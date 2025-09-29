Programas

Gala 2 de 'OT 2025': Lista completa de canciones y primera expulsión, a qué hora es y dónde verlo hoy por TV en directo

por El Televisero

Prime Video emite este lunes 29 de septiembre a partir de las 22:00 horas la Gala 2 de 'OT 2025' con Chenoa y la primera expulsión de la edición.

Concursantes de 'OT 2025'.
Concursantes de 'OT 2025'. | Prime Video

'Operación Triunfo 2025' celebra este lunes 29 de septiembre la Gala 2 a partir de las 22:00 horas en Prime Video. Después de las primeras nominaciones la semana pasada, esta noche conoceremos al primer expulsado de 'OT 2025'. Una decisión que está en manos de la audiencia y que terminará con Claudia Arenas o Iván Rojo abandonando la academia.

Como cada semana, Prime Video emitirá en directo a partir de las 22:00 horas la segunda gala en España así como en seis países de Latinoamérica (México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú) con Chenoa como maestra de ceremonias. En el resto se podrá ver posteriormente a la carta.

Este lunes, los 16 concursantes de 'OT 2025' se volverán a subir por última vez al escenario para cantar juntos la canción grupal de esta semana: "It's a sin" de los Pets Shop Boys. Tras dicha apertura llegará el turno de los nominados que cantarán solos para tratar de conquistar a la audiencia y conseguir quedarse en la academia.

Posteriormente serán el resto de concursantes los que actúen en tríos y en dúos. Después de todas las actuaciones, Miriam Rodríguez irrumpirá en el escenario para anunciar quiénes son los tres concursantes más votados por la audiencia para ser el favorito y quién de ellos toma el relevo de Cristina consiguiendo así cruzar el primero la pasarela salvándose de las nominaciones y obteniendo 3.000 euros en su cuenta de ING.

Será entonces cuando el jurado compuesto por Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero hagan sus valoraciones y decidan quiénes cruzan la pasarela y quienes son los nuevos nominados. Uno de ellos será salvado por los profesores con Noemí Galera a la cabeza y el otro por sus propios compañeros. Los otros dos quedarán en manos de la audiencia que con sus votos a través de la app decidirá quién será el segundo expulsado la próxima semana.

Actuaciones de la gala 2 de 'OT 2025':

  • Canción grupal:  "It's A Sin" de Pets Shop Boys
  • Claudia Arenas: "El sitio de mi recreo" de Antonio Vega
  • Iván Rojo: "It's my life" de Jon Bon Jovi
  • Olivia, Salma de Diego y Laura Muñoz: "If you could read my mind" de Gordon Lightfoot
  • Guillo Rist, Carlos y Max: "Bye Bye Bye" de NSYNC
  • Tinho y Guille Toledano: "La salvación" de Arde Bogotá
  • Cristina y Téyou: "Dance crip" de Trueno
  • Lucía Casani y Judit: "En cambio no" de Laura Pausini
  • Crespo y María Cruz: "Clavaíto" de Abrahm Mateo y Chanel Terrero

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

Más Información

Iván Rojo será el expulsado de 'OT 2025' en la gala 2.

Iván Rojo, el primer expulsado de 'OT 2025' en su gala 2 según los usuarios de la encuesta

Roberto Jiménez
Concursantes de 'OT 2025'

La filtración de 'OT 2025' de unas comprometedoras imágenes del 24 horas que ven la luz

José Sánchez

Últimas noticias