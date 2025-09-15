Todos señalan lo mismo tras lo ocurrido en 'OT 2025' nada más arrancar su Gala 0 en Prime Video

'OT 2025' ha arrancado este lunes 15 de septiembre en Prime Video y lo ha hecho con un fallo técnico que llevaba a que durante unos segundos el programa se fuera a negro mientras Chenoa estaba hablando con el recién inaugurado jurado.
Así, después del alegato inicial de Chenoa en el que le dedicaba unas emotivas palabras a Toni Cruz, uno de los creadores de 'Operación Triunfo' que falleció el pasado 11 de julio. Además, la presentadora lanzaba un guiño a sus orígenes al ponerse el número 89 en su chaqueta. Es decir el número que le pusieron en el casting.
Justo después, Chenoa presentaba a los 18 aspirantes a entrar en la academia de 'OT 2025' para arrancar la gala 0 en la que 16 de ellos conseguirán cruzar la pasarela y entrar a la escuela más famosa de la televisión mientras que dos se quedarán a las puertas.
Y después llegaba el turno de conocer al jurado de 'OT 2025' en el que solo se mantiene Cris Regatero. La locutora de Los 40 se mantiene en la mesa junto a los tres nuevos fichajes Leire Martínez, Guille Milkyway y Abraham Mateo. Y era justo después de hablar con la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh cuando la imagen se iba a negro.
Un problema que no pasaba desapercibido para la audiencia que no paraba de comentarlo en redes sociales.
