Encuesta: ¿Quién quieres que sea el primer expulsado de 'OT 2025': Claudia Arenas o Iván Rojo?

'OT 2025' ha vivido este lunes 22 de septiembre su Gala 1 después de que la semana pasada conociéramos a los 16 concursantes oficiales de esta edición tras decir adiós a Quique y Sam. Ha sido una entrega que nos ha dejado a los dos primeros nominados del programa.

La gala 1 de 'OT 2025' arrancaba por todo lo alto con los 16 concursantes cantando "Yo quiero bailar" de Sonia y Selena como primera actuación grupal. Eso sí con muchos problemas de sonido que indignaban a la audiencia. Después, los chicos han actuado en duetos como es habitual en el talent musical.

Tras las actuaciones de todos llegaba el momento de conocer al primer favorito de 'OT 2025'. Los tres concursantes más votados por la audiencia a través de la app oficial eran Guille Toledano, Cristina y Judit. Y de los tres el que se salvaba con el 18% de los votos y que cruzaba la pasarela era CRISTINA.

💙 Y LA FAVORITA DE LA SEMANA ES 🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁 ⭐️ CRISTINA ⭐️ ¡Por lo tanto, queda libre de nominación esta semana! ✨ Guille Toledano y Judit se han quedado a nada de ser los favoritos de la #OTGala1 💥 Síguelo en DIRECTO en @primevideoes 👉🏻 https://t.co/3TsUsnOnDv pic.twitter.com/zQtjD8xxsM — Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 22, 2025

Después, era el turno del jurado formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo. Los cuatro decidían quienes cruzaban la pasarela y qué cuatro concursantes eran los primeros nominados de 'OT 2025'.

La primera en ser propuesta para abandonar la academia ha sido Claudia Arenas porque como señalaba Cris Regatero le faltaba mucho más tiempo de ensayo. Después era Abraham Mateo el que nominaba a Judit a pesar de decirle que tiene una voz muy bonita pues había tenido problemas de afinación y que se le notaba que no estaba cómoda con el tema. Tras ella llegaba el momento de la nominación a Iván por parte de Leire Martínez señalando que su afinación ha ido y venido y que le sienten desconectado. Por último, Guille Milkyway nominaba a Max asegurándole que habían sufrido toda la semana con él por estar en un laberinto.

Tras las nominaciones del jurado de 'OT 2025' llegaba el momento de que los profesores tomaran una decisión y Noemí Galera era clara al decir que su concursante salvada era Judit.

Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos:

Cristina - Claudia

María - Iván

Tinho - Max

Guille - Max

Lucía - Max

Carlos - Max

Salma - Max

Crespo - Max

Guillo - Claudia

Laura - Claudia

Teyou - Max

Olivia- Claudia

Judit - Claudia

Vota en la encuesta: ¿Quién quieres que sea el primer expulsado de 'OT 2025': Iván Rojo o Claudia Arenas?

De este modo, Max era el concursante salvado por sus compañeros con 7 votos frente a los 4 de Claudia y el único voto que recibía Iván Rojo. Con ello, los dos primeros nominados de 'OT 2025' son Iván Rojo y Claudia Arenas. Ambos se jugarán ser el primer expulsado de esta edición la próxima semana en la Gala 2.