Encuesta: ¿Quién quieres que sea el concursante salvado de 'OT 2025': Max o Salma de Diego?

'OT 2025' ha vivido este lunes 29 de septiembre su Gala 2 en Prime Video. Ha sido una entrega que nos ha dejado la primera expulsión de la edición con la marcha de Iván Rojo y dos nuevos nominados que se jugarán su continuidad en la academia la próxima semana.
La gala 2 de 'OT 2025' arrancaba por todo lo alto con los 16 concursantes cantando "It's a sin" de Pets Shop Boys. Después llegaba el turno de los dos nominados, Claudia Arenas e Iván Rojo antes de ver el resto de actuaciones con los primeros tríos de la edición
Tras las actuaciones de todos llegaba el momento de conocer al primer favorito de 'OT 2025'. Y para ello entraba Miriam Rodríguez, la presentadora de 'Conexión OT', al plató con el resultado. Los tres concursantes más votados por la audiencia a través de la app oficial eran Olivia, Guille Toledano y Téyou. Y de los tres el que se salvaba de la nominación y cruzaba la pasarela con el 25% de los votos era GUILLE TOLEDANO.
Después, era el turno del jurado formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo. Los cuatro decidían quienes cruzaban la pasarela y qué cuatro concursantes eran los primeros nominados de 'OT 2025'.
El primero en ser propuesto para abandonar la academia era Max porque aunque es muy trabajador como destacaba Leire Martínez no ha estado tan a la altura como sus compañeros. Después era la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh la que también nominaba a Salma porque sus compañeras le habían superado. La siguiente en quedarse en duda por parte del jurado era María Cruz después de haber tenido algunos desafines y de no haber estado del todo conectada con su compañero según le decía Guille Milkyway. Por último, Cris Regatero era la encargada de nominar a Crespo por no haber estado en la tesitura adecuada.
Tras las nominaciones del jurado de 'OT 2025' llegaba el momento de que los profesores tomaran una decisión y Noemí Galera defendía que todos habían trabajado mucho y que estaban muy de acuerdo con el jurado salvo con los tonos en los que cantan los concursantes. Finalmente, la directora de la academia anunciaba que el concursante salvado por el claustro era Crespo porque tiene mucho potencial.
Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos:
Guille - Salma
Téyou - María Cruz
Guillo - María
Cristina - María
Laura - Salma
Claudia - Max
Tinho - Salma
Carlos - María
Lucía - Salma
Olivia - Max
Judit - María
Crespo - María
Vota en la encuesta: ¿Quién quieres que sea el segundo salvado de 'OT 2025': Max o Salma de Diego?
De este modo, María Cruz se convertía en la concursante salvada por sus compañeros tras obtener 5 votos frente a los 4 que tenía Salma y los dos de Max. Con ello, los dos nominados de esta semana son Salma de Diego y Max. Ambos se jugarán la expulsión la semana que viene.
¿Y tú quién quieres que sea el concursante salvado de esta semana: Salma o Max? ¡VOTA YA!
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram