La audiencia clama contra 'OT 2025' por lo visto en el arranque de la Gala 1: "Es inadmisible"

Si la semana pasada, 'OT 2025' arrancó con un gran apagón cuando Chenoa estaba hablando con el jurado; este lunes en la Gala 1 ha vuelto uno de los clásicos del talent musical presentado por Chenoa.
Y es que después de que la semana pasada ya se notaran problemas de sonido sobre todo cuando Chenoa entrevistaba a los concursantes después de cada actuación, este lunes los fallos llegaban a la primera actuación de la noche.
Así, durante la canción grupal en la que hemos podido escuchar a los 16 concursantes juntos se producían fuertes problemas de sonido pues a algunos participantes ni se les escuchaba cuando cantaban su parte de "Yo quiero bailar" de Sonia y Selena.
De hecho, Guille Toledano era el primero en sufrir los problemas de sonido pues no se le escuchaba nada. Y quizás él mismo se ha dado cuenta porque ponía caras raras de que no estaba cómodo con lo que estaba pasando.
Como era de esperar, los problemas de sonido en la actuación grupal ha provocado gran indignación entre la audiencia. Y es que muchos no entienden como en un programa de canto puede haber este tipo de fallos que impiden escuchar a los concursantes.
