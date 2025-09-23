La organización de 'OT 2025' pide perdón tras el sonado fallo que deslució la gala 1 en Prime Video

La primera gala de 'OT 2025', que Amazon Prime Video emitió este lunes 22 de septiembre, despertó infinidad de críticas en redes sociales. Y es que nada más arrancar la actuación grupal, en la que todos los concursantes cantaron el hit 'Yo quiero bailar', de Sonia y Selena, un fallo técnico provocó que no se escucharan las voces de los cantantes.

Un día después, durante la visualización de la gala junto a los participantes, Noemí Galera y Manu Guix se han disculpado con sus alumnos y han explicado lo sucedido, en nombre de todo 'OT 2025'. "Primero de todo, antes de empezar, vosotros no lo habéis oído pero tenemos que pediros disculpas porque ayer, nada más empezar la gala, la mesa de sonido se colgó", comenzó diciendo la directora de la Academia.

Antes de que ellos mismos pudieran verlo con sus propios ojos durante la visualización, Noemí ha querido advertirles del fallo que se produjo y del que ellos no tuvieron culpa alguna. "Veréis que en el inicio de la grupal no se oye nada. ¿Eso qué significa? Que todo lo que está programado durante los ensayos, todas las canciones, desaparecen y entonces se tiene que pasar a manual", les explicó la directora de casting de Gestmusic.

El motivo del fallo de sonido al arranque de la gala de 'OT 2025'

Por tal motivo, el equipo de sonido tuvo que improvisar abriendo y cerrando los micrófonos de cada concursante. "Hicieron lo que pudieron", les justificó Manu Guix. Algo que ratificó su compañera: "Hicieron lo que buenamente pudieron porque claro, en un directo no puedes parar". "Pero claro la grupal, que es de cambio de micro tan rápido, que de repente cantáis todos a la vez, que tenéis que estar por debajo porque hay un solista que canta encima… Todo esto puf", añadió el músico.

"¿Y las mesas por qué fallan?", preguntó uno de los participantes de 'OT 2025'. A lo que Manu Guix explicó que es porque "son ordenadores y a veces se cuelgan. Y esta se colgó justo al empezar la gala. Fue la mesa del broadcast, la mesa que se encarga de mezclar lo que se emite. Todo el sistema interno de monitores, lo de plató y todo esto, estaba perfecto". Y dejó claro que "en plató se escuchaba perfecto".

El director musical de la Academia les comentó: "Vosotros en in-ears entiendo que no tuvisteis ningún problema". Noemí Galera contestó por ellos: "Ninguno, porque yo les pregunté cuando subieron por si acaso y todos se habían escuchado bien. Bueno pues eso, que lo sepáis", concluyó la directora de 'OT 2025'.

Antes de pasar al visionado de la gala, Manu Guix recordó lo sucedido en la final de 'OT 2017' que ganó Amaia frente a Aitana, cuando David Bisbal se vio obligado a cantar a capela. "Siempre pasa algo con las mesas. ¿No te acuerdas en 'OT 2017'? Que se colgó en la final", sentenció el profesor.