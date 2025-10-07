'OT 2025': Conoce el reparto de temas y todos los dúos de la Gala 4 del lunes 13 de octubre

Después de la gala 3 en la que el nivel se ha quedado estancado según les decía Manu Guix en el repaso de gala, los concursantes de 'OT 2025' afrontan su cuarta semana dentro de la academia con los temas que interpretarán en la Gala 4 del próximo lunes 13 de octubre.

Después de la para muchos, injusta, expulsión de Salma de Diego, 'OT 2025' sigue con su maquinaria y el próximo lunes se dirá adiós a su tercer concursante. Esta semana, los nominados son Carlos y Laura Muñoz después de que Tinho fuera salvado por los profesores y Max por sus compañeros.

Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix se han encargado de entregar los temas que se cantarán en la próxima gala y en la que el objetivo es seguir creciendo de nivel.

Este es el repertorio de temas para la Gala 4 de 'OT 2025'

GRUPAL - "SIN MIEDO" (ROSANA)

CARLOS - "QUE TE QUERÍA" (LA QUINTA ESTACIÓN)

LAURA MUÑOZ - "I SURRENDER" (CELINE DION)

LUCÍA CASANY Y MARÍA CRUZ - "VETE" (LOS AMAYA)

CLAUDIA Y TÉYOU - "KISS ME MORE" (DOJA CAT Y SZA)

TINHO Y JUDIT - "DIE WITH A SMILE" (BRUNO MARS Y LADY GAGA)

GUILLE TOLEDANO Y GUILLO RIST - "NUEVAYOL" (BAD BUNNY)

CRESPO Y OLIVIA - "AKUREYRI" (AITANA Y SEBASTIÁN YATRA)

CRISTINA Y MAX - "DOES YOUR MOTHER KNOW" (ABBA)