar no votéis #OTGala3 — cactusus ~ (@cactususqpincha) October 6, 2025

Que mal vota España #OtGala3

No me lo puedo creer que Salma se vaya... En fin... Lo mas injusto de OT 100% #OTGala3 — Makechus (@Makechus_) October 6, 2025

Tiesa con que se haya ido Salma, la verdad #otgala3 pic.twitter.com/1VlUwGByqO — Carla🏳️‍🌈 (@_CallmeCarla_) October 6, 2025

