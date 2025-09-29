'OT 2025' cumple los pronósticos con su primer expulsado tras obtener uno de los mayores porcentajes de la historia

'OT 2025' se ha enfrentado este lunes en su gala 2 a su primera expulsión. Tras 15 días en la academia, uno de los dos primeros nominados tenía que decir adiós al programa. La cosa estaba entre Claudia Arenas e Iván Rojo y solo uno podía continuar en el programa.

Para tratar de quedarse una semana más en 'Operación Triunfo', Claudia Arenas ha derrochado emoción a raudales con su versión más íntima de "El sitio de mi recreo" de Antonio Vega al piano. Por su parte, Iván Rojo trataba de conquistar al público con una versión diferente de "It's my life" de Jon Bon Jovi.

La audiencia pudo votar durante toda la semana para salvar a su nominado favorito. Pero además, durante la gala Chenoa informaba a todos los espectadores de 'OT 2025' que tras las actuaciones de los nominados se abría la posibilidad de ofrecer un voto extra para salvar a uno de los concursantes como ya sucediera en la edición anterior.

Tras todas las actuaciones llegaba el momento de conocer el veredicto de la audiencia. Así, Chenoa informaba de que con el 84% de los votos la concursante salvada por el público era Claudia Arenas, por lo que Iván Rojo se convierte en el primer expulsado de 'OT 2025' con solo un 16% de los votos.

De esta manera se han cumplido todos los pronósticos después de que durante toda la semana las redes dejaran claro que el primer expulsado tenía que ser Iván Rojo por su actitud dentro de la academia. Algo que se incrementaba este domingo con su polémica conversación sobre las lenguas cooficiales.