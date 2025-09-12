'OT 2025': Lista completa con los 18 concursantes oficiales en Prime Video, con un ganador de 'La Voz'

Quedan solo tres días para que la academia de 'Operación Triunfo' vuelva a abrir sus puertas. Pero Prime Video ya ha dado a conocer la identidad de los 18 aspirantes que lucharán por una plaza en la gala 0 de 'OT 2025' que se emitirá en directo el próximo lunes a las 22:00 horas.
Así, este viernes, Prime Video ha estrenado las dos entregas de 'OT 2025: los elegidos'. Dos programas muy especiales en los que se resume lo mejor de los casting a los que se presentaron 11.500 candidatos hasta que en el casting final participaron 83 artistas, de los cuales solo 18 han conseguido un pase para la gala 0. Y de esos, solo 16 lo lograrán y otros dos se quedarán a las puertas.
Justo al final de la segunda entrega de estos especiales sobre el casting podemos ver el momento en el que se revela la identidad de los 18 aspirantes a entrar en la academia de 'OT 2025', que volverá a contar con Noemí Galera como directora y Manu Guix como director musical al frente de un renovado claustro de profesores con tres nuevos fichajes, un regreso y cuatro caras reconocidas.
Olivia, Guillo Rist, Salma de Diego, Martín “Tinho”, Claudia Arenas, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Teyou, Javi Crespo, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina y Quique son los 18 elegidos por Noemí Galera y el resto de profesores y del equipo de casting del programa producido por Gestmusic. Entre los cuales cabe destacar la presencia de Javi Crespo, ganador de 'La Voz 9' en Antena 3 del equipo de Antonio Orozco.
Estos son los 18 aspirantes elegidos para 'OT 2025'
Olivia, 19 años, Madrid
Guillo Rist, 23 años, Barcelona
Salma de Diego, 19 años, Alicante
Martín "Tinho", 21 años, A Coruña
Claudia Arenas, 19 años, Alicante
Sam, 29 años, Las Palmas
María Cruz, 24 años, Las Palmas
Max, 24 años, Premiá de Mar (Barcelona)
Lucía Casani, 19 años, Valencia
Guille Toledano, 23 años, Guadalajara
Téyou, 28 años, Cantabria
Javi Crespo, 21 años, Córdoba
Laura Muñoz, 20 años, Navarra
Carlos, 23 años, Albacete
Judit, 19 años, Barcelona
Iván Rojo, 23 años, Valladolid
Cristina, 18 años, Sevilla
Quique, 21 años, Madrid
