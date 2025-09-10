Todo sobre 'OT 2025' en Prime Video: Tres grandes giros, galas, fecha y hora de estreno y fichajes

Quedan solo cinco días para que 'Operación Triunfo' vuelva a nuestras vidas con el estreno de su décimo tercera edición con Chenoa de nuevo como maestra de ceremonias. Previo al estreno de 'OT 2025' en Prime Video; este miércoles se han presentado todos los detalles y novedades de esta edición en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero.

Durante la presentación de 'OT 2025' se ha confirmado una de las grandes novedades y peticiones del público latinoamericano. Y es que las galas se podrán ver en directo todos los lunes en Prime Video tanto en España como en seis países de Latinoamérica (México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú) a partir de las 22:00 horas.

El estreno de 'OT 2025' se producirá con la gala 0 el próximo lunes 15 de septiembre a las 22:00 horas en la que conoceremos a los 18 aspirantes, de los cuales solo 16 conseguirán entrar en la academia. No obstante, previamente, este viernes 12 de septiembre Prime Video estrenará los dos episodios de 'OT 2025: los elegidos' con resúmenes de los casting y del casting final.

Otra de las novedades de esta edición es que se eliminan las posgalas que presentaba Masi Rodríguez. "Este año hemos apostado porque pase y se vea todo en la gala. Pero la gente se podrá acostar a las 12 sabiendo quién es el salvado y el expulsado. Es importante dedicarle todo el tiempo del mundo a la música pero también que haya más tiempo para hablar con los concursantes", destacaba Tinet Rubira, director general de Gestmusic (Banijay Iberia).

Así serán las galas más largas con un jurado renovado

Foto de familia de 'OT 2025' con Chenoa, Miriam Rodríguez, los profesores y el jurado

De esta forma, las galas de 'OT 2025' serán más largas que en la edición anterior para dar más espacio a los concursantes y sus actuaciones, manteniéndose fieles a la esencia que conquistó a la audiencia en 2023: dinámicas, ágiles y muy centradas en la música. Una de las principales novedades es que desaparece la posgala, integrándose todos sus contenidos dentro de la propia gala – incluidos los vídeos resumen de la Academia – para que todo forme parte de un mismo relato. Cabe recordar que en total se emitirán 14 galas.

Otra novedad es que los profesores con Noemí Galera a la cabeza volverán a disfrutar de la gala desde la Academia, abandonando su presencia en el plató, y se eliminarán las conexiones en directo con la Green Room, aunque este espacio continuará funcionando entre bambalinas, para microfonar a los concursantes y hacer las correspondientes pruebas de audio.

Como ya publicamos, el jurado de esta edición estará compuesto por Abraham Mateo, reconocido cantante, compositor y productor con una sólida trayectoria internacional; Leire Martínez, cantante, compositora y actriz con una exitosa carrera al frente de La Oreja de Van Gogh; Guille Milkyway, líder de La Casa Azul y productor musical; y Cris Regatero, periodista musical y locutora que repite de la edición anterior. Este cuarteto combinará una mirada artística, instinto comercial y sensibilidad con el talento joven para valorar las actuaciones de los concursantes cada semana.

Durante la presentación, los cuatro miembros del jurado han dejado claro que su trabajo no es tanto juzgar sino acompañar y ayudar a los concursantes para que tengan herramientas una vez salgan de la academia y saber cuáles son sus puntos más débiles. "Lo que queremos es que los chicos salgan habiendo aprendido lo máximo posible y su paso por OT sea una herramienta de crecimiento. Y para ello hay que detectar que es lo que se puede mejorar y es donde vamos a poner el foco, si desafinan saber por qué han desafinado y que es lo que falla para que en la siguiente gala no ocurra", confesaba Leire Martínez. "Les vamos a dar toda la asesoría y recoger todo lo que hemos aprendido nosotros para que ellos sigan su camino", apostillaba Abraham Mateo.

Los pases de micros saltan de YouTube a Prime Video en 'Conexión OT', que también incluirá el chat

Imagen de la presentación de 'OT 2025'

Otro de los cambios con los que contará 'OT 2025' es que uno de los contenidos más esperados del canal 24 horas de YouTube, los pases de micro pasarán a emitirse íntegramente en exclusiva en Prime Video los jueves y los sábados dentro del 'Conexión OT' que presentará Miriam Rodríguez.

Este nuevo programa se emitirá de martes a sábado a las 20:00 horas en Prime Video desde un set ubicado justo debajo de la propia Academia. Este formato permitirá a los fans estar más cerca que nunca de los concursantes, con entrevistas exclusivas y momentos únicos que no siempre se verán en el Canal 24h de YouTube. Cada día de la semana tendrá un enfoque distinto: los martes se mostrará todo lo que sucede en la Academia justo después de la gala, con entrevistas al expulsado y al favorito; los miércoles será el turno de los nominados, que podrán recibir mensajes de apoyo de sus familiares o amigos; los jueves se realizará el primer Pase de micros con comentarios de los profesores en directo.

Los viernes se reservarán para un encuentro muy especial en la Academia, en el que los concursantes responderán en directo a preguntas y mensajes en vídeo enviados por los fans a través de TikTok, previamente seleccionados para la ocasión al más puro estilo el 'Chat' de 'OT'. Y los sábados se emitirá el segundo Pase de micros, tras el cual uno de los profesores bajará al set para analizar la evolución de los concursantes.

'Operación Triunfo' ficha a Sandro Rey como colaborador de 'La cara B de OT'

Imagen de una de las clases de 'OT 2025'

Por otro lado, cada domingo a las 20:00 h en Prime Video se emitirá 'La Cara B', un spin-off semanal que recopilará los momentos más divertidos, sorprendentes y curiosos de las galas, la Academia y el Canal 24h. Con un tono desenfadado, rápido y muy digital, pensado para la audiencia que vive OT también desde el móvil y las redes, este formato mostrará el lado más gamberro del programa.

Este nuevo espacio producido por Alguna Pregunta ('APM') contará con colaboradores como María Lyona, que hará de reportera de gala; el vidente Sandro Rey; y la Yaya Maricarmen y su nieto Héctor, quienes aportarán su particular visión del programa.

Un plató de vanguardia y una academia con ventana al exterior con TikTok Corner

Imagen del salón de 'OT 2025'

Este año, 'OT 2025' contará con el plató más espectacular de la historia del programa, con 358 metros cuadrados de pantallas LED de mayor calidad y nitidez, 10 cámaras estratégicamente ubicadas – incluyendo un segundo travelling motorizado, SpiderCam, Steady y grúa de gran alcance – y más de 750 aparatos de iluminación, 250 más que en la edición anterior. Como novedad tecnológica, la iluminación incorpora tecnología láser en las cabezas móviles, duplicando la potencia de luz y consiguiendo colores más puros y enfoques más precisos, que transformarán cada actuación en una experiencia visual inmersiva.

A través de una colaboración con TikTok y, por primera vez en la historia de 'OT', los concursantes podrán disfrutar de unos 15 minutos de contenido de esta plataforma cada semana en un espacio físico dentro de la Academia llamado TikTok Corner. El material será cuidadosamente seleccionado, permitiendo a los concursantes tener un contacto con el mundo exterior. Las reacciones de los concursantes se podrán ver en directo cada viernes a las 15:00 h a través del canal 24h de YouTube y también en TikTok. Además, este año se mantiene el Espacio Destacado de Entretenimiento de TikTok en España, en el que los usuarios podrán encontrar fácilmente los principales contenidos de OT en TikTok.

La Academia mantiene su compromiso con la sostenibilidad, funcionando íntegramente con energía renovable y con la política de cero plásticos de un solo uso. El estudio de grabación continúa estando dentro de la propia Academia, lo que permitirá seguir de cerca cómo los concursantes preparan y graban las canciones de cada gala.