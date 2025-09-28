Todos piden la expulsión de Iván Rojo en 'OT 2025' por su polémico discurso sobre las lenguas cooficiales: "Vaya ridículo"

Iván Rojo se ha convertido, sin lugar a dudas, en el concursante más polémico de 'OT 2025'. Si hace unos días enfurecía a los usuarios de las redes sociales por actitud altiva, en esta ocasión lo ha vuelto a hacer por su opinión sobre las lenguas cooficiales.

El concursante vallisoletano, que mañana lunes se juega la expulsión con Claudia Arenas, se ha enzarzado con sus compañeros Max Navarro (catalán) y Martín Tinho (gallego) sobre el uso de las lenguas cooficiales en España. Iván Rojo defendía que, si viajaba a Mallorca y no entiende el idioma, deberían dirigirse a él en castellano, dado que "no es una lengua oficial".

Sin embargo, sus compañeros le recordaron que "cooficial significa que es oficial". Ellos defendían que, en comunidades con lenguas propias, los trabajadores deberían priorizar el conocimiento de ambas lenguas, tanto la de la localidad como la del castellano. "Eres tú el que ha ido a su región a buscar una oportunidad. Lo normal es que respetes su cultura y su idioma y busque aprenderlo", le decía Max.

Pero Iván Rojo seguía en sus trece, insistiendo en que no le parecía bien que le pidieran hablar un idioma que no conoce. Ante esto, Tinho intervino para recordarle que no se trata de imponer el uso de esta lengua, sino de comprender el contexto cultural. "En Galicia hay veces que hablo en gallego y alguien no lo entiende, y lo normal es mantener el respeto. Si es con educación, no hay problema", explicó el joven.

Las redes sociales sentencian a Iván Rojo tras su nueva polémica

Las palabras del vallisoletano no tardaron en hacerse virales en redes sociales. Los usuarios de X, en su mayoría, volvieron a criticar la actitud del concursante. "Alguna vez le he dado la razón a Iván, pero aquí ha patinado muchísimo. Bravo Max y Tinho por explicarlo con educación que está equivocado", escribía un tuitero. Mientras que otro va más allá y pide: "Ojalá se vaya con el porcentaje más alto de la edición".

