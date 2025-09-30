Encuesta: ¿Quién quieres que sea el concursante salvado de 'OT 2025': Max o Salma de Diego?

'OT 2025' ha vivido este lunes 29 de septiembre su Gala 2 en Prime Video. Ha sido una entrega que nos ha dejado la primera expulsión de la edición con la marcha de Iván Rojo y dos nuevos nominados que se jugarán su continuidad en la academia la próxima semana.

La gala 2 de 'OT 2025' arrancaba por todo lo alto con los 16 concursantes cantando "It's a sin" de Pets Shop Boys. Después llegaba el turno de los dos nominados, Claudia Arenas e Iván Rojo antes de ver el resto de actuaciones con los primeros tríos de la edición

Tras las actuaciones de todos llegaba el momento de conocer al primer favorito de 'OT 2025'. Y para ello entraba Miriam Rodríguez, la presentadora de 'Conexión OT', al plató con el resultado. Los tres concursantes más votados por la audiencia a través de la app oficial eran Olivia, Guille Toledano y Téyou. Y de los tres el que se salvaba de la nominación y cruzaba la pasarela con el 25% de los votos era GUILLE TOLEDANO.

Con un 25 % de los votos, habéis decidido que 💙EL FAVORITO DE LA SEMANA 💙sea 🥁 ✨ GUILLE TOLEDANO ✨ ¡Por lo tanto, queda libre de nominación esta semana! ✨ Téyou y Olivia se han quedado a nada de ser las favoritas de la #OTGala2 💥 Síguelo en DIRECTO en @primevideoes… pic.twitter.com/Lt50wDtFPA — Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 29, 2025

Después, era el turno del jurado formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo. Los cuatro decidían quienes cruzaban la pasarela y qué cuatro concursantes eran los primeros nominados de 'OT 2025'.

El primero en ser propuesto para abandonar la academia era Max porque aunque es muy trabajador como destacaba Leire Martínez no ha estado tan a la altura como sus compañeros. Después era la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh la que también nominaba a Salma porque sus compañeras le habían superado. La siguiente en quedarse en duda por parte del jurado era María Cruz después de haber tenido algunos desafines y de no haber estado del todo conectada con su compañero según le decía Guille Milkyway. Por último, Cris Regatero era la encargada de nominar a Crespo por no haber estado en la tesitura adecuada.

Tras las nominaciones del jurado de 'OT 2025' llegaba el momento de que los profesores tomaran una decisión y Noemí Galera defendía que todos habían trabajado mucho y que estaban muy de acuerdo con el jurado salvo con los tonos en los que cantan los concursantes. Finalmente, la directora de la academia anunciaba que el concursante salvado por el claustro era Crespo porque tiene mucho potencial.

📹 ¡CONECTAMOS CON LA ACADEMIA! 🔴 @NoemiGaleraN comunica que los profesores SALVAN a Crespo ✨ ¡Enhorabuena! ✨ CRUZA LA PASARELA 👏🏻 Síguelo en directo aquí 👉🏻https://t.co/3c3ntKL4iM pic.twitter.com/JZ5jKL4VJc — Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 29, 2025

Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos:

Guille - Salma

Téyou - María Cruz

Guillo - María

Cristina - María

Laura - Salma

Claudia - Max

Tinho - Salma

Carlos - María

Lucía - Salma

Olivia - Max

Judit - María

Crespo - María

De este modo, María Cruz se convertía en la concursante salvada por sus compañeros tras obtener 5 votos frente a los 4 que tenía Salma y los dos de Max. Con ello, los dos nominados de esta semana son Salma de Diego y Max. Ambos se jugarán la expulsión la semana que viene.

