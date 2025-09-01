'OT 2025' desvela a sus 18 concursantes elegidos en el casting final antes de su estreno en Prime Video

Solo quedan 14 días para que las puertas de la academia de 'Operación Triunfo' vuelvan a abrirse. Y por ello, Prime Video ha lanzado el tráiler y las primeras imágenes de 'OT 2025: los elegidos', los dos especiales exclusivos de 45 minutos que mostrarán material inédito de los casting.

Asimismo, Prime Video ha anunciado que 'OT 2025: los elegidos' estará disponible tanto en España como más de 30 países y territorios de Latinoamérica a partir del viernes 12 de septiembre, es decir tres días antes del estreno del talent show con su gala 0.

El primer episodio de 'OT 2025: los elegidos' llevará a los espectadores a revivir la primera y segunda fase de los castings, que reunieron a más de 11.500 aspirantes en 9 ciudades de España: Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. El programa mostrará todas las fases, desde las colas hasta el momento decisivo ante el jurado.

El segundo episodio se adentra en el casting final, donde los 83 finalistas demostraron su talento durante tres días de actuaciones y rondas eliminatorias. La tensión y la emoción culminan con el veredicto final, en el que se descubre a los 18 aspirantes seleccionados para participar en la Gala 0.

Así serán las galas de 'OT 2025'

Vicky Gómez, Mamen Márquez, Noemí Galera y Manu Guix en el casting de 'OT 2025'

La esperada Gala 0 de 'Operación Triunfo' se emitirá en directo en Prime Video el lunes 15 de septiembre a las 22:00 h, donde los 18 aspirantes seleccionados en la última fase de casting se jugarán su entrada a la Academia con su primera actuación individual sobre el escenario. Las galas conducidas por Chenoa se emitirán en directo cada lunes a las 22:00 h en exclusiva en Prime Video hasta el 15 de diciembre, con un total de 14 galas.

El jurado, compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, junto con el equipo de profesores liderado por Noemí Galera, seleccionará a 15 de los concursantes. El público decidirá quién ocupa la última plaza con sus votos a través de la app oficial de 'Operación Triunfo', que estará disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play de España y Latinoamérica, días antes del inicio de las galas.

Además, 'Conexión OT', el magazín presentado por la cantante y exconcursante Miriam Rodríguez, se emitirá en directo y en exclusiva en Prime Video de martes a sábado. El programa ofrecerá conexiones en directo, contenidos inéditos y algunos de los momentos más destacados entre galas: clases, ensayos, reparto de temas, pases de micros, convivencia diaria, entrevistas con profesores, jurado, invitados especiales y los propios aspirantes.

Todo el contenido en directo – tanto las galas de los lunes como 'Conexión OT', de martes a sábado – estará disponible también bajo demanda en el servicio una vez haya finalizado la emisión. En línea con ediciones anteriores, los fans tendrán acceso al canal 24 horas en directo, disponible en todo el mundo a través de YouTube, para no perderse ningún detalle de lo que ocurra en la Academia.