'OT 2025': Conoce el reparto de temas y todos los dúos de la Gala 2 del lunes 29 de septiembre

Después de una gala 1 bastante catastrófica según han reconocido Noemí Galera y Manu Guix en el repaso de las actuaciones; los concursantes de 'OT 2025' tienen que hacer borrón y cuenta nueva y ponerse las pilas para la Gala 2 del próximo lunes 29 de septiembre.

Durante el repaso de la gala 1, Noemí Galera y Manu Guix han aclarado a los concursantes el grave problema de sonido que hubo justo al inicio y que fue muy criticado en redes. "Primero de todo, antes de empezar, vosotros no lo habéis oído pero tenemos que pediros disculpas porque ayer, nada más empezar la gala, la mesa de sonido se colgó", les decía la directora de la academia. "Veréis que en el inicio de la grupal no se oye nada. ¿Eso qué significa? Que todo lo que está programado durante los ensayos, todas las canciones, desaparecen y entonces se tiene que pasar a manual", proseguía explicándoles.

Así, como no hay tiempo para relajarse, Noemí Galera y Manu Guix les han entregado este martes las canciones que tendrán que interpretar en la próxima gala en Prime Video en la que además diremos adiós al primer expulsado de la edición.

Este es el repertorio de temas para la Gala 2 de 'OT 2025'

En esta Gala 2 de 'OT 2025', Claudia Arenas e Iván Rojo, los dos primeros nominados, tratarán de mantenerse en la academia con dos temas elegidos por ellos. Ambos han elegido dos auténticos temazos que ya se han escuchado antes en 'Operación triunfo' como es el caso de "El sitio de mi recreo" de Antonio Vega en el caso de Claudia e "It's my life" de Bon Jovi en el de Iván.

Para abrir la segunda gala, los concursantes de 'OT 2025' interpretarán al unísono el tema "It's a sin" de Pet Shop Boys. Después escucharemos canciones para todos los gustos y estilos como Nsync, Arde Bogotá, Laura Pausini, Trueno o Chanel y Abraham Mateo.

GRUPAL - "IT'S A SIN" (PET SHOP BOYS)

CLAUDIA ARENAS - "EL SITIO DE MI RECREO" (ANTONIO VEGA)

IVÁN ROJO - "IT'S MY LIFE" (BON JOVI)

OLIVIA, SALMA Y LAURA - "IF YOU COULD READ MY MIND" (STARS ON 54)

GUILLO, CARLOS Y MAX - "BYE, BYE, BYE" (NSYNC)

TINHO Y GUILLE - "LA SALVACIÓN" (ARDE BOGOTÁ)

CRISTINA Y TEYOU - "DANCE CRIP" (TRUENO)

LUCÍA Y JUDIT - "EN CAMBIO NO" (LAURA PAUSINI)

CRESPO Y MARÍA - "CLAVAÍTO" (CHANEL Y ABRAHAM MATEO)