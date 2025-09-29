Gala 2 de 'OT 2025': Lista completa de canciones y primera expulsión, a qué hora es y dónde verlo hoy por TV en directo

'Operación Triunfo 2025' celebra este lunes 29 de septiembre la Gala 2 a partir de las 22:00 horas en Prime Video. Después de las primeras nominaciones la semana pasada, esta noche conoceremos al primer expulsado de 'OT 2025'. Una decisión que está en manos de la audiencia y que terminará con Claudia Arenas o Iván Rojo abandonando la academia.

Como cada semana, Prime Video emitirá en directo a partir de las 22:00 horas la segunda gala en España así como en seis países de Latinoamérica (México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú) con Chenoa como maestra de ceremonias. En el resto se podrá ver posteriormente a la carta.

Este lunes, los 16 concursantes de 'OT 2025' se volverán a subir por última vez al escenario para cantar juntos la canción grupal de esta semana: "It's a sin" de los Pets Shop Boys. Tras dicha apertura llegará el turno de los nominados que cantarán solos para tratar de conquistar a la audiencia y conseguir quedarse en la academia.

Posteriormente serán el resto de concursantes los que actúen en tríos y en dúos. Después de todas las actuaciones, Miriam Rodríguez irrumpirá en el escenario para anunciar quiénes son los tres concursantes más votados por la audiencia para ser el favorito y quién de ellos toma el relevo de Cristina consiguiendo así cruzar el primero la pasarela salvándose de las nominaciones y obteniendo 3.000 euros en su cuenta de ING.

Será entonces cuando el jurado compuesto por Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero hagan sus valoraciones y decidan quiénes cruzan la pasarela y quienes son los nuevos nominados. Uno de ellos será salvado por los profesores con Noemí Galera a la cabeza y el otro por sus propios compañeros. Los otros dos quedarán en manos de la audiencia que con sus votos a través de la app decidirá quién será el segundo expulsado la próxima semana.

Actuaciones de la gala 2 de 'OT 2025':