Hablamos con Salma de Diego, tras su expulsión de 'OT 2025': de su verdadera relación con Guille Toledano a su colaboración soñada

La tercera gala de 'Operación Triunfo 2025' tuvo un nombre propio: Salma de Diego. La de Finestrat se convirtió en la segunda expulsada del concurso tras Iván Rojo, en una noche que comenzó con gran expectación, ya que los nominados de la semana (Max y la propia Salma) eran concursantes con perfiles muy distintos pero con un fuerte vínculo dentro de la academia. En el programa anterior, los profesores decidieron salvar a Crespo, mientras que los compañeros votaron que cruzara la pasarela María Cruz, dejando así el duelo final entre ellos dos.

Así, durante la Gala 3 de 'OT 2025', ambos nominados dieron todo de ellos mismos con unas actuaciones muy íntimas, intentando convencer al público de que merecían continuar en el programa. Salma deslumbró interpretando "Lo saben mis zapatos", de Pablo López, un tema que eligió para mostrar su lado más sensible y emocional, mientras que Max apostó por "Tu refugio", de Pablo Alborán, en la que se llevó una gran ovación por recitar un poema a su novio al principio de la misma. Al llegar el momento de la verdad, Chenoa, presentadora del formato, anunció el resultado de la votación del público.

Con un ajustado 58% de los votos, Max fue salvado, lo que supuso la expulsión de Salma, que obtuvo el 42% de apoyo. El plató se llenó de aplausos y lágrimas mientras la concursante se despedía de sus compañeros uno a uno y agradecía la oportunidad vivida. La decisión fue recibida con sorpresa en redes sociales, donde muchos espectadores expresaron su tristeza y consideraron que el duelo había sido uno de los más reñidos hasta la fecha. Sin embargo, los dos nuevos nominados seguramente incrementarán aún más esta tensión la próxima con uno de los duelos finales más reñidos.

Hemos visto que os llevabais genial Lucía, Claudia y tú. ¿Qué tema te hubiera gustado cantar con ellas si os hubieran puesto el trío en una gala?

Buah, hubiera sido súper guay esto, ¿eh? Me hubiera encantado cantar Chulo, de Bad Gyal. Lo he dicho muchísimas veces. Hubiera sido un trío súper icónico y más con ellas dos. Hubiera molado un montón, la verdad.

¿Cómo se viven los gritos del público? Por ejemplo, cuando te despedías de Guille y todo el mundo estaba gritando

La verdad es que hubo como un aura de que nos apoyaron muchísimo, tanto a Max como a mí, sinceramente, y yo estuve muy cómoda en mi despedida, fue muy dolorosa, evidentemente, con todos. Pero bueno, también mola escuchar cómo gritan, lo que ellos también ven.

Ese público que gritaba también ha fomentado durante las últimas semanas shippeos, que siempre se suceden en cada edición. ¿Cómo vivís vosotros que os relacionen dentro de la academia y si has sido consciente de que podía estar sucediendo? Especialmente con el tema de Guille.

A ver, es que nosotros ya conocemos el formato y sabemos que estas cosas pueden pasar. Al final, ¿una chica a la que le gustan los chicos y a un chico al que le gustan las chicas ya está tienen que estar enrollados? Bueno, no es así. Somos amigos, tenemos una conexión brutal, una amistad súper bonita y es mi apoyo fundamental dentro de la academia, yo de él también. Y lo viví con mucha pena, la verdad. Desde aquí fuera estaré apoyándole muchísimo. Él lo sabe, que fuera va a tener una amiga acompañándole a tope.

¿Crees que merecías haber sido salvada? ¿Por qué estás fuera?

Es que yo creo que esto es una cosa tan subjetiva... Yo no puedo tener el atrevimiento de decir que soy mejor que ningún otro compañero. Creo que Max hizo también una actuación increíble. Durante toda la semana no teníamos ni idea de quién podía irse o quién podía quedarse. Entonces, simplemente, yo creo que fue justo porque al final los que votan son el público y el público ha hablado y yo me alegro muchísimo por él, igual que sé que Max se hubiera alegrado por mí. Así que nada, me ha tocado a mí esta vez y a seguir fuera.

Respecto a tu salida, que al final fue un porcentaje bastante reñido, ¿temías que fuera un porcentaje más alto viendo el apoyo que tuvo Iván Rojo? ¿Sentiste alivio al ver que te apoyó un 42%?

Sinceramente, sí. Es algo que evidentemente piensas. Como no tenemos nada de feedback de fuera, pues tampoco sabemos qué piensa la gente, que si quién es más favorito, quién es más tal... No tenemos ni idea. Entonces, es verdad que lo dijimos tanto yo como Max, que ojalá se fuera el que se fuera, se fuera con un número bastante parejo de votos. Ha sido así, por lo tanto, me alegro, supongo que él también se alegrará.

En un futuro, ¿cómo quieres enfocar tu proyecto musical y con quién te gustaría colaborar?

Pues, aunque sí que es un poco pronto, yo lo he dicho muchísimo, me repito un montón dentro de la academia, que yo sobre todo soy compositora y a mí lo que me gusta de verdad es escribir letras que siento en serio o que he sentido en algún punto de mi vida y acompañarlas con música. No me atrevería a decirte un género en específico porque me gustaría ser bastante polifacética, pero siempre con una esencia que fuera mía, es el plan. ¿Y con quién me gustaría colaborar? Es que te podría decir tantos artistas, pero si te digo de 'Operación Triunfo'. Bueno, por la gran persona que es y el arte que tiene, yo creo que ayer todo el mundo lo pudo ver en la gala, te diría Juanjo Bona, que lo adoro. Y luego, pues tirando ya de ediciones pasadas, te diría que Amaia, porque creo que tiene un talento... y trabaja desde una honestidad que admiro muchísimo.

¿Ha superado 'OT 2025' tus expectativas? ¿Se te ha quedado corto?

Es que es muy fuerte porque de verdad que es inexplicable. Nada se siente dentro como realmente se ve fuera. Es todo mucha intensidad y ha superado mis expectativas muchísimo. Parece que llevo ahí un año de retiro espiritual musical y en verdad llevaba tres semanas, pero es que todo se siente tan intenso y tan bien... Es que, sinceramente, he sido súper feliz ahí dentro. Se acaba un sueño, empieza otro y lo echaré mucho de menos, pero lo recordaré siempre como una etapa preciosa en mi vida, por no decirte que es de las más.

Laura se ha quedado muy tocada después de la nominación. ¿Por qué crees que no la votó nadie? ¿Hay grupos en la academia?

A ver, es que dentro... Al final, tú imagínate que te ponen a vivir con 16 desconocidos prácticamente. Siempre, con unas personas tienes más afinidad que con otras. A mí me sabe fatal por Laura, sinceramente. No creo que nadie tampoco lo haya hecho a malas, pero es verdad que tienes más afinidad con algunas personas, al igual que yo la tuve con Guille, con Lucía, con Teyou, con Tinho... Pues a lo mejor Carlos tenía más afinidad, Max por supuesto, y le ha tocado a Laura, es una putada, la verdad, pero bueno, ojalá sepa que desde aquí le mandamos todo el apoyo.

¿Qué es lo más difícil que has vivido en la academia, respecto a la parte reality del concurso? ¿Estáis pendientes de las cámaras?

Sinceramente, lo más difícil es pensar en cómo puede estar sintiéndose tu familia y tu gente y, por otro lado, los de la otra persona, ¿sabes? Eso era no solamente para mí, en general todos teníamos ese pensamiento de: "Dios mío, ¿y si estamos diciendo a lo mejor algo que se pueda malinterpretar y lo está pasando mal nuestra gente?". Eso era lo más complicado porque al final nosotros sí hemos decidido exponernos a esto, pero las familias y nuestros amigos no. Entonces, por esa parte sí que era más complicado, pero bueno, gracias a Dios que todos tenemos gente maravillosa al lado y que nos está apoyando muchísimo a todos. Así que bien, muy afortunados.

¿Qué consejo le hubieras dado a la Salma que acaba de entrar en 'OT' si pudieras volver atrás?

Pues que deje de compararse, es muy pesada. O sea, que ya está, que uno tiene que defender quién es y lo que quiere transmitir y lo que quiere contar. Pero no solamente en la academia, ahí fuera hay 200.000 voces mejores, 200.000 propuestas y proyectos mejores, pero el mío es el mío y yo tengo que ser franca conmigo misma y defender lo mío a muerte dentro de mis capacidades y seguir exprimiendo todo lo que pueda, lo que sé que puedo.

¿Tú eras consciente que, aparte de cantar, estabas dando juego dentro de la academia?

A ver, es que el único feedback que teníamos era en las galas o en el chat. Entonces, es verdad que en las galas ponían bastantes clips míos y mis compañeros me decían: "Vas a ser tú la prota". Y yo me acojonaba, pero tampoco eres consciente. Yo digo que he sido yo misma totalmente. Entonces, mira, si eso ha dado que hablar y ha servido para hacer memes, pues me alegro. Si no hay nada mejor que reírse de una misma.

Se ha hablado mucho también de la dificultad de Lucía para integrarse en el grupo y fuera incluso hay quien ha visto incluso como que el grupo la dejaba de lado. No sé si esto se está malinterpretando o si tú también crees esto, porque ayer en la despedida le dijiste que no se dejara pisar por nadie. ¿A qué te referías con esto?

Lucía... mi niña, que la amo con todo mi corazón, que es un sol, buenísima persona, ella tiende mucho a pisarse ella misma y no lo digo por ningún compañero en específico, pero en general ella se machaca un montón y a mí me daba miedo que en algún momento, a lo mejor, pudiera, no nadie de dentro, machacarle otra persona, fuera cuando ella salga, que alguien le vea cosas, porque es una persona que tiene tantísima inocencia y es tan buena que no se lo merece.

¿Está integrada en el grupo?

Por mi parte, por supuesto, es que es mi mejor amiga ahí dentro. Ahí dentro no lo hemos sentido así para nada.

Te has convertido un poco en la referente de los gays, las lesbianas, trans, etc. por comentarios que has hecho. Además, lo has reivindicado mucho y parece que era algo que tú querías reivindicar a conciencia. ¿Por qué crees que es importante esto, porque también es verdad que hemos escuchado algún comentario un poco "unga, unga" dentro de la academia. ¿Cómo lo has vivido tú esto también?

Yo creo que es importantísimo que la gente joven esté bien informada sobre estos temas de actualidad también. Creo que es importantísimo que deje de haber tantos discursos de odio y que se abogue por la libertad. Y también creo que esto que dices de los comentarios "unga unga", hay muchas personas que no lo hacen en realidad con una mala intención, sino por desinformación. Y yo lo que he procurado en todo momento es explicarle a alguien, que a lo mejor no estaba tan puesto en algunos temas total, desde mi conocimiento y desde lo que yo puedo hablar. Y desde mi punto de vista siempre y mi punto de vista siempre va a ser defender la libertad de cualquier colectivo que no dañe a otra persona.