Por qué Buika desaparece del jurado de 'OT 2025': Esta es la explicación del director general de la productora

'Operación Triunfo 2025' regresa este lunes, 15 de septiembre, en directo a partir de las 22:00 horas en Amazon Prime Video. Y trae consigo importantes novedades. Chenoa continúa al frente como presentadora, pero el jurado se renueva; con la destacada desaparición de Concha Buika, cantante, compositora y productora.

Y es que se ha decidido un importante cambio de caras en cuanto al equipo de jueces de esta edición de 'OT 2025', con los fichajes de Abraham Mateo, Leire Martínez y Guille Milkyway. Así, la única que se mantiene con respecto a la temporada 2023 es la periodista musical Cris Regatero. Y, como decimos, la gran ausencia es la de Buika.

La cantante, que dio mucho que hablar con sus formas de dirigirse a los concursantes en 'OT 2023' y por dar lugar a algunas polémicas, no repite en su puesto. Tampoco lo hará Pablo Russ. Sobre esa sonada salida de Buika le ha preguntado 'Mundo Deportivo' a Tinet Rubira, el director general de Gestmusic, la productora de 'Operación Triunfo 2025'.

Y su respuesta es la siguiente: "Buika es maravillosa y lo seguirá siendo. Lo que ocurre es que han pasado dos años y, de la misma manera que sorprendió cuando nosotros apostamos por Buika, hemos decidido que, al acabo de dos años, hay que ofrecer nuevas visiones". Es decir, Rubira apunta a un afán de renovación y no a otro tipo de causas.

"Yo creo que el jurado que tenemos en esta edición, oye, es bastante de lujo", defiende. "Echaremos de menos a Buika y a sus cosas, pero la incorporación de Abraham, de Leire Martínez o de Guille... Tenemos un jurado muy chulo y muy competente. Yo diría que un jurado con mucho fundamento", añade en declaraciones al citado medio.

Si bien, el nuevo equipo de jurado aportará una mirada renovada y exigente, con el objetivo de detectar no solo voces potentes, sino artistas completos capaces de emocionar y destacar en un mercado cada vez más competitivo. Su papel, en línea con ediciones anteriores, será fundamental en el crecimiento artístico de los concursantes, ya que sus valoraciones ofrecerán una perspectiva experta que permitirá seguir de cerca su evolución en cada gala.

Así es la trayectoria del nuevo jurado de 'Operación Triunfo 2025'

Abraham Mateo, cantante, compositor y productor español multiplatino que cuenta con casi 20 años de trayectoria internacional. Su versatilidad musical se refleja en colaboraciones con estrellas globales como Jennifer Lopez, David Guetta y 50 Cent, y con referentes del panorama latino como Sebastián Yatra, Danny Ocean, Manuel Turizo y Becky G. Recientemente ha trabajado con nuevos talentos como Naiara, ganadora de 'Operación Triunfo 2023.' Tras su participación como jurado invitado en 2023, se incorpora ahora de forma permanente al panel, aportando una mirada actual y conectada con la industria musical global. Cabe decir que ya tiene experiencia pues fue además jurado de la última edición de 'Factor X'.

Leire Martínez, cantante, compositora y actriz, fue durante 17 años la vocalista de La Oreja de Van Gogh, con quienes publicó cuatro discos de estudio y realizó grandes giras internacionales. Este abril lanzó Mi nombre, su primer sencillo en solitario, una canción de pop-rock que refleja su proceso de sanación personal y su deseo de reafirmar su identidad artística. Su vínculo con Operación Triunfo se remonta a sus inicios ya que vivió de cerca sus primeras ediciones como aspirante en los castings de 2002, una experiencia que le permite entender lo que supone estar al otro lado y aportar una mirada empática y única al proceso de evolución de los concursantes.

Guille Milkyway, referente de la música independiente española y líder de La Casa Azul, es autor de himnos generacionales, ganador de un Goya y productor de artistas como Fangoria. Su trayectoria como compositor, cantante, DJ y productor, junto a su experiencia como profesor de Cultura Musical en la Academia durante la edición de 2017 y su profundo conocimiento de la industria, le permitirán acompañar a los concursantes desde una visión artística sólida y multidisciplinar.

Cris Regatero, periodista musical, presentadora y locutora de LOS40, lleva casi una década dedicada a la industria musical, donde ha entrevistado a grandes artistas internacionales como Shakira, Dua Lipa, Ed Sheeran o Coldplay, así como a referentes de la música latinoamericana y española como Natalia Lafourcade, Aitana, Morat o Fito Páez. Actualmente dirige el videopodcast Cara•C y colabora en la revista Nuebo. Después de su paso por Operación Triunfo 2023, repite como jurado en esta edición, aportando una visión crítica y contemporánea del sector musical.