La filtración de 'OT 2025' de unas comprometedoras imágenes del 24 horas que ven la luz

Los fieles seguidores del canal 24 horas de 'OT 2025' tomaron las redes este domingo a última hora para clamar contra los concursantes por "reírse de la audiencia" al esperar hasta el fin de la emisión de forma deliberada para jugar a verdad o reto preservando su intimidad. Sin embargo, el programa ha tomado cartas en el asunto estropeando el plan de los jóvenes al emitir las imágenes.

Faltaban tan solo cuatro minutos para que 'Operación Triunfo' finalizase su conexión en directo de la Academia cuando Iván Rojo sugirió comenzar a jugar a verdad o reto tras el apagado de luces para que los espectadores no pudiesen descubrir sus confesiones. "Les va a dar un FOMO a los del 24 horas...", llegó a mofarse el concursante de Valladolid según guiaba a sus compañeros hacia el salón para iniciar la ronda de confesiones.

'OT 2025' frustra los planes de sus concursantes y emite las imágenes que quedaron fuera del directo

Sin embargo, tras el descontento generalizado de los fans de 'OT 2025', que tomaron las redes para increpar a los concursantes, el programa ha decidido compartir las imágenes que habitualmente nunca ven la luz al estar fuera del horario de retransmisión. Y en ellas, se puede ver a todos los concursantes de la edición compartiendo todo tipo de confesiones con las luces de la Academia apagadas.

y el hecho de que se pongan a jugar JUSTO cuando se va a acabar el directo que es y encima haciendo mofa de ello??? lo siento pero me parece una falta de respeto para el espectador 🤷🏻‍♀️ que al final SOMOS QUIENES ESTAMOS APOYÁNDOLES PARA QUE ESTO SIGA#OTDirecto28S pic.twitter.com/bEiZzn1dbH — aroa 🍒 (@uwmohn) September 28, 2025

Así, el formato de Prime Video ha publicado el vídeo de casi una hora de duración íntegro, sin cortes, en contestación a la oleada de críticas que han recibido por la actitud de los concursantes. Y es que, de forma generalizada, muchos usuarios de X han pedido a la organización que Noemí Galera de un toque de atención a los habitantes de la Academia parecido al que llevó a cabo con los concursantes de 'OT 2018' hace años.

"Muy bien, ahora queremos ver la bronca", ha escrito un usuario de la plataforma ante la decisión de 'OT 2025' sobre hacer público el clip. "Se siguen mereciendo el toque de atención y que además les cuenten esto, para que espabilen", ha señalado otro espectador. "Sois enormes al subirlo", agradecía otro usuario.

necesito que Noemí dé ya el broncOT https://t.co/U8RhdRm2ZN — mejores frases y refranes en español (@BsantiagoJosea) September 29, 2025

Ya pero también les darán el broncOT? pic.twitter.com/kGTglyeNGK — nath 🙂 | ot and queendom era (@kim_nathx) September 29, 2025

jajajjajajaja pobres inocentes, pensaban que se librarian de las cámaras #OTDirecto29S — Guz 🧡🌧️ (@guzmanglez10) September 29, 2025

muchas gracias ahora solo falta el broncOT con los tuits — arantxa ❤️‍🔥 (@_aarantxa13) September 29, 2025

Muy bien, ahora queremos ver la bronca pic.twitter.com/9iqkvznGVb — bяυno 🫧 (@brunillo__) September 29, 2025

Tanto ruido pa tan poca cosa 😒

Si Noemí les echa la bronca razón no le voy a dar, no la tenía cuando se los hizo a los del '18, y no la tendrá ahora #OTDirecto29S https://t.co/sCIPHsedG3 — Labubu The Fool🤡 (@clever_userneim) September 29, 2025