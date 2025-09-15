Todos señalan lo mismo tras lo ocurrido en 'OT 2025' nada más arrancar su Gala 0 en Prime Video

'OT 2025' ha arrancado este lunes 15 de septiembre en Prime Video y lo ha hecho con un fallo técnico que llevaba a que durante unos segundos el programa se fuera a negro mientras Chenoa estaba hablando con el recién inaugurado jurado.

Así, después del alegato inicial de Chenoa en el que le dedicaba unas emotivas palabras a Toni Cruz, uno de los creadores de 'Operación Triunfo' que falleció el pasado 11 de julio. Además, la presentadora lanzaba un guiño a sus orígenes al ponerse el número 89 en su chaqueta. Es decir el número que le pusieron en el casting.

Justo después, Chenoa presentaba a los 18 aspirantes a entrar en la academia de 'OT 2025' para arrancar la gala 0 en la que 16 de ellos conseguirán cruzar la pasarela y entrar a la escuela más famosa de la televisión mientras que dos se quedarán a las puertas.

Y después llegaba el turno de conocer al jurado de 'OT 2025' en el que solo se mantiene Cris Regatero. La locutora de Los 40 se mantiene en la mesa junto a los tres nuevos fichajes Leire Martínez, Guille Milkyway y Abraham Mateo. Y era justo después de hablar con la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh cuando la imagen se iba a negro.

Un problema que no pasaba desapercibido para la audiencia que no paraba de comentarlo en redes sociales.

QUE SE HA IDO A NEGRO #OTGala0 — María 🌸☀️ (@mariahgar04) September 15, 2025

9 minutos de emisión y se les va la pantalla a negro.



Empezamos fuerte.#OTGala0 pic.twitter.com/xK4WOTJQGw — alitta (@RcPorta_) September 15, 2025

Se os ha ido a negro? #OTGala0 — Inés M. (@IneesW18) September 15, 2025

QUE HA PASAOOO AAAAAAA SE ME HA PUESTO LA PANTALLA EN NEGRO AYUDA #OTGala0 — 𝔻𝟛𝕚𝕧𝕚𝕕 ✨🦋🎶 || OT ERA (@D3ividJr) September 15, 2025

Se ha caido prime??? NO se me ve #OTGala0 — Rubén (@ruvenpf) September 15, 2025

coño el panic attack cuando se me quedó la pantalla en negro#OTGala0 — lucía (@itsxluhm) September 15, 2025