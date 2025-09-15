Tras una larga espera, 'Operación Triunfo' vuelve este lunes, 15 de septiembre a nuestras vidas con el estreno de 'OT 2025', la segunda edición del talent en Prime Video y la décimo tercera en general. Por segundo año consecutivo Chenoa ejerce de maestra de ceremonias de las galas que se seguirán emitiendo en directo para los suscriptores de Prime Video a las 22:00 horas.

La gran novedad con respecto a la edición anterior es que las galas de 'OT 2025', que serán 14 en total contando la 0 que se emite este lunes 15 de septiembre, serán más largas pues se elimina la posgala que conducía Masi Rodríguez y todo el contenido se podrá ver durante la gala. Eso sí la intención es que acaben antes de las 12 de la noche.

Además, este año, se podrá disfrutar de 'OT 2025' en directo al otro lado del charco pues además de en España, las galas se podrán ver en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú mientras que en el resto de Latinoamérica tendrán que esperar a que finalice para verla de forma íntegra a la carta.

Otra novedad es que los profesores con Noemí Galera a la cabeza volverán a disfrutar de la gala desde la Academia, abandonando su presencia en el plató, y se eliminarán las conexiones en directo con la Green Room, aunque este espacio continuará funcionando entre bambalinas, para microfonar a los concursantes y hacer las correspondientes pruebas de audio.

Los aspirantes a entrar en 'OT 2025' y el jurado

En la gala 0 de este lunes podremos ver las actuaciones de los 18 aspirantes que lograron pasar el casting final. Olivia, Guillo Rist, Salma de Diego, Martín “Tinho”, Claudia Arenas, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Teyou, Javi Crespo, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina y Quique son los 18 elegidos que se subirán al escenario por primera vez para demostrar todo su talento.

Tras todas las actuaciones, el jurado formado por la cantante y ex componente de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, el cantante y compositor Abraham Mateo, el líder de La Casa Azul Guille Milkyway y la locutora de Los 40, Cris Regatero decidirán qué aspirantes cruzan la pasarela y se convierten directamente en concursantes de 'OT 2025'.

Después, los profesores con Noemí Galera y Manu Guix a la cabeza tendrán que decidir uno de los participantes propuestos por el jurado para abandonar la academia. Mientras que el público con sus votos a través de la app oficial del programa decidirá quién debe ser el último concursante en entrar a la academia de 'Operación Triunfo' y por tanto qué dos aspirantes se quedan a las puertas de cumplir su gran sueño.

'Conexión OT' y 'La Cara B de OT', los otros programas que se podrán ver en Prime Video

Además de las galas de los lunes, Prime Video ofrecerá en directo de martes a viernes a las 20:00 horas 'Conexión OT', un nuevo espacio que presentará Miriam Rodríguez ('OT 2017') desde la academia en la que se podrán disfrutar contenidos exclusivos del programa.

Cada día de la semana tendrá un enfoque distinto: los martes se mostrará todo lo que sucede en la Academia justo después de la gala, con entrevistas al expulsado y al favorito; los miércoles será el turno de los nominados, que podrán recibir mensajes de apoyo de sus familiares o amigos; los jueves se realizará el primer Pase de micros con comentarios de los profesores en directo.

Los viernes se reservarán para un encuentro muy especial en la Academia, en el que los concursantes responderán en directo a preguntas y mensajes en vídeo enviados por los fans a través de TikTok, previamente seleccionados para la ocasión al más puro estilo el 'Chat' de 'OT'. Y los sábados se emitirá el segundo Pase de micros, tras el cual uno de los profesores bajará al set para analizar la evolución de los concursantes.

Por último, los domingos, Prime Video también emitirá 'La cara B de OT' a las 20:00 horas. Se trata de un spin-off semanal que recopilará los momentos más divertidos, sorprendentes y curiosos de las galas, la Academia y el Canal 24h. Con un tono desenfadado, rápido y muy digital, pensado para la audiencia que vive OT también desde el móvil y las redes, este formato mostrará el lado más gamberro del programa.